El Provincial de Karting llega a San Carlos con varios campeonatos al rojo vivo

Los principales protagonistas del Provincial de Karting llegarán este fin de semana a San Carlos para disputar una fecha clave del campeonato 2026.

El Campeonato Provincial de Karting afrontará este fin de semana una cita determinante con la disputa de la quinta fecha en San Carlos , donde comenzará a definirse buena parte de la pelea por los títulos. Con siete categorías en competencia y varios campeonatos muy ajustados, la actividad en el Valle de Uco promete ser una de las más atractivas de la temporada.

Tras cuatro jornadas disputadas, algunos pilotos llegan con una ventaja importante , mientras que en otras divisionales las diferencias son mínimas y cualquier resultado puede modificar el liderazgo del certamen.

La quinta fecha marcará el inicio de la segunda mitad del calendario del Provincial de Karting , por lo que cada punto comenzará a tener un valor especial en la pelea por los campeonatos. Además, el circuito de San Carlos suele ofrecer carreras muy disputadas por las características de su trazado y las oportunidades de sobrepaso.

Con varias fechas todavía por delante, los pilotos buscarán llegar al receso con una buena cosecha de puntos para encarar el tramo decisivo de la temporada con aspiraciones concretas de pelear por el título. El calendario contempla diez competencias, por lo que cada resultado empieza a pesar cada vez más.

Los campeonatos más parejos llegan al rojo vivo

Una de las categorías que promete mayor emoción es Varilleros Senior, donde Emanuel Luengo lidera con 141 puntos, aunque apenas mantiene una diferencia sobre Lucas Nebot (135) y Juan Mercado (135), lo que anticipa una lucha abierta durante todo el fin de semana.

Otro campeonato muy ajustado es el de 110 Menores, donde Melanie García manda con 163 unidades, seguida muy de cerca por Victoria Imberti, que acumula 159, mientras que Luciano Blanco permanece expectante con 143. También la categoría Máster mantiene una definición abierta, con Fabián Tagua al frente con 139 puntos, escoltado por Javier Fonseca (133) y Pablo Pereyra (126).

Quiénes llegan como líderes al Valle de Uco

En las restantes categorías también aparecen pilotos que intentarán defender la punta del campeonato. En Cadeneros Junior, Manuel Fernández lidera con 171 puntos, mientras que Lucas Zarategui y Mariano Cocchetto intentarán descontarle terreno durante la quinta fecha.

En Cadeneros Senior, el puntero es Emanuel Bianchi con 167 unidades, seguido por Emanuel Luengo (132). En la categoría Libres, el liderazgo pertenece a Leandro Cimino, quien suma 169 puntos, mientras que en Varilleros Junior el primer lugar está en manos de Mauro Guastalla, con 156, aunque Franco Campos (134) y Raúl Brantiz (124) mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

Más de un centenar de pilotos participaron de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputada en Junín.

El Valle de Uco será escenario de una fecha determinante

La actividad en San Carlos puede marcar un antes y un después en varios campeonatos. Los líderes buscarán ampliar sus ventajas, mientras que quienes vienen desde atrás saben que una buena actuación puede cambiar completamente el panorama antes del ingreso a la segunda parte del calendario.