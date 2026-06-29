Fatal accidente vial en Las Heras: un hombre perdió la vida tras un violento choque

La víctima circulaba a bordo de un Ford Escort y perdió el control del vehículo.

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Por Sitio Andino Policiales







Un hombre perdió la vida este lunes por la tarde luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Las Heras. La víctima circulaba a bordo de un Ford Escort cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un árbol.

Accidente fatal en Las Heras El siniestro ocurrió alrededor de las 13.45 en la intersección de calle Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez, donde el automóvil terminó colisionando contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Tras el llamado de emergencia, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del conductor, un hombre mayor de edad. En la escena trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la jurisdicción y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Ambulancia - Mendoza Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del conductor. Foto: ilustrativa

Por estas horas, la investigación continúa con el objetivo de establecer las causas que provocaron que el conductor perdiera el dominio del vehículo antes del impacto fatal.