16 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Karting

Karting Provincial en Junín: los ganadores de la cuarta fecha y cómo quedaron las principales categorías

El departamento de Junín fue el escenario de la disputa de la manga 4 del Campeonato Provincial de Karting. Repasá todos los resultados.

Más de un centenar de pilotos participaron de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputada en Junín.

Más de un centenar de pilotos participaron de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputada en Junín.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputó este fin de semana su cuarta fecha de la temporada 2026 en el kartódromo de Junín, escenario que recibió a los mejores pilotos de Mendoza en una jornada cargada de emociones, sobrepasos y definiciones ajustadas.

Con certámenes cada vez más apretados, la cita entregó puntos valiosos para quienes aspiran a pelear por la corona en cada una de las categorías.

En la categoría 110 Menores, el vencedor fue Brian Lelio, seguido por Victoria Imberti y Ulises García.

En Varilleros Juniors, la victoria quedó en manos de Mauro Guastalla, mientras que Franco Campos y Franco Vitaliti completaron el podio.

Por su parte, en Varilleros Seniors, el triunfo fue para Emanuel Luengo, escoltado por Juan Mercado y Guido Gómez Morosini.

La categoría Cadeneros Juniors tuvo como ganador a Ezequiel Lucas Zarategui, acompañado en el podio por Mariano Cocchetto y Manuel Fernández.

En Cadeneros Seniors, nuevamente apareció Emanuel Luengo, quien consiguió una destacada doble victoria durante la jornada. El podio se completó con Emanuel Bianchi y Germán Balliro.

karting (2)

Los podios de las categorías más importantes

La fecha de Junín mostró un gran nivel competitivo y diferencias mínimas entre los principales protagonistas.

En Libres, el ganador fue Leandro Cimino, mientras que Juan Mercado terminó segundo y Facundo Rodríguez ocupó el tercer escalón del podio.

Por último, en la categoría Master, el triunfo quedó para Javier Fonseca, seguido por Pablo Pereyra y Alejandro Ziemba.

Uno de los datos destacados de la jornada fue la actuación de Emanuel Luengo, quien logró imponerse tanto en Varilleros Seniors como en Cadeneros Seniors, consolidándose como una de las grandes figuras de la fecha.

karting (3)

El campeonato entra en una etapa decisiva

Con cuatro fechas disputadas, la pelea por los títulos comienza a tomar forma en todas las divisionales.

La fecha de Junín dejó en claro que la temporada 2026 tendrá una definición abierta y muy competitiva. Las diferencias entre varios de los protagonistas siguen siendo mínimas y cada carrera empieza a tener un peso específico importante pensando en la recta final del campeonato.

El Karting Provincial de Mendoza continúa mostrando crecimiento tanto en cantidad de participantes como en nivel deportivo, consolidándose como una de las categorías más convocantes del automovilismo mendocino.

110 Menores

  1. Brian Lelio – 10:39.564
  2. Victoria Imberti – 10:44.332 (+4.768)
  3. Ulises García – 10:44.779 (+5.215)

Varilleros Juniors

  1. Mauro Guastalla – 10:01.480
  2. Franco Campos – 10:05.523 (+4.043)
  3. Franco Vitaliti – 10:10.565 (+9.085)

Varilleros Seniors

  1. Emanuel Luengo – 10:07.155
  2. Juan Mercado – 10:13.449 (+6.294)
  3. Guido Gómez Morosini – 10:18.174 (+11.019)

Cadeneros Juniors

  1. Ezequiel Lucas Zarategui – 10:07.239
  2. Mariano Cocchetto – 10:09.857 (+2.618)
  3. Manuel Fernández – 10:14.436 (+7.197)

Cadeneros Seniors

  1. Emanuel Luengo – 10:07.702
  2. Emanuel Bianchi – 10:09.754 (+2.052)
  3. Germán Balliro – 10:23.899 (+16.197)

Libres

  1. Leandro Cimino – 9:22.568
  2. Juan Mercado – 9:25.987 (+3.419)
  3. Facundo Rodríguez – 9:41.751 (+19.183)

Master

  1. Javier Fonseca – 10:10.774
  2. Pablo Pereyra – 10:14.969 (+4.195)
  3. Alejandro Ziemba – 10:28.612 (+17.838)
Galería de fotos Fecha 3 CPKT en San Carlos. @leo_martinez_96lm (2)

Lo que se viene en el Karting de Mendoza

Vale recordar, que el próximo desafío del Campeonato Provincial de Karting disputará su quinta fecha el fin de semana del 12 de julio, en un escenario a confirmar.

Temas
Seguí leyendo

Argentina y Argelia vuelven a cruzarse ¿Quén es el dueño del historial?

Batalla campal entre hinchas antes del duelo Argentina-Argelia

Argelia calentó el duelo con Argentina y las redes se pusieron al rojo vivo

Francia debuta ante Senegal en el Mundial 2026 con Mbappé como bandera y una misión clara

Para emocionarse: el mensaje de Messi que ilusiona a Argentina

Argentina arranca el sueño de la cuarta ante Argelia: hora y dónde verlo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Lee además
El karting mendocino volverá a la acción este domingo en Junín con una nueva fecha del certamen provincial.

El Provincial de Karting acelera en Junín y la fecha viene con todo
El conjunto nacional busca un buen debut en el exigente Mundial 2026.

Argentina va por una marca que se resiste ¿Cuál es el registro que tiene a maltraer a la Scaloneta?
LO QUE SE LEE AHORA
Argentina se enfrenta con Argelia en el exigente Mundial 2026. video

Se acabaron las palabras: la Scaloneta inicia su camino a la cuarta

Las Más Leídas

Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación

Argentina se enfrenta con Argelia en el exigente Mundial 2026. EN VIVO

Se acabaron las palabras: la Scaloneta inicia su camino a la cuarta

Gustavo Sáenz lidera las encuestas de gobernador en el país.

Sorpresa en el ranking de gobernadores: quién quedó primero y quién terminó último

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Una encuesta nacional destaca a Mendoza por el desempeño de dos intendentes y la imagen del gobernador

El dato político que favorece a Mendoza en la última encuesta nacional de imagen positiva de intendentes