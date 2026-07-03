Guaymallén: importante secuestro de cocaína tras cuatro allanamientos

Un importante operativo contra la venta de droga permitió desarticular un presunto punto de comercialización en Guaymallén , donde la Policía de Mendoza secuestró más de 3 kilos de cocaína de máxima pureza , detuvo a una pareja e incautó dinero en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Lucha Contra el Narcotráfico, que concretó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores del departamento .

Como resultado, quedaron detenidos un hombre de 30 años y una mujer de 29, quienes fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante los operativos, los efectivos encontraron tres ladrillos de cocaína compactada de máxima pureza, con un peso total de 3.120 gramos .

Además, secuestraron aproximadamente un millón de pesos en efectivo, una camioneta Volkswagen Amarok y una importante cantidad de teléfonos celulares, elementos considerados de relevancia para profundizar la investigación y determinar el alcance de la organización.

Los allanamientos dejaron dos detenidos.

Los allanamientos se desarrollaron en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Brasil y Mariano Moreno, en el barrio Lihué; en dos viviendas del barrio Fuerza y Progreso; y en un inmueble de calle Araujo, todos ubicados en Guaymallén.

Según la investigación, esos inmuebles eran utilizados como parte de las maniobras vinculadas con la comercialización de droga.

La celebración de la ministra María Mercedes Rus

Tras conocerse el resultado del procedimiento, la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, celebró el operativo y destacó el trabajo realizado por la Policía de Mendoza en la lucha contra el narcotráfico.

La droga no puede tener lugar en nuestros barrios.



Con investigación, inteligencia criminal y decisión, desarticulamos un punto de venta de drogas en Guaymallén. Dos detenidos y más de 3 kilos de cocaína de máxima pureza secuestrados. pic.twitter.com/H4a9aHWtG1 — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) July 3, 2026

La funcionaria resaltó la importancia de continuar fortaleciendo las investigaciones para desarticular organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes y sacar la droga de las calles mendocinas.