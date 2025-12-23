23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
bien ahí

Orgullo mendocino en los Olimpia 2025: Julieta Benedetti y Agustín Loser, premiados entre los mejores del país

Los mendocinos Agustín Loser (vóley) y Julieta Benedetti (ciclismo) fueron distinguidos con el Olimpia de Plata. Repasá lo sucedido.

Julieta Benedetti y Agustín Loser representaron a Mendoza en la gran gala del deporte argentino.

Julieta Benedetti y Agustín Loser representaron a Mendoza en la gran gala del deporte argentino.

Por Sitio Andino Deportes

La provincia de Mendoza volvió a decir presente en la elite del deporte nacional. Julieta Benedetti y Agustín Loser fueron galardonados en los Premios Olimpia 2025, al recibir el Olimpia de Plata en ciclismo y voleibol, respectivamente, durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La distinción reafirma el gran momento de ambos atletas mendocinos, que se consolidaron como referentes en sus disciplinas a nivel nacional e internacional. En el caso de Loser, el premio llega pocos días después de consagrarse campeón del Mundial de Clubes de vóley con el Perugia de Italia, donde además fue una de las figuras del certamen.

Lee además
Agustín Loser, campeón del Mundial de Clubes de vóley con el Perugia italiano.  

Agustín Loser volvió a tocar la cima: campeón del Mundial de Clubes y figura clave en Perugia
Brisa Río, arquera de San Rafael, celebró junto a sus compañeras la histórica consagración de Belgrano y la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026.
gran logro

De San Rafael a la Copa Libertadores: Brisa Río y el sueño cumplido con Belgrano campeón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2003270578577575962&partner=&hide_thread=false

Mendoza, protagonista entre los mejores del país

La presencia mendocina no se limitó a los premios obtenidos. También estuvieron ternados otros deportistas de la provincia como Santiago Lorenzo (tenis de mesa), Mateo Di Leo (taekwondo) y Martín Mansilla (remo), reflejo del crecimiento y la diversidad del deporte local.

En una gala que reunió a las máximas figuras del deporte argentino, también fueron distinguidos nombres de peso como Ángel Di María (fútbol), Facundo Campazzo (básquet), Santiago Carreras (rugby) y Horacio Zeballos (tenis), entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Portillo_Yuli/status/2003298374511202697&partner=&hide_thread=false

Agustín Canapino, el Oro y una noche de homenajes

La máxima distinción de la noche, el Olimpia de Oro 2025, quedó en manos del piloto Agustín Canapino, quien superó en la votación final a candidatos como Agostina Hein, Faustino Oro y Adolfo Cambiaso.

Además, la edición 2025 incorporó novedades significativas, como la categoría de esports y el Premio Inspiración, una beca anual destinada a acompañar el desarrollo deportivo, que fue otorgada a Manuel Tripano (canotaje) tras el voto del público.

La ceremonia también incluyó homenajes especiales a la Selección argentina, al River campeón de 1975 y la entrega del Olimpia Infinito a Diego Armando Maradona, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Temas
Seguí leyendo

Tupungato cortó la hegemonía y se quedó con el título anual del handball mendocino

¿Qué falta para que Santino Andino sea refuerzo de River? Las claves de una negociación avanzada

Alarma por Lionel Messi: el accidente que estremeció a todo el mundo

Primera Nacional 2026: el Tomba y el Cruzado ya conocen sus rivales

Mendoza será sede de un evento único: llega el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada

La Selección cerró el año como escolta: así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

¿Se arma otra sociedad argentina? Giovani Lo Celso suena fuerte para el Inter Miami de Messi

El debut continental ya toma forma: la Lepra conoció los bombos de la Libertadores 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi se movió rápido por su hermana.
mala fortuna

Alarma por Lionel Messi: el accidente que estremeció a todo el mundo

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia.
Desastre natural

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Te Puede Interesar

La ministra Mercedes Rus brindó detalles sobre la gestión de este 2026
Gestión 2026

El balance de Seguridad en Mendoza resultó positivo: menos robos, más tecnología y próximos desafíos

Por Carla Canizzaro
El Municipio sureño implementará una tasa para compensar la baja de recaudación (imagen ilustrativa) video
Sigue el debate en el Sur

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Por Facundo La Rosa
Cacheuta está entre las centrales que el gobierno extendió su concesión.
Concesiones energéticas

Energía prorroga centrales hidroeléctricas y consolida a actores regionales y nuevos inversores

Por Marcelo López Álvarez