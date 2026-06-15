Una encuesta nacional destaca a Mendoza por el desempeño de dos intendentes y la imagen del gobernador

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Por Sitio Andino Política







Mendoza vuelve a posicionarse entre los distritos con mejor desempeño en el relevamiento de CB Global Data de junio de 2026. En el plano municipal, el intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suárez, se ubica en el tercer lugar del ranking federal con un 57,7% de imagen positiva, mientras que Matías Stevanato, de Maipú Municipio, ocupa el cuarto puesto con 57,4%, consolidando a la provincia como una de las de mejor valoración de sus jefes comunales.

En tanto, el gobernador de Mendoza registra una imagen positiva del 48,5%, ubicándose por debajo de la mitad del ranking nacional de mandatarios provinciales, según el relevamiento realizado durante la primera semana de junio de 2026.

image Ulpiano Suarez y Matías Stevanato en el top cuatro Los tres intendentes mejor valorados de este mes por sus vecinos son: Gustavo Sastre de Puerto Madryn, quien encabeza el ranking con un 58,3% de imagen positiva; seguido por Jorge Jofré de Formosa Capital, con 58,0%; y en tercer lugar Ulpiano Suárez de Mendoza Capital, con 57,7% de aprobación, cuarto aparece Matías Stevanato, con 57,4%.

En el otro extremo del ranking, los intendentes peor calificados del mes de junio de 2026 son Armando Molina de La Rioja Capital, quien se ubica en el último lugar con un 32,1% de imagen positiva; seguido por Julio Alak de La Plata, con 33,5%; y Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy, con 34,3% de aprobación.

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el intendente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Walter Vuoto de Ushuaia, con una suba de +2,0 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Walter Cortés de Bariloche, quien presentó una disminución de -2,3 puntos en su nivel de aprobación.