Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Obras en la Estación Terminal Mendoza, se espera que para el mes de Junio esté finalizada en su totalidad el ala oeste. (Ir a la nota)
El Club Sportivo Independiente Rivadavia arrancó la patriada rumbo a suelo brasileño, donde se midió con el Flu en la Copa Libertadores. (Ir a la nota)
El Gobierno de Mendoza confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios (Ir a la nota)
La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de marzo de 2026. Los índices a nivel nacional. (Ir a la nota)
El Metrotranvía amplía sus paradores inteligentes en Godoy Cruz, sumando nuevas estaciones que mejoran el acceso y orden del servicio. (Ir a la nota)
Más de 300 expertos internacionales analizan en Mendoza el avance de las terapias orales y el fin de la quimioterapia tradicional en Leucemia Linfática Crónica. (Ir a la nota)