Karting Provincial en Junín: los ganadores de la cuarta fecha y cómo quedaron las principales categorías

El Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputó este fin de semana su cuarta fecha de la temporada 2026 en el kartódromo de Junín, escenario que recibió a los mejores pilotos de Mendoza en una jornada cargada de emociones, sobrepasos y definiciones ajustadas.
Con certámenes cada vez más apretados, la cita entregó puntos valiosos para quienes aspiran a pelear por la corona en cada una de las categorías.
Quiénes fueron los ganadores de la cuarta fecha en Junín
En Libres, el ganador fue Leandro Cimino, mientras que Juan Mercado terminó segundo y Facundo Rodríguez ocupó el tercer escalón del podio.
Por último, en la categoría Master, el triunfo quedó para Javier Fonseca, seguido por Pablo Pereyra y Alejandro Ziemba.
Uno de los datos destacados de la jornada fue la actuación de Emanuel Luengo, quien logró imponerse tanto en Varilleros Seniors como en Cadeneros Seniors, consolidándose como una de las grandes figuras de la fecha.
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El campeonato entra en una etapa decisiva
Con cuatro fechas disputadas, la pelea por los títulos comienza a tomar forma en todas las divisionales.
La fecha de Junín dejó en claro que la temporada 2026 tendrá una definición abierta y muy competitiva. Las diferencias entre varios de los protagonistas siguen siendo mínimas y cada carrera empieza a tener un peso específico importante pensando en la recta final del campeonato.
El Karting Provincial de Mendoza continúa mostrando crecimiento tanto en cantidad de participantes como en nivel deportivo, consolidándose como una de las categorías más convocantes del automovilismo mendocino.
110 Menores
Brian Lelio – 10:39.564
Victoria Imberti – 10:44.332 (+4.768)
Ulises García – 10:44.779 (+5.215)
Varilleros Juniors
Mauro Guastalla – 10:01.480
Franco Campos – 10:05.523 (+4.043)
Franco Vitaliti – 10:10.565 (+9.085)
Varilleros Seniors
Emanuel Luengo – 10:07.155
Juan Mercado – 10:13.449 (+6.294)
Guido Gómez Morosini – 10:18.174 (+11.019)
Cadeneros Juniors
Ezequiel Lucas Zarategui – 10:07.239
Mariano Cocchetto – 10:09.857 (+2.618)
Manuel Fernández – 10:14.436 (+7.197)
Cadeneros Seniors
Emanuel Luengo – 10:07.702
Emanuel Bianchi – 10:09.754 (+2.052)
Germán Balliro – 10:23.899 (+16.197)
Libres
Leandro Cimino – 9:22.568
Juan Mercado – 9:25.987 (+3.419)
Facundo Rodríguez – 9:41.751 (+19.183)
Master
Javier Fonseca – 10:10.774
Pablo Pereyra – 10:14.969 (+4.195)
Alejandro Ziemba – 10:28.612 (+17.838)
Galería de fotos Fecha 3 CPKT en San Carlos. @leo_martinez_96lm (2)
Lo que se viene en el Karting de Mendoza
Vale recordar, que el próximo desafío del Campeonato Provincial de Karting disputará su quinta fecha el fin de semana del 12 de julio, en un escenario a confirmar.