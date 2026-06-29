29 de junio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Fatal accidente vial en Las Heras: un hombre perdió la vida tras un violento choque

La víctima conducía un Ford Escort cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del vehículo e impactó contra un árbol.

La víctima circulaba a bordo de un Ford Escort y perdió el control del vehículo.

La víctima circulaba a bordo de un Ford Escort y perdió el control del vehículo.

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre perdió la vida este lunes por la tarde luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Las Heras. La víctima circulaba a bordo de un Ford Escort cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un árbol.

Accidente fatal en Las Heras

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.45 en la intersección de calle Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez, donde el automóvil terminó colisionando contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Tras el llamado de emergencia, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del conductor, un hombre mayor de edad. En la escena trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la jurisdicción y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Ambulancia - Mendoza
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del conductor.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del conductor.

Por estas horas, la investigación continúa con el objetivo de establecer las causas que provocaron que el conductor perdiera el dominio del vehículo antes del impacto fatal.

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