Cuatrerismo en Rivadavia: decomisan más de 290 kilos de carne en mal estado en dos operativos

Muchos kilos de carne decomisados en el Este.

La Policía Rural decomisó más de 290 kilos de productos cárnicos en mal estado en Rivadavia , en el marco de una serie de controles vinculados a la lucha contra el cuatrerismo y la comercialización ilegal de carne . Los procedimientos se realizaron en conjunto con áreas municipales.

Los operativos forman parte de un plan impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia , que busca reforzar los controles sobre productos de origen animal y evitar riesgos sanitarios para la población , además de prevenir delitos rurales.

El primero de los controles se llevó a cabo en un comercio ubicado sobre calle Chañar, donde inspectores y efectivos detectaron mercadería vencida y en mal estado de conservación .

En ese lugar se procedió al decomiso de 14 cajas de hamburguesas de carne de 20 kilos cada una, además de 5,4 kilos de carne molida , todos productos que no cumplían con las condiciones exigidas para su comercialización.

El segundo procedimiento tuvo lugar en un local del barrio Los Carrizales, con la participación de Policía Rural, Bromatología e Industria y Comercio del municipio.

La Policía Rural es la encargada de llevar adelante los operativos anti cuatrerismo (imagen ilustrativa).

Durante esa inspección se secuestraron:

5,5 kilos de hamburguesas de carne

2,4 kilos de pollo

4,8 kilos de menudos de pollo

Todos los productos presentaban deficiencias higiénico-sanitarias y de conservación, por lo que fueron retirados de circulación.

En ambos casos, el área de Bromatología labró las actas de infracción correspondientes, mientras que intervino el ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín.

La Justicia dispuso las actuaciones de rigor, la identificación de los responsables de los comercios y la desnaturalización de la mercadería secuestrada, para impedir su consumo.

Controles para prevenir el cuatrerismo en Mendoza

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estos procedimientos se enmarcan en operativos preventivos permanentes de la Policía Rural, orientados a combatir el cuatrerismo y controlar la cadena de comercialización de carne.

Además, remarcaron que el objetivo es garantizar que los productos que llegan al consumidor cumplan con las normas sanitarias, evitando riesgos para la salud pública.