2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén cambia el horario de Puntos Verdes por la ola de frío

La medida alcanza a los espacios de Capilla del Rosario, Villa Nueva, Dorrego, San José y Las Cañas de Guaymallén que funcionan durante la mañana.

Puntos Verdes en Guaymallén.

Puntos Verdes en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante la ola de frío que afecta al Gran Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén informó que algunos Puntos Verdes que funcionan en horario de mañana comenzarán su atención a partir de las 10.00 horas.

La medida alcanza a los espacios ubicados en Capilla del Rosario, Villa Nueva, Dorrego, San José y Las Cañas, que continuarán recibiendo residuos secos reciclables para su posterior clasificación y traslado al Centro Verde de El Sauce.

Cómo funcionarán los Puntos Verdes en Guaymallén

De esta manera, el Plan de Reciclaje Inclusivo de Guaymallén seguirá activo durante las jornadas de bajas temperaturas, aunque con una modificación en el horario de inicio para los puntos que atienden por la mañana.

Los vecinos podrán acercar sus residuos secos reciclables en los siguientes puntos:

Capilla del Rosario

  • Higuerita y Bandera de los Andes, barrio Santa Ana.

  • Jueves, de 10 a 14.

Villa Nueva

  • Adolfo Calle y Bernardo Houssay, Plaza Unimev.

  • Martes y viernes, de 10 a 14.

Villa Nueva

  • Italia y Libertad, Plaza del Encuentro.

  • Lunes a viernes, de 10 a 14.

San José

  • Mitre y Godoy Cruz, Plaza Belgrano.

  • Martes, de 10 a 14.

San José

  • Francisco de la Reta y Bandera de los Andes, Plaza José Néstor Lencinas.

  • Jueves, de 10 a 14.

Dorrego

  • Sottano J. J. y Coronel Miller, Plaza Pascual Pérez.

  • Miércoles, de 10 a 14.

Dorrego

  • Amado Nervo y Vucetich.

  • Lunes, de 10 a 14.

Las Cañas

  • Aramburu y Labulaye, Plaza San Cayetano.

  • Viernes, de 10 a 14.

Reciclaje inclusivo en Guaymallén

Desde el municipio destacaron que el reciclaje en el departamento se desarrolla a través de cooperativas de recuperadores urbanos, integradas por personas que anteriormente trabajaban recolectando residuos en basurales o en la vía pública.

En Guaymallén trabajan dos cooperativas: Grilli, con 47 personas activas, y Aguaribay, con 110 integrantes. Sus tareas incluyen la recuperación de material en la calle, empresas y barrios, además de funciones administrativas y operativas en planta.

La propuesta apunta a fortalecer la separación en origen, tanto en grandes superficies comerciales como en los Puntos Verdes distribuidos en el territorio departamental y en las rutas de calle que realizan los recuperadores urbanos.

Qué residuos se pueden llevar a Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén pidió la colaboración de los vecinos para separar correctamente los residuos secos reciclables. Entre los materiales que se reciben se encuentran:

papel, cartón seco, botellas de vidrio y plástico enjuagadas, tapas, envases plásticos de yogur, quesos untables o postres, envases tetra pack o tetrabrick, envoltorios plásticos de alimentos, envoltorios metalizados de snacks, latas de aluminio y telgopor.

También se reciben bandejas de fiambre o carne y vasos térmicos de telgopor, siempre que estén limpios y enjuagados.

Qué elementos no se reciclan

Desde el municipio aclararon que no deben llevarse a los Puntos Verdes bandejas y vasos plásticos descartables, lapiceras, fibras, pañuelos, servilletas ni residuos húmedos.

Tampoco se reciben cáscaras de frutas y verduras, restos de comida, saquitos de té o café, ya que este tipo de residuos no forma parte del circuito de reciclaje seco.

Dónde consultar el Punto Verde más cercano

Los vecinos pueden consultar la ubicación del Punto Verde más cercano en la publicación oficial del municipio y en los sitios web de la Municipalidad de Guaymallén destinados a la recepción de residuos reciclables.

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