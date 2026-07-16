Independiente Rivadavia vs Estudiantes: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas para la Supercopa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia confirmó el cronograma de venta de entradas para el partido frente a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, que se disputará el martes 21 de julio, desde las 18, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus ubicaciones durante dos jornadas en el Bautista Gargantini.
Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa Argentina
Los valores establecidos para los simpatizantes de Independiente Rivadavia son los siguientes:
Popular: $60.000.
Platea Alta: $75.000.
Platea Baja: $100.000.
La dirigencia también confirmó que la Lepra contará con 5.000 populares, 2.000 plateas altas y 500 plateas bajas, ubicadas en los sectores correspondientes a las puertas 6 y 12 del estadio cordobés.
El calendario que se le viene a Independiente Rivadavia
El encuentro frente a Estudiantes será el segundo compromiso oficial del semestre para el equipo mendocino, luego de eliminar a Tigre y avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.
Tras la definición de la Supercopa Argentina, el conjunto dirigido por Alfredo Berti debutará en el Torneo Clausura el domingo 26 de julio, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 15. Además, durante agosto volverá a competir en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes objetivos deportivos del club.