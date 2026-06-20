20 de junio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei en el Monumento a la Bandera: "Belgrano fue un promotor de la libertad económica"

El presidente Javier Milei encabezó el acto en Rosario por el Día de la Bandera y generó impacto al definir a Belgrano como un “liberal económico”.

Javier Milei en el Monumento a la Bandera: Belgrano fue un promotor de la libertad económica.

Javier Milei en el Monumento a la Bandera: "Belgrano fue un promotor de la libertad económica".

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabezó el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, donde volvió a poner en el centro del debate político la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como el “primer intelectual liberal económico argentino”. La ceremonia estuvo atravesada por la expectativa política en torno al vínculo entre el Gobierno y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El evento se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera, con presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de funcionarios de La Libertad Avanza. Un amplio operativo de seguridad rodeó la zona debido a la magnitud del acto y la atención política que generó el regreso del Presidente a Rosario.

Milei recibió apoyo del público durante su discurso

Durante la jornada, se destacó la participación de la comitiva oficial y el clima de tensión política por los gestos de los principales dirigentes presentes. El acto también marcó el retorno de Milei a esta conmemoración tras su ausencia en la edición anterior.

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El evento se desarroll&oacute; en el Monumento Nacional a la Bandera.

El evento se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera.

Al inicio de su discurso, el Presidente fue recibido por cánticos de apoyo de jóvenes que corearon “Milei querido, el pueblo está contigo”. Ante esto, pidió mantener el foco en la fecha patria y destacó la importancia de recordar a Manuel Belgrano en la ceremonia.

El mandatario agradeció las muestras de afecto, pero insistió en que el acto debía centrarse en la figura del prócer, a quien comenzó a describir como un símbolo fundamental de la historia nacional.

Belgrano, libertad y bandera: el eje del discurso presidencial

Milei definió a Manuel Belgrano como un “gran promotor de la libertad política y económica” y sostuvo que la bandera argentina representó una causa ligada a la libertad. También afirmó que el símbolo patrio surgió como una expresión de independencia y principios fundacionales.

El Presidente reforzó esa idea al señalar que la insignia nacional nació en 1812 en Rosario, durante el juramento de las tropas frente al Paraná, y destacó su expansión como emblema de identidad nacional.

En distintos momentos del discurso, Milei volvió a recibir muestras de apoyo del público mientras desarrollaba un repaso histórico sobre Manuel Belgrano. Incluso lanzó la frase “parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud” en medio de los cánticos.

Pese a los aplausos, insistió en mantener el eje institucional del acto y remarcó nuevamente su pedido de enfocar la ceremonia en la conmemoración patria.

Belgrano como precursor del liberalismo económico

El Presidente profundizó en la faceta económica del prócer y lo describió como un “reformista ilustrado”, cercano a ideas de libertad económica. En ese sentido, lo vinculó con la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito.

Según Milei, el pensamiento de Belgrano anticipó debates del liberalismo económico en el Río de la Plata, posicionándolo como una figura clave en la historia de las ideas económicas del país.

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La bandera argentina flame&oacute; en Rosario.

La bandera argentina flameó en Rosario.

En el tramo final, el mandatario volvió a destacar a Manuel Belgrano como “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de creador de la bandera y figura central del proceso independentista argentino.

También subrayó que la bandera representa la libertad política y económica, y reafirmó su visión de una Argentina fundada en el mérito, el trabajo y la producción.

Llamado final y mensaje político de Milei

Milei cerró su discurso afirmando que la Argentina nació de la “audacia” de quienes buscaron una patria libre y soberana. Reivindicó el legado de Belgrano como un motor vigente del proyecto nacional.

Finalmente, sostuvo que mientras existan argentinos comprometidos con la libertad, el sueño del prócer seguirá vigente, y cerró con un enérgico “¡Viva la patria!”.

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