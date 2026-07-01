Juicio abreviado y condena para el acusado del homicidio de un adolescente en Godoy Cruz

El Tribunal Penal Colegiado N°2 condenó este miércoles a Iván Francisco Iracheta , de 34 años, a 10 años y 8 meses de prisión por el homicidio de un adolescente de 15 años ocurrido en noviembre de 2017 en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz. El acusado permaneció prófugo durante más de siete años hasta que fue capturado por personal de Investigaciones en enero de 2025.

La sentencia fue dictada por el juez Gabriel Bragagnolo durante una audiencia realizada en la sala 15 del Polo Judicial Penal , luego de que las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado.

Iracheta estaba imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . El acuerdo de pena fue alcanzado entre el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo , y el abogado defensor del acusado.

Como parte de ese acuerdo, el tribunal dispuso que el condenado cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria , debido a que padece diabetes tipo 1 y durante el tiempo que permaneció con prisión preventiva atravesó un delicado cuadro de salud.

El crimen que conmocionó a Mendoza

El homicidio ocurrió el sábado 25 de noviembre de 2017 en el barrio Tres Estrellas, de Godoy Cruz, y provocó una fuerte conmoción en la provincia. De acuerdo con la investigación, el adolescente de 15 años caminaba por el barrio cuando fue interceptado por Iracheta. En ese momento se originó una discusión que derivó en un violento ataque.

29 de Abril de 2620, muerte en las heras, científica, criminalística, policía de Mendoza, Móvil policial Tras el crimen, Iracheta logró escapar y permaneció prófugo de la Justicia durante más de siete años. Foto: Cristian Lozano

La víctima recibió entre tres y cuatro disparos de arma de fuego y falleció pocos minutos después como consecuencia de las heridas.

Más de siete años prófugo y vinculado a otro crimen

Tras el crimen, Iracheta logró escapar y permaneció prófugo de la Justicia durante más de siete años. Su captura se produjo en enero de 2025, cuando efectivos de la División Homicidios realizaron un allanamiento en una vivienda precaria ubicada sobre calle Juan Manuel de Rosas, en Maipú, donde el acusado se ocultaba.

El procedimiento fue considerado un importante avance para la investigación, ya que el sospechoso era intensamente buscado desde hacía años. Apodado "Goma", Iracheta cuenta con antecedentes y había estado vinculado a otra causa de alto impacto en Mendoza.

En 2015 fue imputado como uno de los presuntos autores del homicidio del policía Jonathan Funes, asesinado durante un golpe comando perpetrado en el hospital Perrupato, donde un grupo de delincuentes intentó rescatar a un preso que permanecía internado bajo custodia.

Sin embargo, Iracheta fue uno de los cinco imputados en ese expediente que finalmente recibió el sobreseimiento antes de que la causa llegara a juicio.