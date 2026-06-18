UNCuyo: Gabriel Fidel llamó a votar en el balotaje y reforzó su eje de "reclamar, reformar y resguardar"

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encamina a definir a su próxima conducción en el balotaje del martes 23 de junio , donde se enfrentarán las fórmulas encabezadas por Gabriel Fidel y Adriana García , tras una primera vuelta marcada por la fragmentación del voto. En ese contexto, el actual vicerrector y candidato del oficialismo reforzó su mensaje de campaña y convocó a la comunidad universitaria a participar .

En diálogo con Noticiero Andino, Fidel volvió a sintetizar su propuesta en tres ejes: “reclamar, reformar y resguardar” , una línea discursiva que ya había planteado durante la campaña y que buscó consolidar de cara a la definición.

Uno de los puntos centrales de su planteo es la situación presupuestaria del sistema universitario . Fidel cuestionó con dureza al Gobierno nacional y apuntó contra la judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario .

“Pedimos la férrea defensa de la universidad pública y la aplicación inmediata de la ley de financiamiento, que ha sido judicializada por el Gobierno nacional, algo inédito”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que su espacio ("Sumar Universidad") cuenta con experiencia y vínculos institucionales para sostener ese reclamo: “Tenemos un vínculo directo con el Consejo Interuniversitario Nacional y las capacidades para defender a la universidad”.

Gabriel Fidel, Adriana García, elecciones UNCuyo Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en el balotaje del próximo 23 de junio.

Reformar la UNCuyo: innovación y mejoras académicas

Más allá del contexto crítico, Fidel planteó que la universidad no puede quedarse solo en una lógica defensiva. “No nos podemos quedar solo en la defensa, la universidad necesita transformarse”, afirmó.

En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en innovación educativa, acompañamiento a estudiantes y mejora del rendimiento académico. Como parte de ese balance, destacó algunos indicadores de la actual gestión:

Aumento del 40% en la cantidad de egresados.

Reducción del 20% en el rendimiento académico negativo.

Además, subrayó la importancia de fortalecer el sistema científico: “Si hay un deterioro del sistema científico, eso impacta en la sociedad”, advirtió.

También planteó la necesidad de articular con gobiernos locales y el sector privado para sostener el financiamiento de la investigación.

26 de junio, UNCuyo, gabriel fidel, abrazo, marcha, manifestacion, universidad nacional de cuyo.jpg Gabriel Fidel, actual vicerrector de la UNCuyo, busca ser electo rector. Foto: Yemel Fil

El llamado a votar en el balotaje y la apelación a la experiencia

En el tramo final de la campaña, Fidel puso el foco en la participación electoral, en un escenario donde la concurrencia podría ser determinante. “Que voten, que participen, porque participar es una manera de cuidar y defender a la universidad”, expresó.

Al mismo tiempo, buscó diferenciarse desde la trayectoria de su fórmula junto a María Flavia Filippini. “Siempre lo que prometimos lo cumplimos, somos personas de diálogo y sabemos conducir”, aseguró.

Sobre su compañera de fórmula, destacó su rol como decana de Ciencias Agrarias: “Es una de las decanas más importantes, con liderazgo nacional y conocimiento del mundo”.

En cuanto a su propio perfil, remarcó su recorrido en la gestión y la docencia: “Tengo 38 años como docente, fui vicerrector y también lideré en el sector público y privado”.

elecciones, uncuyo, universidad, 9 de junio La UNCuyo vuelve a las urnas este 23 de junio. Foto: Prensa Universidad Nacional de Cuyo

Un escenario abierto rumbo al 23 de junio

El balotaje se presenta como una elección abierta, donde los votos de las fuerzas que quedaron fuera de la primera vuelta y el nivel de participación serán claves.

Fidel llega a esta instancia en un escenario más desafiante, tras una campaña en la que parte de la oposición universitaria se mostró crítica del oficialismo. Sin embargo, apuesta a capitalizar su experiencia de gestión y un discurso centrado en el consenso para imponerse en la definición.

“Tenemos todo para poner a la UNCuyo en la mesa de las grandes universidades del mundo”, concluyó, al pedir el acompañamiento de la comunidad universitaria en las urnas.