3 de julio de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: importante secuestro de cocaína tras cuatro allanamientos

La Policía de Mendoza secuestró droga, dinero y autos en el marco de una investigación por narcotráfico en Guaymallén.

La Policía de Mendoza realizó cuatro allanamientos en Guaymallén.&nbsp;

La Policía de Mendoza realizó cuatro allanamientos en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un importante operativo contra la venta de droga permitió desarticular un presunto punto de comercialización en Guaymallén, donde la Policía de Mendoza secuestró más de 3 kilos de cocaína de máxima pureza, detuvo a una pareja e incautó dinero en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Lucha Contra el Narcotráfico, que concretó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores del departamento.

Parte del secuestro de droga tras los allanamientos en Guaymallén.

Parte del secuestro de droga tras los allanamientos en Guaymallén.

Como resultado, quedaron detenidos un hombre de 30 años y una mujer de 29, quienes fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Importante secuestro de cocaína en Guaymallén: los detalles

Durante los operativos, los efectivos encontraron tres ladrillos de cocaína compactada de máxima pureza, con un peso total de 3.120 gramos.

Además, secuestraron aproximadamente un millón de pesos en efectivo, una camioneta Volkswagen Amarok y una importante cantidad de teléfonos celulares, elementos considerados de relevancia para profundizar la investigación y determinar el alcance de la organización.

Los allanamientos dejaron dos detenidos.

Los allanamientos dejaron dos detenidos.

Los allanamientos se desarrollaron en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Brasil y Mariano Moreno, en el barrio Lihué; en dos viviendas del barrio Fuerza y Progreso; y en un inmueble de calle Araujo, todos ubicados en Guaymallén.

Según la investigación, esos inmuebles eran utilizados como parte de las maniobras vinculadas con la comercialización de droga.

La celebración de la ministra María Mercedes Rus

Tras conocerse el resultado del procedimiento, la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, celebró el operativo y destacó el trabajo realizado por la Policía de Mendoza en la lucha contra el narcotráfico.

La funcionaria resaltó la importancia de continuar fortaleciendo las investigaciones para desarticular organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes y sacar la droga de las calles mendocinas.

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