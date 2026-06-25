Ulpiano Suarez presentó un nuevo vehículo para los Bomberos Voluntarios

El intendente de la Municipalidad de Mendoza Ulpiano Suarez entregó un vehículo de acción rápida al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Mendoza , en cumplimiento de uno de los proyectos ganadores del programa Presupuesto Participativo .

Esta herramienta permite que vecinos, organizaciones e instituciones presenten iniciativas destinadas a mejorar la Ciudad, las cuales son evaluadas técnicamente y posteriormente sometidas a votación pública.

Durante la entrega, Suarez estuvo acompañado por Sergio Quinzano , presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios; Pablo Espina , secretario de Gobierno; y Cristian Chavarini y Lourdes Gabrielli , director y subdirectora de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto.

La incorporación del vehículo fue la iniciativa que recibió mayor cantidad de votos en la última edición del Presupuesto Participativo . Su objetivo es fortalecer la capacidad operativa del cuartel y mejorar la respuesta ante emergencias que requieran intervenciones rápidas y eficientes.

“Estamos muy contentos aquí en el Cuartel 14, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, presentando en sociedad esta autobomba, que es el resultado del Presupuesto Participativo. Este proyecto fue impulsado por ellos, fue votado por los vecinos, fue el proyecto más votado y esta autobomba está acá”, expresó Ulpiano Suarez.

El intendente destacó además el trabajo que desarrolla la institución y la importancia de contar con mejores recursos para atender situaciones de emergencia. “Los Bomberos Voluntarios hacen un gran trabajo y esta autobomba va a mejorar la capacidad de respuesta. El Cuartel 14 es un ejemplo de compromiso y vocación de servicio. Que estén mejor equipados es cuidarlos a ellos y también a los vecinos de la Ciudad”, agregó.

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Una unidad adquirida en Bélgica

Por su parte, Sergio Quinzano explicó que el vehículo fue adquirido en Bélgica y cuenta con poco kilometraje. “Adquirimos esta autobomba en Bélgica, una unidad que tiene muy pocos kilómetros, gracias al municipio. La idea es mejorar nuestra capacidad operativa para beneficio de los vecinos de la Ciudad de Mendoza”, señaló.

La incorporación permitirá optimizar los tiempos de respuesta, mejorar las condiciones operativas de los bomberos y ampliar la cobertura ante situaciones de emergencia.

La entrega representa uno de los primeros resultados concretos de la última edición del Presupuesto Participativo y refleja cómo las propuestas impulsadas y elegidas por la ciudadanía pueden convertirse en acciones destinadas a mejorar la calidad de vida.

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Cómo funciona el Presupuesto Participativo

Las iniciativas presentadas en el programa atraviesan una instancia de evaluación técnica y luego son sometidas a votación pública. Los proyectos seleccionados por los vecinos son incorporados al presupuesto municipal para su posterior ejecución.

Durante la edición anterior se presentaron 85 proyectos y se registraron más de 1.400 votos ciudadanos. Además, se destinaron $600 millones para iniciativas vinculadas con seguridad, infraestructura, deporte, espacios públicos y desarrollo comunitario.

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Un programa reconocido internacionalmente

El Presupuesto Participativo de la Ciudad de Mendoza recibió reconocimientos de organismos nacionales e internacionales por sus mecanismos de innovación, participación y transparencia.

Entre las distinciones se encuentra una Mención de Honor de la Open Government Partnership (OGP), que destacó al programa como una experiencia de innovación y transparencia fiscal a nivel global.

También recibió el Premio Govtech y Ciudades Inteligentes 2025, otorgado por la Red de Ciudades Inteligentes (RECIA) y la Fundación Sociedad de la Información para las Américas (Eamericas).