Los mendocinos podrán enviar videos de infracciones viales para colaborar con la Justicia: cómo funciona

Desde el Ministerio señalaron que el objetivo es ordenar y transparentar una práctica que ya existe.

El Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en una modificación de la Ley 9024 que permitirá a los ciudadanos aportar videos e imágenes de presuntas infracciones de tránsito para colaborar con las autoridades viales y judiciales. Los materiales no constituyen una denuncia formal, pero es una herramienta positiva ante la cantidad de accidentes viales que se producen a diario en la provincia de Mendoza .

La propuesta fue presentada este miércoles en la Legislatura por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , junto al senador provincial Germán Vicchi , impulsor de la iniciativa. También participaron el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Walther Marcolini , y otros legisladores.

La modificación busca formalizar un mecanismo de colaboración ciudadana que actualmente se produce de manera espontánea a través de redes sociales, donde frecuentemente se viralizan conductas imprudentes al volante.

De acuerdo con el proyecto, cualquier persona podrá enviar material audiovisual mediante canales digitales oficiales, incluyendo enlaces institucionales y servicios de mensajería instantánea como WhatsApp . Esta acción funcionará cuando algún ciudadano detecte una posible infracción vial .

control vial moto La modificación busca formalizar un mecanismo de colaboración ciudadana.

Los registros recibidos serán analizados por la autoridad administrativa competente, que elaborará un informe preventivo para ser remitido posteriormente al Juzgado Vial correspondiente. "Los videos enviados permitirán que los ciudadanos actúen como testigos y nosotros podamos armar un informe preventivo que luego se remite al juzgado vial correspondiente", explicó Rus.

La funcionaria detalló que los datos aportados, como la patente del vehículo, el lugar y la hora del hecho, servirán para verificar la presunta infracción y respaldar las actuaciones posteriores.

Los videos no serán denuncias formales

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los registros audiovisuales tendrán carácter de comunicación ciudadana y no constituirán una denuncia formal. Desde el Ministerio aclararon que la evidencia digital, por sí sola, no será considerada suficiente hasta que pueda corroborarse su autenticidad y verificarse que corresponda efectivamente al lugar y momento informados.

mercedes rus, seguridad vial, infracción vial Rus sostuvo que muchas de las imágenes que circulan en redes sociales muestran maniobras peligrosas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, el proyecto contempla mecanismos de resguardo ante posibles casos de falsedad o situaciones que correspondan a otras jurisdicciones.

El objetivo es prevenir accidentes graves

Durante la presentación, Rus sostuvo que muchas de las imágenes que circulan en redes sociales muestran maniobras peligrosas que, en numerosos casos, terminan derivando en siniestros viales de gravedad.

"Estamos hablando de infracciones que parecen menores, pero que terminan causando accidentes graves. El 60% de los accidentes con víctimas fatales, según estudios nacionales, se debe a negligencias al volante y no al consumo de alcohol", afirmó.

La ministra también recordó un reciente caso fatal ocurrido tras una infracción de tránsito previa, al señalar la importancia de actuar de manera preventiva antes de que se produzcan tragedias.

Un nuevo artículo en la Ley de Tránsito

Rus explicó que la modificación no será incorporada a la normativa de videovigilancia vigente, sino que se incluirá específicamente dentro de la Ley de Tránsito mediante un nuevo artículo que regulará la recepción y utilización de este tipo de material.

alcoholemia, control policial, policia, transito.JPG Cada presentación deberá estar acompañada por un informe preliminar que describa la conducta observada. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Según el texto impulsado en la Legislatura, la autoridad administrativa podrá derivar los registros al Juzgado Vial competente siempre que existan elementos suficientes para identificar la presunta infracción.

Cada presentación deberá estar acompañada por un informe preliminar que describa la conducta observada y reúna los datos identificatorios que puedan extraerse del material digital.

Más participación ciudadana en el control vial

La iniciativa también contempla que, cuando los registros hayan sido publicados previamente en plataformas de acceso público, quede expresamente establecido que se trata de un aporte ciudadano, eximiendo a las autoridades de responsabilidad respecto de la veracidad original del contenido.

Desde el Ministerio señalaron que el objetivo es ordenar y transparentar una práctica que ya existe, modernizar las herramientas de control y fortalecer la prevención vial mediante una mayor participación de la comunidad.

La propuesta busca optimizar el flujo de información entre los ciudadanos y el Estado, aprovechando el creciente uso de teléfonos celulares como herramienta para documentar situaciones que ocurren en la vía pública.