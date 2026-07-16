16 de julio de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia vs Estudiantes: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas para la Supercopa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia asume un duro compromiso por la Supercopa ante Estudiantes de La Plata. Mirá todos los detalles.

La Lepra enfrentará a Estudiantes de La Plata el próximo martes en Córdoba y sus hinchas ya conocen cómo será la venta de entradas para la Supercopa Argentina.

La Lepra enfrentará a Estudiantes de La Plata el próximo martes en Córdoba y sus hinchas ya conocen cómo será la venta de entradas para la Supercopa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia confirmó el cronograma de venta de entradas para el partido frente a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, que se disputará el martes 21 de julio, desde las 18, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus ubicaciones durante dos jornadas en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes: cuándo y dónde venden las entradas

La venta se realizará el sábado 18 y el lunes 20 de julio, entre las 10 y las 17, exclusivamente en las boleterías del estadio Bautista Gargantini.

Desde el club informaron que no habrá expendio de entradas el día del partido en Córdoba, por lo que quienes deseen acompañar al equipo deberán comprar sus tickets previamente en Mendoza.

Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa Argentina

Los valores establecidos para los simpatizantes de Independiente Rivadavia son los siguientes:

  • Popular: $60.000.
  • Platea Alta: $75.000.
  • Platea Baja: $100.000.

La dirigencia también confirmó que la Lepra contará con 5.000 populares, 2.000 plateas altas y 500 plateas bajas, ubicadas en los sectores correspondientes a las puertas 6 y 12 del estadio cordobés.

El calendario que se le viene a Independiente Rivadavia

El encuentro frente a Estudiantes será el segundo compromiso oficial del semestre para el equipo mendocino, luego de eliminar a Tigre y avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Tras la definición de la Supercopa Argentina, el conjunto dirigido por Alfredo Berti debutará en el Torneo Clausura el domingo 26 de julio, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 15. Además, durante agosto volverá a competir en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes objetivos deportivos del club.

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