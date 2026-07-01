1 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato fortalece a emprendedores con capacitaciones junto al ITU

El ciclo de formación en Tupungato incluyó herramientas prácticas vinculadas a gestión, redes sociales, aspectos fiscales e inteligencia artificial para fortalecer proyectos locales.

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Por Sitio Andino Departamentales

Con la entrega de certificados a más de 25 participantes, concluyó la capacitación para emprendedores impulsada por el Municipio de Tupungato, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en conjunto con el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo.

La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para acompañar el crecimiento de emprendimientos de distintos rubros y favorecer su profesionalización.

Una capacitación para fortalecer emprendimientos locales

El ciclo de formación comenzó a principios de mayo y se desarrolló a lo largo de siete módulos, pensados para abordar distintas necesidades del sector emprendedor.

La última clase se realizó el viernes pasado, durante la media mañana, en el Hotel Turismo Tupungato, donde los participantes recibieron sus certificados.

La entrega estuvo encabezada por el director de Desarrollo Económico, Gastón Livellara, y el director de la sede Valle de Uco del ITU-UnCuyo, Ariel Santaolaya.

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Herramientas para crecer y profesionalizar proyectos en Tupungato

Durante la capacitación, los emprendedores incorporaron conocimientos vinculados a la gestión de negocios, aspectos fiscales, redes sociales e inteligencia artificial.

Desde el municipio destacaron que la propuesta estuvo abierta a emprendimientos de distintos rubros, independientemente de su actividad, con un acompañamiento orientado a favorecer el crecimiento de cada proyecto.

El director de Desarrollo Económico, Gastón Livellara, remarcó el compromiso de quienes participaron y el impacto de este tipo de iniciativas.

“Seguimos acompañando a cada uno de nuestros emprendedores porque queremos que cuenten con herramientas que les permitan crecer y consolidarse. Esta alianza con el ITU nos permite brindar capacitaciones de calidad y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico del departamento”, expresó.

Además, Livellara señaló que muchos emprendedores que comenzaron con pequeñas iniciativas hoy avanzan hacia la formalización de sus negocios gracias a la incorporación de nuevas herramientas.

El trabajo conjunto entre el municipio de Tupungato y el ITU

Desde el Instituto Tecnológico Universitario, el director de la sede Valle de Uco, Ariel Santaolaya, puso en valor el trabajo articulado con la Municipalidad de Tupungato.

“El vínculo entre la Universidad Nacional de Cuyo, el ITU y la Municipalidad es fundamental porque nos permite conocer las necesidades concretas de los emprendedores y ofrecer herramientas que hoy resultan indispensables para desarrollarse en el mercado”, afirmó.

La articulación entre ambas instituciones permitió diseñar una capacitación acorde a la realidad local y a las demandas actuales de quienes buscan fortalecer sus proyectos productivos.

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La experiencia de una emprendedora

Entre quienes recibieron su certificado estuvo Viviana Barrigón, docente jubilada y emprendedora dedicada a la marroquinería textil. La participante valoró especialmente el acompañamiento recibido por parte del municipio y las herramientas incorporadas durante la formación.

“Aprendimos muchísimo. Incorporar el uso de la inteligencia artificial fue una experiencia muy valiosa porque nos ayuda a promocionar mejor nuestros productos y llegar a más clientes”, destacó.

Además, invitó a otros vecinos a sumarse a las propuestas gratuitas que impulsa el municipio. “Anímense a acercarse, a mostrar lo que saben hacer y a aprovechar estas oportunidades. Solo hace falta tiempo, ganas de aprender y de crecer”, expresó.

Dónde recibir asesoramiento para emprender en Tupungato

Desde la Dirección de Desarrollo Económico recordaron que las personas interesadas en desarrollar o fortalecer un emprendimiento pueden acercarse a la oficina ubicada en Beltrán 43, Anexo Municipal.

Allí se brinda asesoramiento y orientación sobre programas, capacitaciones y herramientas disponibles para acompañar a emprendedores del departamento.

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