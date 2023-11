Fotogalería: la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos

image.png

Victoria Federica

Getty Images

K.O. Jessica Goicoechea

Nos parece impresionante como le queda este diseño a Jessica, pero también nos parece de lo más incómodo y traicionero. Ir así a los Latin Grammy 2023 es jugártela mucho. Ella lo ha hecho, con este diseño de Zé García. La acompaña su pareja, el futbolista Marc Bartra.

Rocío Ruz

OK. Rosalía

La cantante catalana, nominada a grabación del año, va impresionante con este vestido de encaje, cola y escote barco. El diseño lo firma Balenciaga. La melena, ondulada y suelta, completa un look perfecto.

Vianney Le Caer

OK. Grace Villareal

Grace Villarreal no arriesga y gana por sencilla. Vestido al tobillo con dos piezas, lencero negro debajo y de gasa y lentejuelas por encima.

Vianney Le Caer

K.O. Bruses

La cantante Bruses a nuestro parecer iba demasiado recargada. Ambas prendas, blusa y falda, por separado, tienen un diseño y corte impresionante pero juntas arman un total look demasiado barroco

Vianney Le Caer

K.O. Julieta Venegas

Sencilla con vestido degradé, la cantante Julieta Venegas no está nada favorecida en esta ocasión.

Vianney Le Caer/Invision/AP

OK. Paz Padilla

La presentadora de televisión y actriz Paz Padilla posa con un vestido en dos texturas verde intenso que le sienta de maravilla.

EFE

OK. Clarissa Molina

La modelo dominicana Clarissa Molina va perfecta a nuestro juicio con este vestido palabra de honor y falda abullonada con drapeado en las caderas.

EFE

OK.Cami

La cantante chilena Cami muy favorecida con vestido en azul grisáceo transparente. Arriesgado es un rato, no lo negamos.

EFE

OK. Mar Lucas

Podrás decir que nuestra decisión es aleatoria ya que a Jessica Goicoechea le hemos dado un K.O con un look similar (de hecho es de la misma firma, Zé García) pero, la cantante Mar Lucas no tendrá problemas al moverse ya que su look se compone de top/biquini y falda, no le va a traicionar y le favorece. ¿Nos lo pondríamos? Podría ser. Está impresionante.

EFE

K.O. Nieves Álvarez

Nieves Alvarez siempre es un espectáculo pero en esta ocasión no acaba de convencernos con este mix de corsé, flecos, pantalón 'fuseau' y top de cuello cisne firmado por It Spain.

WireImage

OK. Lola Índigo

La cantante española Lola Índigo ha hecho una de las cosas que más le gustan: llamar la atención. Con un vestido morado y mantilla ha hecho un homenaje a la tierra en la que se celebra la Gala. Nos convence.

Jorge Zapat

K.O. Anitta

A la cantante brasileña Anitta se le ha ido de las manos la tendencia sandalia 'romana' y no creemos que sea bueno para la circulación. El vestido le queda como un guante, eso es un hecho.

EFE

K.O. Gaby Amarantos

Gaby Amarantos arriesga y pierde a nuestro juicio. Queremos ver cómo consigue sentarse con ese diseño.

José Manuel Vidal

OK. Ana Ferrer

Ana Ferrer, hija de Paz Padilla, acierta con este vestido azul que combina drapeado central con una minicola y mangas de murciélago

Jorge Zapata

K.O. Victoria Federica

Victoria de Marichalar y Borbón tampoco ha acertado en esta ocasión. No entendemos el guante y el corte del vestido no nos convence. Es de Hera Studio.

Getty Images for Latin Recording

K.O. Nathy Peluso

Nathy Peluso arriesga y eso ya debería valer un OK pero no nos acaba de convencer. Demasiados 'cut out' sin sentido. El vestido está firmado por Balenciaga, al igual que el de Rosalía.

Jorge Zapata

K.O Sita Abellán

Sita Abellán con vestido palabra de honor vaquero firmado por Levi's y que ha diseñado Pepa Salazar. La idea es original pero para una alfombra roja no lo vemos.

Europa Press

OK. Rosanna Zanetti y David Bisbal

Rosanna ha sido una de las más elegantes de la noche con vestido que mezcla encaje y transparencias, de Ziuhair Murad. Su marido, el cantante almeriense David Bisbal, lleva esmoquin de Boglioli y jersey de cuello alto. Perfecto.

EFE

OK. Paz Vega

La actriz Paz Vega con este impecable traje de Pedro del Hierro.

EFE

K.O. Eva Luna Montaner y Camilo

El músico y cantautor colombiano Camilo y su mujer Evaluna Montaner suspenden. Sobran las explicaciones.

EFE

OK. Eva González

La presentadora Eva González ha lucido un vestido plateado de Victoria y accesorios de Jimmy Choo.

Europa Press via Getty Images

OK. Niña Pastori

La cantante gaditana, ganadora del Grammy al mejor album flamenco por 'Camino', apareció impecable en Sevilla con un diseño de Inés Martín Alcalde.

Sergio R. Moreno

OK. Shakira

Shakira se ha hecho de rogar y ha llegado de las últimas. Ha lucido un rotundo conjunto de falda negra y corsé dorado firmado por Jean Paul Gaultier. Nuestro OK más discutido de la noche es para ella.

EFE

K.O. Marta y María Pombo & Pablo Castellanos

María Pombo y Marta Pombo no nos acaban de convencer, demasiada información en sus diseños. Mezcla de tejidos, foulard al cuello, abertura, mangas abullonadas... Pablo Castellanos va impecable con un traje que le queda 'tapizado'.

EFE

