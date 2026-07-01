1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Homicidio

Juicio abreviado y condena para el acusado del homicidio de un adolescente en Godoy Cruz

Iván Francisco Iracheta fue condenado tras un juicio abreviado en el Polo Judicial. El homicidio de Juan Manuel Baigorria ocurrió en 2017 en Godoy Cruz.

El acusado permaneció prófugo durante más de siete años

El acusado permaneció prófugo durante más de siete años

 Por Carla Canizzaro

El Tribunal Penal Colegiado N°2 condenó este miércoles a Iván Francisco Iracheta, de 34 años, a 10 años y 8 meses de prisión por el homicidio de un adolescente de 15 años ocurrido en noviembre de 2017 en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz. El acusado permaneció prófugo durante más de siete años hasta que fue capturado por personal de Investigaciones en enero de 2025.

La sentencia fue dictada por el juez Gabriel Bragagnolo durante una audiencia realizada en la sala 15 del Polo Judicial Penal, luego de que las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado.

Juicio abreviado y condena

Iracheta estaba imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El acuerdo de pena fue alcanzado entre el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, y el abogado defensor del acusado.

Como parte de ese acuerdo, el tribunal dispuso que el condenado cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, debido a que padece diabetes tipo 1 y durante el tiempo que permaneció con prisión preventiva atravesó un delicado cuadro de salud.

El crimen que conmocionó a Mendoza

El homicidio ocurrió el sábado 25 de noviembre de 2017 en el barrio Tres Estrellas, de Godoy Cruz, y provocó una fuerte conmoción en la provincia. De acuerdo con la investigación, el adolescente de 15 años caminaba por el barrio cuando fue interceptado por Iracheta. En ese momento se originó una discusión que derivó en un violento ataque.

29 de Abril de 2620, muerte en las heras, científica, criminalística, policía de Mendoza, Móvil policial
Tras el crimen, Iracheta logró escapar y permaneció prófugo de la Justicia durante más de siete años.

Tras el crimen, Iracheta logró escapar y permaneció prófugo de la Justicia durante más de siete años.

La víctima recibió entre tres y cuatro disparos de arma de fuego y falleció pocos minutos después como consecuencia de las heridas.

Más de siete años prófugo y vinculado a otro crimen

Tras el crimen, Iracheta logró escapar y permaneció prófugo de la Justicia durante más de siete años. Su captura se produjo en enero de 2025, cuando efectivos de la División Homicidios realizaron un allanamiento en una vivienda precaria ubicada sobre calle Juan Manuel de Rosas, en Maipú, donde el acusado se ocultaba.

El procedimiento fue considerado un importante avance para la investigación, ya que el sospechoso era intensamente buscado desde hacía años. Apodado "Goma", Iracheta cuenta con antecedentes y había estado vinculado a otra causa de alto impacto en Mendoza.

En 2015 fue imputado como uno de los presuntos autores del homicidio del policía Jonathan Funes, asesinado durante un golpe comando perpetrado en el hospital Perrupato, donde un grupo de delincuentes intentó rescatar a un preso que permanecía internado bajo custodia.

Sin embargo, Iracheta fue uno de los cinco imputados en ese expediente que finalmente recibió el sobreseimiento antes de que la causa llegara a juicio.

Temas
Seguí leyendo

La decisión que complica a David Demaldé por el crimen de su madre en Junín

Juicio abreviado: dura condena a un hombre que golpeó a un menor de edad

Discuten la situación del policía que mató a un ladrón: ¿Juicio o libertad?

Cinco años del doble homicidio que terminó con prisión perpetua para los D'Agostino

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

Brutal homicidio tras una riña familiar: tres hermanos detenidos

Una joven desapareció en Las Heras y su familia pide ayuda urgente

¿Se reabre la causa por abuso sexual contra los rugbiers franceses?

Lee además
El suceso se produjo una fuerte discusión que derivó en una pelea - Ilustrativa video

Le disparó en la cabeza durante una pelea y la Justicia lo imputó
Gerardo Giménez, la víctima del homicidio. 

Confesaron que mataron a un hombre en un cumpleaños: qué pena les dieron
LO QUE SE LEE AHORA
La familia solicita que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado de manera urgente.

Una joven desapareció en Las Heras y su familia pide ayuda urgente

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de julio

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio

¿Sabías por qué el Día del Arquitecto se celebra el 1 de julio? Esta es la historia

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

La NASA mostró cómo se desplazó la Tierra tras los terremotos en Venezuela: las impactantes imágenes satelitales