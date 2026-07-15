Viajaron de luna de miel en 2006, les perdieron la valija y ahora cobrarán una millonaria indemnización

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Por Sitio Andino Sociedad







El increíble e interminable periplo de una pareja que vio frustrada su viaje de luna de miel por negligencia de una compañía de transporte llegó a su fin. Casi dos décadas de litigio, la justicia dictó una resolución ejemplar y ordenó resarcir económicamente a los damnificados por los daños materiales y morales causados por el extravío de su única valija.

El viaje soñado que terminó en una pesadilla legal Los hechos se remontan al 13 de mayo de 2006, pocos días después de que los protagonistas contrajeran matrimonio. Con la ilusión intacta, la pareja abordó un colectivo de larga distancia hacia Villa Carlos Paz. Antes de subir, entregaron su equipaje al personal correspondiente de la firma y recibieron el ticket de control. Sin embargo, al arribar al destino cordobés, descubrieron con angustia que la bodega estaba vacía y que nadie en la empresa de transporte lograba darles una respuesta sobre el paradero de sus pertenencias.

La valija contenía indumentaria, artículos de aseo personal, una depiladora y una cámara fotográfica. Ante la falta de contención de la empresa, los recién casados se vieron obligados a gastar dinero imprevisto en elementos de primera necesidad y, sumidos en el malestar, decidieron dar por terminado el viaje anticipadamente para regresar a su hogar. Tras intentar una vía administrativa que la firma ignoró por completo, la pareja decidió iniciar una demanda civil que tardó 20 años en resolverse.

Lo que se suponía que sería un viaje innolvidable, se transformó en una demanda que duró 20 años ¿De cuánto es el monto total que deberá pagar la compañía demandada? El magistrado interviniente determinó la responsabilidad objetiva del transportista sobre el equipaje despachado. Dado que la firma nunca se presentó a ejercer su defensa a lo largo de las audiencias, el tribunal la declaró en rebeldía. Para dictaminar el fallo, el juez validó los testimonios de allegados y fijó una indemnización dividida bajo dos conceptos:

Daño emergente: Una suma de $3.960 destinada a cubrir el valor real de los elementos de higiene, prendas y aparatos tecnológicos declarados perdidos al momento de la presentación de la demanda en el año 2006.

Una suma de $3.960 destinada a cubrir el valor real de los elementos de higiene, prendas y aparatos tecnológicos declarados perdidos al momento de la presentación de la demanda en el año 2006. Daño moral: Una compensación de $3.000.000 calculada a valores de 2026, argumentando el profundo dolor, la frustración y la angustia de haber visto saboteada una vivencia única y afectiva como lo es un viaje de bodas. Foto: Yemel Fil De esta manera, el monto definitivo dictado por el tribunal asciende a $3.003.960, cifra que deberá distribuirse en partes iguales de $1.501.980 para cada uno de los cónyuges. La sentencia otorgó un plazo de diez días para hacer efectivo el cobro una vez que la liquidación quede firme, aplicando además los intereses correspondientes acumulados por el paso del tiempo. La resolución sienta un precedente invaluable para los usuarios de media y larga distancia, recordando que las pertenencias despachadas están amparadas por un contrato legal inviolable.

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