16 de enero de 2026
Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos

Sentir celos es natural, pero según la psicología tiene significados específicos. Descubrí qué revelan estas emociones y cómo pueden afectar tus relaciones.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, conocemos personas, e incluso podemos reconocernos, que sienten celos dentro de una relación. Aunque es una emoción natural y frecuente, la psicología revela que puede tener significados específicos. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Sentir celos es algo natural y no necesariamente negativo; lo que realmente importa es cómo los enfrentamos. El desafío está en evitar que estas emociones se traduzcan en actitudes que lastimen a los demás o a nosotros mismos.

Una vez dicho esto, según información de La Nación, los celos hacia la pareja pueden derivar en comportamientos como control excesivo, discusiones frecuentes o desconfianza injustificada. Además, pueden generar estrés, afectar la autoestima y distorsionar la percepción de la relación, por lo que aprender a gestionarlos es fundamental.

El primer paso es reconocerlos y entender su origen: identificar tus miedos y vulnerabilidades te permite trabajar desde la raíz, en lugar de dejar que dominen tus decisiones. Fortalecer tu autoestima con actividades que te hagan sentir bien, como aprender algo nuevo, cuidar tu salud o dedicar tiempo a tus interese, te ayuda a enfrentar estas emociones con mayor seguridad.

La comunicación sincera con tu pareja también es clave. Expresar cómo te sentís sin acusar fomenta un vínculo basado en comprensión y apoyo mutuo. Y si los celos comienzan a afectar tu bienestar o la relación, contar con la ayuda de un profesional puede ser un recurso valioso para transformar patrones poco saludables y construir relaciones más sanas.

Comprender nuestras emociones nos ayuda a vivir relaciones más sanas y equilibradas. Si te interesa seguir conociendo cómo la psicología explica nuestro comportamiento en situaciones cotidianas, no te pierdas esta nota que analiza a quienes no soportan el calor.

