Leve ascenso de la temperatura y buen tiempo, el pronóstico para este lunes 15 de junio en Mendoza

Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este lunes 15 de junio una jornada con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura, en un contexto de condiciones estables y sin precipitaciones en gran parte del territorio provincial.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado a seminublado en el llano, mientras que hacia la tarde se espera una disminución de la nubosidad, con condiciones algo más despejadas.

El viento se presentará leve, con circulación del norte entre las 11 y las 19, afectando principalmente el Este provincial.

En tanto, en la zona cordillerana se espera un panorama de cielo parcialmente nublado a nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas mínimas en alta montaña oscilarán entre -2 °C y -7 °C.

En cuanto a las temperaturas en el llano, se prevé una máxima de 16 °C, mientras que las mínimas mostrarán serán de entre 0 °C y 1 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco; en tanto que en el resto de la provincia será de 4 °C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Martes 16 de junio: condiciones similares a las del lunes, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, en una tendencia que continuará durante la semana. El cielo se presentará seminublado a nublado durante toda la jornada, tanto en el llano como en alta montaña, donde tampoco se prevén precipitaciones. Además, habrá brisa leve del norte entre el mediodía y la tarde, con impacto en la franja Este provincial. Se espera una máxima de entre 17 °C y 18 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 0°C y los 4°C.