Un incendio le destruyó su casa y perdió todo: la víctima terminó herida

Un hombre de 57 años sufrió quemaduras en el rostro y una de sus manos luego de un incendio que consumió por completo su vivienda durante la madrugada de este miércoles en Las Heras, en tanto que la víctima logró salir por sus propios medios antes de que las llamas destruyeran el inmueble.

El hecho ocurrió cerca de las 4.42 en una casa ubicada sobre calle Los Huarpes, en Las Heras. Tras ser asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore , donde recibió atención médica por las lesiones ocasionadas por el fuego.

El incendio provocó pérdidas totales en la vivienda y movilizó a efectivos policiales y dotaciones de Bomberos, que lograron extinguir las llamas y realizaron las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro. De acuerdo con el relato del propietario, el fuego se habría iniciado por un desperfecto eléctrico en un caloventor.

El siniestro se registró en las primeras horas de la madrugada en una vivienda de Las Heras, donde un hombre de 57 años descansaba cuando se desató el fuego.

Según las primeras actuaciones, el propietario consiguió abandonar la casa por sus propios medios antes de que el incendio avanzara sobre toda la estructura.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que constató que presentaba quemaduras en el rostro y en una mano, por lo que dispuso su inmediato traslado al Hospital Luis Lagomaggiore para recibir tratamiento.

En paralelo, dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a propiedades linderas. Sin embargo, la vivienda sufrió daños totales como consecuencia de la magnitud del incendio.

Una vez extinguido el foco ígneo, efectivos policiales y especialistas de Bomberos realizaron las pericias de rigor para establecer las causas del siniestro. De acuerdo con la declaración brindada por el dueño de la vivienda, el incendio se habría originado por un cortocircuito en un caloventor eléctrico que había quedado encendido.