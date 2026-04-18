Los nuevos paradores inteligentes del Metrotranvía Mendoza continúan expandiéndose en el área metropolitana, esta vez en Godoy Cruz.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Obras en la Estación Terminal Mendoza, se espera que para el mes de Junio esté finalizada en su totalidad el ala oeste. ( Ir a la nota )

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

El Club Sportivo Independiente Rivadavia arrancó la patriada rumbo a suelo brasileño, donde se midió con el Flu en la Copa Libertadores. ( Ir a la nota )

14 de Abril de 2026, salida de la lepra a Brasil, copa libertadores, independiente de rivadavia

El Gobierno de Mendoza confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios ( Ir a la nota )

El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle

Dormir en la calle, personas sin techo, sin casa, indigencia, indigente, galería Foto: Cristian Lozano

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de marzo de 2026. Los índices a nivel nacional. (Ir a la nota)

16 de Abril de 2026, Metrotranvía, molinetes, mendotran, pago pasaje, seguridad en las estaciones del tranvía, transporte público Foto: Cristian Lozano

El Metrotranvía amplía sus paradores inteligentes en Godoy Cruz, sumando nuevas estaciones que mejoran el acceso y orden del servicio. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia. Foto: Cristian Lozano

Más de 300 expertos internacionales analizan en Mendoza el avance de las terapias orales y el fin de la quimioterapia tradicional en Leucemia Linfática Crónica. (Ir a la nota)