17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Ayudar tiene recompensa: lanzan una colecta en el centro de Mendoza con grandes premios

En el marco del Día del Padre, Cecitys lanzó una colecta solidaria abierta a toda la comunidad. La ayuda será distribuida por Cáritas y la Pastoral.

La propuesta combina solidaridad, comercio y sorteos en el centro de la Ciudad de Mendoza.

La propuesta combina solidaridad, comercio y sorteos en el centro de la Ciudad de Mendoza.

Imagen generada con IA.
 Por Celeste Funes

En el marco de las actividades organizadas por el Día del Padre y la campaña comercial inspirada en el Mundial 2026, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) de Mendoza puso en marcha una colecta solidaria destinada a asistir a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

Lanzan una campaña solidaria por el Día del Padre para ayudar a familias vulnerables

La iniciativa se desarrollará entre el 15 y el 30 de junio y tiene como objetivo reunir alimentos no perecederos y prendas de abrigo en buen estado, elementos especialmente necesarios durante la temporada invernal.

Desde la entidad empresaria informaron que las donaciones serán recibidas por integrantes de Cáritas y de la Pastoral, organizaciones que posteriormente estarán a cargo de la distribución de la ayuda entre las familias que más lo necesitan.

Además de colaborar con una causa solidaria, quienes realicen aportes y efectúen compras en los comercios adheridos podrán participar de los sorteos previstos dentro de la campaña denominada "Mes de los Campeones: Papá y el Mundial".

flyer día del padre cecitys sorteo acción solidaria

Entre los premios anunciados se destaca una Moto Keller Stratus 150, que será entregada mediante sorteo entre los participantes de la propuesta.

La jornada central de recepción de donaciones tendrá lugar el próximo lunes, de 11 a 17 horas, en la intersección de las calles Garibaldi y San Martín, donde se espera la participación de vecinos, comerciantes y organizaciones de la comunidad.

Desde CECITYS remarcaron la importancia de la solidaridad en un contexto económico complejo e invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a la colecta. El objetivo es que, a través de un pequeño aporte, más familias puedan acceder a alimentos y abrigo durante los meses más fríos del año.

Para agendar:

  • Fecha: del 15 al 30 de junio.
  • Recepción especial de donaciones: lunes de 11 a 17 horas.
  • Lugar: Garibaldi y San Martín.
  • Organizaciones receptoras: Cáritas y Pastoral.
  • Premio principal: Moto Keller Stratus 150.

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