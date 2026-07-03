Video: buscan capturar un puma que apareció en General Alvear Foto: Captura

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Por María José Aguas







La jornada de este viernes terminó con preocupación para los vecinos de General Alvear tras la aparición de un puma en la zona. Mientras efectivos policiales y autoridades ambientales despliegan un operativo para localizarlo y capturarlo, el municipio difundió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y resguardar a la población.

Alarma en General Alvear por un puma: los detalles del caso La búsqueda del ejemplar se desarrolla en la zona de calle G y Emilio Civit, luego de que el animal fuera visto en una vivienda. Aunque los primeros intentos de captura estuvieron cerca de concretarse, el puma logró escapar y se dirigió hacia un sector de fincas.

Actualmente, personal de Defensa Civil, Policía Rural, la Comisaría 14 y Recursos Naturales trabaja de manera coordinada para localizar al animal y capturarlo de forma segura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad General Alvear (@munialvear) Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos que no se acerquen al área, eviten intentar seguir al puma y den aviso inmediato al 911 ante cualquier nuevo avistamiento.