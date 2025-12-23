Orgullo mendocino en los Olimpia 2025: Julieta Benedetti y Agustín Loser, premiados entre los mejores del país

La provincia de Mendoza volvió a decir presente en la elite del deporte nacional. Julieta Benedetti y Agustín Loser fueron galardonados en los Premios Olimpia 2025, al recibir el Olimpia de Plata en ciclismo y voleibol, respectivamente, durante la ceremonia realizada en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.
La distinción reafirma el gran momento de ambos atletas mendocinos, que se consolidaron como referentes en sus disciplinas a nivel nacional e internacional. En el caso de Loser, el premio llega pocos días después de consagrarse campeón del Mundial de Clubes de vóley con el Perugia de Italia, donde además fue una de las figuras del certamen.
En una gala que reunió a las máximas figuras del deporte argentino, también fueron distinguidos nombres de peso como Ángel Di María (fútbol), Facundo Campazzo (básquet), Santiago Carreras (rugby) y Horacio Zeballos (tenis), entre otros.
La máxima distinción de la noche, el Olimpia de Oro 2025, quedó en manos del piloto Agustín Canapino, quien superó en la votación final a candidatos como Agostina Hein, Faustino Oro y Adolfo Cambiaso.
Además, la edición 2025 incorporó novedades significativas, como la categoría de esports y el Premio Inspiración, una beca anual destinada a acompañar el desarrollo deportivo, que fue otorgada a Manuel Tripano (canotaje) tras el voto del público.
La ceremonia también incluyó homenajes especiales a la Selección argentina, al River campeón de 1975 y la entrega del Olimpia Infinito a Diego Armando Maradona, en uno de los momentos más emotivos de la noche.