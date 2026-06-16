16 de junio de 2026
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Femicidio

Femicidio de Agostina Vega: agravaron la imputación contra Barrelier y se negó a declarar

La fiscalía agravó la imputación contra Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega. El acusado negó los cargos y se abstuvo de declarar.

Durante la audiencia encabezada por el fiscal Raúl Garzón, Barrelier rechazó los hechos que se le atribuyen

Durante la audiencia encabezada por el fiscal Raúl Garzón, Barrelier rechazó los hechos que se le atribuyen

Durante la audiencia encabezada por el fiscal Raúl Garzón, Barrelier rechazó los hechos que se le atribuyen y optó por no prestar declaración. Sin embargo, tras analizar los elementos reunidos en el expediente, la fiscalía resolvió ampliar la imputación en su contra.

De esta manera, el acusado quedó formalmente imputado por homicidio triplemente calificado, una figura penal de máxima gravedad que, en caso de una eventual condena, podría derivar en una pena de prisión perpetua.

Los fundamentos de la nueva imputación

Según informó Noticias Argentinas, la decisión judicial se sustenta en la extrema gravedad del hecho investigado, el vínculo que mantenía el acusado con la víctima y una serie de circunstancias que, para los investigadores, configuran un claro caso de violencia de género.

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De esta manera, el acusado quedó formalmente imputado por homicidio triplemente calificado.

De esta manera, el acusado quedó formalmente imputado por homicidio triplemente calificado.

La calificación contempla agravantes vinculados a la relación entre ambas partes y a las características con las que se habría cometido el crimen, aspectos que serán profundizados durante el avance de la causa. Fuentes judiciales señalaron que la negativa del imputado a reconocer los cargos forma parte de una estrategia habitual en investigaciones de alta repercusión pública.

Otros dos acusados bajo la lupa

Mientras continúa el trabajo de recolección de pruebas, los investigadores también mantienen el foco sobre los otros dos acusados en la causa, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Ambos deberán prestar declaración ante la Justicia en las próximas horas, en una instancia considerada clave para reconstruir los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

La última vez que vieron con vida a Agostina Vega

La reconstrucción realizada por los investigadores permitió establecer que Agostina Vega salió de su vivienda del barrio General Mosconi durante la noche del sábado 23 de mayo. Antes de marcharse, la adolescente le dijo a su abuela que iba a buscar una sorpresa para su madre. Poco después abordó un remís que la trasladó hasta la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en barrio Cofico, a unos 6,5 kilómetros de su domicilio.

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Antes de marcharse, la adolescente le dijo a su abuela que iba a buscar una sorpresa para su madre.

Antes de marcharse, la adolescente le dijo a su abuela que iba a buscar una sorpresa para su madre.

De acuerdo con la investigación, en ese lugar fue recibida por Claudio Gabriel Barrelier, empleado municipal y amigo de la madre de la joven, quien además habría abonado el viaje. Una cámara de seguridad registró a Agostina ingresando a una vivienda ubicada sobre Juan del Campillo al 800, propiedad de Barrelier.

Ese registro se transformó en una de las pruebas más importantes del expediente. Según los investigadores, las imágenes muestran a la adolescente entrando al inmueble, pero no existe ningún registro audiovisual que permita establecer que haya salido posteriormente. Ese dato se convirtió en uno de los principales interrogantes que orientan la investigación judicial.

El hallazgo que conmocionó a Córdoba

Días después de la desaparición, la búsqueda tuvo un desenlace devastador. Los investigadores encontraron restos humanos pertenecientes a Agostina en un descampado que ya había sido inspeccionado previamente durante los operativos.

Según trascendió, los restos fueron hallados dentro de recipientes y bolsas que actualmente son sometidos a distintas pericias por parte de especialistas forenses y equipos judiciales.

Mientras la causa avanza y se suman nuevas pruebas, familiares, amigos y toda una comunidad continúan reclamando justicia por Agostina, una adolescente cuya historia generó una profunda conmoción y volvió a poner en agenda la lucha contra la violencia de género.

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