Trucos prácticos para organizar tu armario y optimizar espacios al máximo

El desorden en el dormitorio suele ser una fuente de estrés silencioso que nos hace perder tiempo y paciencia. Por eso, organizar el armario va mucho más allá de la estética: es clave para la funcionalidad diaria. Aplicando estos trucos sencillos de distribución, vas a poder optimizar espacios que creías perdidos y duplicar tu capacidad de guardado real.

Antes de comprar cajas o perchas nuevas, la regla de oro es "purgar". No podés organizar lo que no usás. Sacá toda la ropa y separá lo que no te pusiste en el último año: donalo, vendelo o tiralo si está en mal estado. Una vez que te quedes con lo esencial, es hora de aplicar estrategia.

armario desordenado El mejor truco, siempre, es no acumular Claves para un placard eficiente El doblado vertical: Olvidate de las pilas de remeras que se caen. La técnica de doblado vertical (tipo archivo) te permite ver todas tus prendas al abrir el cajón y ocupan la mitad de espacio.

Olvidate de las pilas de remeras que se caen. La técnica de doblado vertical (tipo archivo) te permite ver todas tus prendas al abrir el cajón y ocupan la mitad de espacio. Perchas unificadas: Usar perchas del mismo color y tamaño reduce el "ruido visual" y hace que todo parezca más ordenado al instante. Las de terciopelo son ideales porque son finas y la ropa no se resbala.

Usar perchas del mismo color y tamaño reduce el "ruido visual" y hace que todo parezca más ordenado al instante. Las de terciopelo son ideales porque son finas y la ropa no se resbala. Aprovechá las puertas: El lado interno de las puertas del placard es una zona muerta que podés revivir. Colocá ganchos o organizadores colgantes para cinturones, pañuelos, bufandas o incluso bijouterie.

El lado interno de las puertas del placard es una zona muerta que podés revivir. Colocá ganchos o organizadores colgantes para cinturones, pañuelos, bufandas o incluso bijouterie. Cajas en las alturas: Usá los estantes superiores (esos a los que nunca llegás) para guardar ropa fuera de temporada en cajas rotuladas o bolsas de vacío, que reducen el volumen de acolchados y camperas drásticamente. armario optimizado Con estos simples trucos (y económicos) tendrás tu armario optimizado La regla de "uno entra, uno sale" Para mantener el orden a largo plazo, adoptá este hábito: cada vez que compres una prenda nueva, obligate a sacar una vieja. Así evitarás la acumulación innecesaria y tu armario respirará siempre. Un armario ordenado te regala paz mental cada mañana. Dedicale una tarde al orden y disfrutá de la practicidad el resto del año.

