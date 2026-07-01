Imputaron al carnicero que le disparó en la cabeza a un hombre en Tunuyán

El suceso se produjo una fuerte discusión que derivó en una pelea - Ilustrativa

La causa por la violenta agresión que sufrió un hombre de 57 años en Tunuyán avanzó en las últimas horas, luego de que la Justicia imputara formalmente al presunto agresor. Se trata de un carnicero acusado de haberle disparado en el rostro tras una discusión dentro de un comercio.

El fiscal de la causa, Pablo Fosaroli , imputó al acusado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y confirmó que el sospechoso continuará detenido mientras se desarrolla la investigación.

Embed - Tunuyán: fue imputado el carnicero que le disparó en la cabeza a otro hombre

El episodio se registró durante la noche del 24 de junio , alrededor de las 23 horas, en un local ubicado en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 40 .

Según la reconstrucción del hecho, la víctima habría ingresado al comercio con la intención de reclamar el pago de una antigua deuda económica. En ese contexto, se produjo una fuerte discusión que derivó en una pelea, momento en el cual el propietario del local (un carnicero) habría extraído un arma de fabricación casera y efectuado un disparo que impactó en el rostro del hombre.

Tras el ataque, el hombre herido fue trasladado en forma particular en su propia camioneta hasta el hospital Scaravelli, donde los profesionales lograron estabilizarlo. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado al hospital Lagomaggiore, donde recibió atención especializada.

hospital Scaravelli, Tunuyán El hombre herido fue trasladado en forma particular en su propia camioneta hasta el hospital Scaravelli. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Horas después del hecho, personal policial logró detener al presunto autor del disparo. En paralelo, durante la mañana siguiente se realizaron nuevos allanamientos vinculados a la investigación. En los operativos participaron efectivos de Cuerpos Especiales, Policía Científica y personal de Investigaciones, quienes continúan recolectando pruebas para determinar con precisión las circunstancias del ataque.

La Fiscalía interviniente dispuso distintas medidas probatorias y la intervención de áreas especializadas con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del violento episodio ocurrido en Tunuyán.