3 de julio de 2026
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Puma

Video: buscan capturar un puma que apareció en General Alvear

Un importante operativo se despliega en General Alvear tras el avistamiento de un puma en la zona. Las autoridades trabajan para localizar y capturar al animal, y emitieron recomendaciones para la población.

Video: buscan capturar un puma que apareció en General Alvear

Video: buscan capturar un puma que apareció en General Alvear

Foto: Captura
 Por María José Aguas

La jornada de este viernes terminó con preocupación para los vecinos de General Alvear tras la aparición de un puma en la zona. Mientras efectivos policiales y autoridades ambientales despliegan un operativo para localizarlo y capturarlo, el municipio difundió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y resguardar a la población.

Alarma en General Alvear por un puma: los detalles del caso

La búsqueda del ejemplar se desarrolla en la zona de calle G y Emilio Civit, luego de que el animal fuera visto en una vivienda. Aunque los primeros intentos de captura estuvieron cerca de concretarse, el puma logró escapar y se dirigió hacia un sector de fincas.

Actualmente, personal de Defensa Civil, Policía Rural, la Comisaría 14 y Recursos Naturales trabaja de manera coordinada para localizar al animal y capturarlo de forma segura.

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