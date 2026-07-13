13 de julio de 2026
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Día del Trabajador de la Electricidad: por qué se celebra hoy, 13 de julio

Cada 13 de julio, se recuerda el Día del Trabajador de la Electricidad. Conocé todos los detalles de esta fecha en la nota.

Día del Trabajador de la Electricidad: por qué se celebra hoy, 13 de julio

Día del Trabajador de la Electricidad: por qué se celebra hoy, 13 de julio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 13 de julio se conmemora el Día del Trabajador de la Electricidad, una fecha que reconoce a quienes garantizan el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y recuerda la creación del principal sindicato del sector, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

Hoy es el Día del Trabajador de la Electricidad

Hoy es el Día del Trabajador de la Electricidad

La creación de la FATLyF: un hito clave en la historia del sector eléctrico argentino

La fecha fue elegida en homenaje a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), que nació el 13 de julio de 1948. Ese día, 29 organizaciones gremiales decidieron unir esfuerzos para conformar una entidad nacional que marcaría un punto de inflexión en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la energía.

La creación de la FATLyF ocurrió en un contexto de grandes transformaciones sociales y políticas en la Argentina. Su nacimiento estuvo atravesado por el clima sindical que se consolidó tras la histórica movilización obrera del 17 de octubre de 1945, jornada que tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo y que culminó con la liberación de Juan Domingo Perón, quien permanecía detenido en la isla Martín García.

Con el paso de los años, la federación se convirtió en una institución clave para el sector eléctrico. Actualmente reúne a 41 sindicatos de Luz y Fuerza de todo el país y representa a más de 60.000 afiliados directos, manteniendo su rol como referente en la defensa de los derechos laborales y las condiciones de trabajo de quienes integran la actividad eléctrica.

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