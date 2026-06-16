Karting Provincial en Junín: los ganadores de la cuarta fecha y cómo quedaron las principales categorías

Más de un centenar de pilotos participaron de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputada en Junín.

El Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputó este fin de semana su cuarta fecha de la temporada 2026 en el kartódromo de Junín , escenario que recibió a los mejores pilotos de Mendoza en una jornada cargada de emociones, sobrepasos y definiciones ajustadas.

Con certámenes cada vez más apretados, la cita entregó puntos valiosos para quienes aspiran a pelear por la corona en cada una de las categorías.

La actividad dejó siete finales y varios pilotos que lograron sumar triunfos fundamentales para el campeonato.

En la categoría 110 Menores , el vencedor fue Brian Lelio , seguido por Victoria Imberti y Ulises García .

En Varilleros Juniors, la victoria quedó en manos de Mauro Guastalla, mientras que Franco Campos y Franco Vitaliti completaron el podio.

Por su parte, en Varilleros Seniors, el triunfo fue para Emanuel Luengo, escoltado por Juan Mercado y Guido Gómez Morosini.

La categoría Cadeneros Juniors tuvo como ganador a Ezequiel Lucas Zarategui, acompañado en el podio por Mariano Cocchetto y Manuel Fernández.

En Cadeneros Seniors, nuevamente apareció Emanuel Luengo, quien consiguió una destacada doble victoria durante la jornada. El podio se completó con Emanuel Bianchi y Germán Balliro.

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Los podios de las categorías más importantes

La fecha de Junín mostró un gran nivel competitivo y diferencias mínimas entre los principales protagonistas.

En Libres, el ganador fue Leandro Cimino, mientras que Juan Mercado terminó segundo y Facundo Rodríguez ocupó el tercer escalón del podio.

Por último, en la categoría Master, el triunfo quedó para Javier Fonseca, seguido por Pablo Pereyra y Alejandro Ziemba.

Uno de los datos destacados de la jornada fue la actuación de Emanuel Luengo, quien logró imponerse tanto en Varilleros Seniors como en Cadeneros Seniors, consolidándose como una de las grandes figuras de la fecha.

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El campeonato entra en una etapa decisiva

Con cuatro fechas disputadas, la pelea por los títulos comienza a tomar forma en todas las divisionales.

La fecha de Junín dejó en claro que la temporada 2026 tendrá una definición abierta y muy competitiva. Las diferencias entre varios de los protagonistas siguen siendo mínimas y cada carrera empieza a tener un peso específico importante pensando en la recta final del campeonato.

El Karting Provincial de Mendoza continúa mostrando crecimiento tanto en cantidad de participantes como en nivel deportivo, consolidándose como una de las categorías más convocantes del automovilismo mendocino.

110 Menores

Brian Lelio – 10:39.564 Victoria Imberti – 10:44.332 (+4.768) Ulises García – 10:44.779 (+5.215)

Varilleros Juniors

Mauro Guastalla – 10:01.480 Franco Campos – 10:05.523 (+4.043) Franco Vitaliti – 10:10.565 (+9.085)

Varilleros Seniors

Emanuel Luengo – 10:07.155 Juan Mercado – 10:13.449 (+6.294) Guido Gómez Morosini – 10:18.174 (+11.019)

Cadeneros Juniors

Ezequiel Lucas Zarategui – 10:07.239 Mariano Cocchetto – 10:09.857 (+2.618) Manuel Fernández – 10:14.436 (+7.197)

Cadeneros Seniors

Emanuel Luengo – 10:07.702 Emanuel Bianchi – 10:09.754 (+2.052) Germán Balliro – 10:23.899 (+16.197)

Libres

Leandro Cimino – 9:22.568 Juan Mercado – 9:25.987 (+3.419) Facundo Rodríguez – 9:41.751 (+19.183)

Master

Javier Fonseca – 10:10.774 Pablo Pereyra – 10:14.969 (+4.195) Alejandro Ziemba – 10:28.612 (+17.838)

Galería de fotos Fecha 3 CPKT en San Carlos. @leo_martinez_96lm (2)

Lo que se viene en el Karting de Mendoza

Vale recordar, que el próximo desafío del Campeonato Provincial de Karting disputará su quinta fecha el fin de semana del 12 de julio, en un escenario a confirmar.