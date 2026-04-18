18 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Fotogalería

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Los nuevos paradores inteligentes del Metrotranvía Mendoza continúan expandiéndose en el área metropolitana, esta vez en Godoy Cruz.

Los nuevos paradores inteligentes del Metrotranvía Mendoza continúan expandiéndose en el área metropolitana, esta vez en Godoy Cruz.

Foto: Cristian Lozano
Por Sección Fotografía

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste

Obras en la Estación Terminal Mendoza, se espera que para el mes de Junio esté finalizada en su totalidad el ala oeste. (Ir a la nota)

Lee además
El otoño ya se hace notar en Mendoza. Las temperaturas mínimas y máximas fuerzan al cambio de prendas de vestir.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza
14 de Abril de 2026, salida de la lepra a Brasil, copa libertadores, independiente de rivadavia

El Club Sportivo Independiente Rivadavia arrancó la patriada rumbo a suelo brasileño, donde se midió con el Flu en la Copa Libertadores. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle
El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

El Gobierno de Mendoza confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios (Ir a la nota)

Dormir en la calle, personas sin techo, sin casa, indigencia, indigente, galería

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de marzo de 2026. Los índices a nivel nacional. (Ir a la nota)

16 de Abril de 2026, Metrotranvía, molinetes, mendotran, pago pasaje, seguridad en las estaciones del tranvía, transporte público

El Metrotranvía amplía sus paradores inteligentes en Godoy Cruz, sumando nuevas estaciones que mejoran el acceso y orden del servicio. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica
Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia.

Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia.

Más de 300 expertos internacionales analizan en Mendoza el avance de las terapias orales y el fin de la quimioterapia tradicional en Leucemia Linfática Crónica. (Ir a la nota)

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

Nuevo polo comercial en la Terminal: outlet y marcas líderes

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

Preocupación en la comunidad educativa de la Provincia de Mendoza. 

Amenazas de tiroteo en escuelas: cuántos menores ya fueron identificados en Mendoza

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú. 

Video: intento de robo y linchamiento en Maipú

El radicalismo afina el lápiz en la previa de la asamblea legislativa.

El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero con poca presencia de un sector clave