Mundial 2026: marea albiceleste en Times Square con un multitudinario banderazo de hinchas argentinos.

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Por Sitio Andino Deportes







Miles de hinchas argentinos protagonizaron este sábado un banderazo en Times Square, en Nueva York, en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España que se disputará este domingo desde las 16 horas. La convocatoria superó las previsiones iniciales y obligó a reforzar el operativo de seguridad en la zona.

La concentración se extendió por Broadway y la Séptima Avenida, donde residentes, turistas y fanáticos que viajaron especialmente alentaron a la Selección argentina con banderas, cánticos y mensajes de apoyo para el plantel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Refuerzan la seguridad por la masiva convocatoria Según medios locales, las autoridades analizan trasladar parte del encuentro a Central Park si continúa creciendo la cantidad de asistentes. Además, asociaciones de residentes organizaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards, mientras que bares argentinos de Manhattan y Queens registraron reservas completas.

La Policía de Nueva York mantuvo cortes parciales y reforzó la presencia en Times Square para garantizar la seguridad y evitar complicaciones en el tránsito. El Consulado argentino también difundió recomendaciones para que los festejos se desarrollen sin incidentes.

Banderazo multitudinario de argentinos previo a la final del Mundial 2026. Con el banderazo convertido en una de las mayores movilizaciones de hinchas extranjeros en la ciudad, Nueva York vive una jornada de expectativa en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.