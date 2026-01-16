16 de enero de 2026
{}
Trucos prácticos para organizar tu armario y optimizar espacios al máximo

¿Tu placard explota de ropa? Aprendé los mejores trucos para organizar el armario, ganar lugar y mantener el orden en tu hogar con muy poco esfuerzo y dinero.

 Por Analía Martín

El desorden en el dormitorio suele ser una fuente de estrés silencioso que nos hace perder tiempo y paciencia. Por eso, organizar el armario va mucho más allá de la estética: es clave para la funcionalidad diaria. Aplicando estos trucos sencillos de distribución, vas a poder optimizar espacios que creías perdidos y duplicar tu capacidad de guardado real.

armario desordenado
Claves para un placard eficiente

  • El doblado vertical: Olvidate de las pilas de remeras que se caen. La técnica de doblado vertical (tipo archivo) te permite ver todas tus prendas al abrir el cajón y ocupan la mitad de espacio.
  • Perchas unificadas: Usar perchas del mismo color y tamaño reduce el "ruido visual" y hace que todo parezca más ordenado al instante. Las de terciopelo son ideales porque son finas y la ropa no se resbala.
  • Aprovechá las puertas: El lado interno de las puertas del placard es una zona muerta que podés revivir. Colocá ganchos o organizadores colgantes para cinturones, pañuelos, bufandas o incluso bijouterie.
  • Cajas en las alturas: Usá los estantes superiores (esos a los que nunca llegás) para guardar ropa fuera de temporada en cajas rotuladas o bolsas de vacío, que reducen el volumen de acolchados y camperas drásticamente.
armario optimizado
La regla de "uno entra, uno sale"

Para mantener el orden a largo plazo, adoptá este hábito: cada vez que compres una prenda nueva, obligate a sacar una vieja. Así evitarás la acumulación innecesaria y tu armario respirará siempre. Un armario ordenado te regala paz mental cada mañana. Dedicale una tarde al orden y disfrutá de la practicidad el resto del año.

