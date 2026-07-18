Final del Mundial 2026: así será el horario de atención de los supermercados en Mendoza

A horas de la final del Mundial 2026, en la que Argentina enfrentará a España, el país comienza a definir los operativos previstos ante los posibles festejos en las calles, desde los dispositivos de seguridad hasta la organización del transporte. En Mendoza, donde ya se confirmó el esquema operativo para la jornada, la atención también está puesta en el funcionamiento de los supermercados, que adoptarán un horario especial para el público.
Por el partido final de Argentina, así cambian los horarios de apertura y cierre de los supermercados en Mendoza.
Nuevos horarios: así atenderán los supermercados de Mendoza por la final de Argentina
Otro de los principales interrogantes pasa por el funcionamiento de los supermercados. Cadenas importantes como Chango Más y Carrefour informaron que este sábado 18 de julio atenderán al público hasta las 23. En tanto, el domingo, día de la final, abrirán a las 7 y cerrarán a las 15. El lunes retomarán su horario habitual.
El shopping de Guaymallén confirmó que habrá atención reducida en sus locales.
Foto: Gentileza
Los nuevos horarios responden al pedido del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) a los supermercados y comercios para que los trabajadores del sector puedan ver el partido de la Selección Argentina y regresar a sus hogares de manera segura.
En ese sentido, desde la entidad señalaron que la adecuación horaria del domingo fue aceptada por algunas empresas, mientras que otras optaron por interrumpir momentáneamente la atención durante el desarrollo del encuentro.