Mundial, fútbol y política; asuntos separados

Cada cuatro años reaparece el mito político por excelencia : Argentina Campeón del Mundo podría mejorar el humor social y, de rebote, beneficiar al gobierno de turno . En 2022, con Alberto Fernández en la Casa Rosada y la copa recién ganada en Qatar, esa idea también estuvo sobre la mesa (el resultado no hace falta contarlo). Ahora, con Javier Milei como presidente y el Mundial de Fútbol 2026 en pleno desarrollo con Messi brillando , la pregunta vuelve a formularse.

La respuesta que ofrecen las encuestas , sin embargo, es la misma que entonces, aunque con mayor contundencia: el fútbol y el voto son mundos que los argentinos prefieren mantener separados, a pesar del mito.

El Informe Especial Mundial 2026 , elaborado por Giacobbe & Asociados entre el 5 y el 10 de junio sobre una muestra de 2.500 casos de alcance nacional , aporta evidencia cuantitativa sobre este fenómeno. Ante la consulta de si un eventual campeonato de la Selección favorecería a Milei en las elecciones, el 85,5% de los encuestados respondió que no, que la gente lo votaría igual. Solo el 10,1% estimó que un título le generaría rédito electoral al presidente. El 4,4% restante no supo o no contestó.

La separación entre fútbol y política se vuelve aún más nítida cuando la pregunta se formula en primera persona. Ante la consulta de si el triunfo de la Selección influiría en su propio voto, el 93,4% respondió que no, de ninguna manera. Solo el 3,9% afirmó que una consagración mundialista lo llevaría a votar al actual mandatario, un porcentaje que cae dentro del margen de error estadístico de la encuesta.

image Los resultados del mundial no afectan lo que piensan los argentinos de política y economía

Una tendencia que se profundiza

En diciembre de 2022, con el título de Qatar todavía fresco y Fernández en ejercicio del poder, Giacobbe realizó una medición equivalente. En aquella oportunidad, el 19,9% de los encuestados creía que el campeonato favorecería al entonces presidente; en 2026, ese porcentaje se reduce a la mitad: 10,1%. En cuanto al voto personal, la tendencia es igualmente elocuente: en 2022, el 6,2% afirmó que el título podría cambiar su decisión electoral; en 2026, ese número cae al 3,9%. La separación entre fútbol y política, lejos de moderarse con el cambio de gestión, se profundiza.

Según los últimos informes de la misma consultora, la valoración positiva de Milei pasó del 41,7% registrado en febrero al 36,1% de mayo, una caída de más de cinco puntos en apenas tres meses. En ese marco, el Mundial representa para el oficialismo una oportunidad de tregua mediática antes que una palanca electoral. No es casual que la publicación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, haya coincidido con el día del partido inaugural del torneo. El fracaso de esa movida mediático política confirma lo que refleja la encuesta de Giacobbe.

El bolsillo pesa más que la pelota

Más allá del vínculo entre fútbol y voto, el estudio de Giacobbe revela la prioridad que los argentinos asignan a la economía por sobre la épica deportiva. Ante la opción de elegir entre que Argentina gane el Mundial pero la situación económica no mejore, o que la economía mejore pero la Selección tenga una mala campaña, el 48,8% de los consultados optó por la mejora económica. El 44,2% prefirió el título mundialista aunque las condiciones materiales permanezcan iguales. La diferencia es reducida (dentro del margen de error), pero el hecho de que prácticamente la mitad de la población anteponga el bolsillo al campeonato resulta significativo. Las mujeres son más contundentes en esta dirección: el 47,7% eligió la mejora económica, frente al 42,6% que optó por el título deportivo.

image Los goles de Messi en el Mundial se festejan pero no afectan en el clima político del país ni la imagen del presidente

La distracción tiene límites

El informe también desmitifica la eficacia del Mundial como "cortina de humo". Ante la pregunta de si durante el torneo logran olvidarse de los problemas del país, el 46,9% de los encuestados admitió que se distrae un poco, aunque sin dejar de pensar en la crisis. Un 37,9% fue más tajante: no se olvida de la realidad nacional de ninguna manera. Solo el 14,5% afirmó alcanzar un olvido completo durante el desarrollo del torneo. En suma, el 84,8% mantiene presentes sus preocupaciones cotidianas independientemente de lo que ocurra en la cancha. La franja etaria marca diferencias: entre los jóvenes de 16 a 30 años, el porcentaje de quienes logran desconectarse por completo asciende al 20,6%, mientras que entre los mayores de 51 años cae al 7,6%.

La Selección y la política partidaria

Sobre la relación entre el seleccionado y la política partidaria, los datos son igualmente contundentes. El 71,5% de los encuestados consideró que el fútbol no tiene nada que ver con la política y que el Mundial no debería utilizarse como oportunidad de unidad política. El 51,8% afirmó, además, que no asocia a la Selección con ningún espacio político. Entre quienes sí establecen alguna asociación, el kirchnerismo y La Libertad Avanza obtuvieron porcentajes casi idénticos: 6,3% y 5,8%, respectivamente.

Los argentinos viven el Mundial con intensidad, pero no lo confunden con la política. El fútbol ocupa un espacio emocional propio, casi protegido, y la gran mayoría no está dispuesta a que un resultado deportivo determine su comportamiento electoral, por más que a la política le agrade alimentar ese mito.