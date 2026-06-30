30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Hollywood

Un cineasta de Hollywood preso: delirios, una estafa millonaria a Netflix y los ruegos de Keanu Reeves

El director Carl Rinsch irá a prisión por defraudar a Netflix en uno de los fraudes más grandes de Hollywood. Los lujos y el ruego de Keanu Reeves.

Un cineasta de Hollywood preso: delirios, una estafa millonaria a Netflix y los ruegos de Keanu Reeves&nbsp;

Un cineasta de Hollywood preso: delirios, una estafa millonaria a Netflix y los ruegos de Keanu Reeves 

Por Sitio Andino MuchoShow

La industria de Hollywood quedó conmocionada ante uno de los fraudes más costosos y extravagantes de la era del streaming. El director estadounidense Carl Rinsch fue condenado a 30 meses de prisión efectiva tras comprobarse que desvió 11 millones de dólares provistos por Netflix para una serie de ciencia ficción, utilizándolos en beneficio propio.

¿Quién es el cineasta y cómo ejecutó la multimillonaria estafa a Netflix?

Rinsch, de 48 años y conocido en el ambiente por haber dirigido la película 47 Ronin, había firmado un ambicioso acuerdo con la plataforma para desarrollar la producción White Horse (también llamada Conquest). Tras haber recibido inicialmente unos 44 millones de dólares, el realizador alegó que necesitaba una inyección extra de 11 millones para concluir el rodaje. La compañía transfirió los fondos, pero el proyecto jamás se terminó.

En lugar de encender las cámaras, los fiscales federales probaron que el realizador desvió el dinero a cuentas personales para realizar inversiones de alto riesgo en la bolsa y en el mercado de las criptomonedas. Con las ganancias obtenidas, Rinsch se dedicó a una extravagante seguidilla de compras suntuosas que incluyeron cinco autos Rolls-Royce, una Ferrari, indumentaria de diseñador y un reloj suizo de casi 400.000 dólares.

director Carl Rinsch

El pedido de clemencia de Keanu Reeves y su salud mental

La condena dictada por el juez Jed Rakoff resultó notablemente inferior a los 11 años que pretendía la acusación debido a que se consideró el delicado estado psicológico del imputado. Familiares y amigos enviaron cartas de apoyo describiendo un grave deterioro en su conducta desde 2019, asegurando que el cineasta manifestaba delirios en los que afirmaba hablar con "fuerzas divinas" o predecir la caída de rayos.

director Carl Rinsch (1)

Entre los testimonios de clemencia se destacó el del reconocido actor Keanu Reeves, amigo cercano del acusado, quien detalló ante el tribunal haber intentado en el pasado brindarle asistencia médica profesional sin éxito. Reeves alegó que la salud mental del realizador se encontraba severamente comprometida por el uso indebido de medicación, lo que terminó amplificando sus conductas de autosabotaje financiero.

A pesar de los atenuantes de salud, el veredicto obliga a Carl Rinsch a ingresar a prisión el próximo 1 de septiembre, además de imponerle la devolución total de los 11 millones de dólares a la empresa de entretenimiento, cerrando una de las apuestas más frustrantes y costosas en la era de las plataformas.

Temas
Seguí leyendo

El trágico e inesperado final de Daniel Melingo a semanas de cumplir su gran sueño

El inesperado video de Lionel Messi con Tom Holland: mirá al capitán a los gritos colgado de las telarañas de Spider-Man

El Big perdió la paciencia y tomó una drástica decisión en Gran Hermano

Quién abandonó Gran Hermano este lunes tras perder el versus

El romance de Gran Hermano que cruzó la pantalla: Danelik y Brian Sarmiento iniciaron su convivencia

Gran Hermano: tras quebrarse por un mensaje familiar, "La India" puso en duda su continuidad en la casa

Sorpresa en Gran Hermano: las encuestas anticipan un posible eliminado

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante escrachó a Telefe por una deuda

Lee además
Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa
Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares

Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares
LO QUE SE LEE AHORA
Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares

Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares

Las Más Leídas

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

La ciudad más fría de la Argentina está en Mendoza: dónde se registró el récord

Mundial en vivo 2026: Francia mete el segundo y se encamina a octavos EN VIVO

Mundial en vivo 2026: Francia mete el segundo y se encamina a octavos

Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución.

Atención conductores: cambió el tránsito en una de las calles más importantes de Mendoza

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de junio