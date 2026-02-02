Quiénes se llevaron los Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores

Este domingo se celebró la 68ª edición de los Premios Grammy, uno de los eventos más importantes de la industria musical a nivel mundial. En esta nota repasamos la lista completa de los ganadores y los artistas que marcaron la noche histórica.

Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026 Los Ángeles fue escenario de los Premios Grammy, donde se reunieron los artistas más destacados de distintos géneros musicales a nivel mundial. La ceremonia estuvo conducida por Trevor Noah y entregó numerosos galardones.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso ganó el premio a Mejor álbum de rock o música alternativa latina por su disco Papota, reafirmando el impacto de la escena nacional en el exterior.

Ca7riel & Paco Amoroso Ca7riel & Paco Amoroso, el dúo argentino que triunfó en los Premios Grammy 2026 A continuación, repasamos la lista de los principales ganadores:

Álbum del año GANADOR: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos Justin Beiber - Swag

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Them Out

Lady Gaga - Mayhem

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas - MUTT

Tyler the Creator - CHROMAKOPIA Mejor grabación del año GANADOR: Kendrick Lamar With SZA - Luther Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Sabrina Carpenter - Manchild

Doechii - Anxiety

Billie Eillish - Wildflower

Lady Gaga - Abracadabra

Chappell Roan - The Subway

Bruno Mars ft. Rosé - apt. Canción del Año GANADORA: Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga

Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii

APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars

DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny

Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA

Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter Mejor interpretación vocal pop solista GANADORA: Messy -Lola Young DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan Mejor álbum de pop vocal GANADORA: Lady Gaga - Mayhem Justin Bieber - Swag

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Miley Cyrus - Something Beautiful

Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) Mejor Álbum de Música Country Contemporánea GANADORA: Jelly Roll - Beautifully Broken Eric Church - Evangeline vs. the Machine

Kelsea Ballerini - Patterns

Miranda Lambert - Postcards From Texas

Tyler Childers - Snipe Hunter Mejor Álbum de Música Urbana GANADOR: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin - Mixteip

Nicki Nicole - Naiki

Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (Live) Mejor Artista Nuevo GANADORA: Olivia Dean The Marias

Addison Rae

Sombr

Katseye

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young Mejor Álbum de Rap GANADOR: Kendrick Lamar - GNX Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Glorilla - Glorious

JID - God Does Like Ugly

Tyler, the Creator - Chromakopia Mejor interpretación de música africana GANADORA: Tyla - Push 2 Start Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat

Burna Boy - Love

Davido Featuring Omah Lay - With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love Mejor interpretación musical general GANADOR: Bad Bunny - Eoo Angélique Kidjo - Jerusalemema

Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar - Daybreak

Ciro Hurtado - Cantando en el Camino

Shakti - Shrini's Dream (Live)

Yeisy Rojas - Inmigrante y ¿Qué? Mejor álbum de pop tradicional GANADOR: Laufey - A Matter of Time Barbra Streisand - The Secret of Life Vol. 2

Elton John & Brandi Carlile - Who Believes in Angels

Jennifer Hudson - The Gift of Love

Lady Gaga - Harlequin

Laila Biali - Wintersongs Portada de Álbum GANADOR: Tyler, the Creator - Chromakopia Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Djo - The Crux

Perfume Genius - Glory

Wet Leg - Moisturizer Mejor Álbum Country Tradicional GANADOR: Zach Top - Ain't in It for My Health Charley Crockett - Dollar a Day

Lukas Nelson - American Romance

Margo Price - Hard Headed Woman

Willie Nelson - Oh What a Beautiful World Mejor canción country GANADORA: Bitin' List - Tyler Childers Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson

A Song to Sing - Miranda Lambert & Chris Stapleton

Good News - Shaboozey

I Never Lie - Zach Top Mejor Interpretación Country Solista GANADOR: Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (De F1® la película) Lainey Wilson - Somewhere Over Lared (En algún lugar de Lared)

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Nose on the Grindstone (La nariz en la piedra de afilar)

Zach Top - I Never Lie Mejor Canción Rap GANADOR: TV Off - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay Birds Don0t Sing - Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice

Anxiety - Doechii

TGIF - Glorilla

Sticky - Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne Mejor colaboración de Rap/Cantada GANADORES: Kendrick Lamar & SZA - Luther Fridayy & Meek Mill - Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholehartedly

PartyNextDoor & Drake - Somebody Who Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj Mejor Interpretación de Rap GANADORES: Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips Cardi B - Outside

Doechii - Ansiedad

Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - Darling, I Mejor Álbum de R&B GANADOR: Mutt - Leon Thomas Why Not More? - Coco Jones

Beloved - Giveon

The Crown - Ledisi

Escape Room - Teyana Taylor Mejor interpretación de R&B GANADORA: Kehlani - Folded Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Justin Bieber - Yukon

Leon Thomas - Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)

Summer Walker - Heart of a Woman Mejor canción R&B GANADORA: Folded - Kehlani It Depends - Chris Brown Featuring Bryson Tiller

Overqualified - Durand Bernarr

Yes It Is - Leon Thomas

Heart of a Woman - Summer Walker Compositor del año, no clásico GANADORA: Amy Allen Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz Productor del año, no clásica GANADOR: Cirkut Dan Auerbach

Dijon

Blake Mills

Soundwave Mejor álbum de música alternativa GANADOR: Songs of a Lost World - The Cure Moisturizer - Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams

Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator

Sable, Fable - Bon Iver Mejor álbum de rock GANADOR: Never Enough – Turnstile Private music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Idols – Yungblud Mejor Canción Rock GANADORA: As Alive as You Need Me to Be - Nine Inch Nails Glum - Hayley Williams

Caramel - Sleep Token

Never Enough - Turnstile

Zombie - Yungblud Mejor actuación de rock GANADORES: “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That

Hayley Williams - Mirtazapine

Linkin Park - The Emptiness Machine

Turnstile - Never Enough Mejor Video Musical GANADORA: Doechii - Anxiety Clipse - So Be It

OK Go - Love

Sabrina Carpenter - Manchild

Sade - Young Lion Mejor grabación dance/pop GANADORA: Lady Gaga - Abracadabra PinkPantheress - Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame

Tate McRae - Just Keep Watching (De F1® la película)

Zara Larsson - Midnight Sun Mejor compilación de medios visuales GANADOR: Varios Artistas - Sinners Timothée Chalamet - A Complete Unknwon

Varios Artistas - F1® the Album

Varios Artistas - KPop Demon Hunters

Varios Artistas - Wicked Mejor álbum electro/dance GANADORA: FKA twigs - Eusexua Fred Again - Ten Days

PinkPantheress - Fancy That

Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale

La Voz De La Mujer - La Voz De La Mujer - La Voz De La Mujer <3 Grabación Dance/Electrónica GANADOR: Tame Impala - End of Summer Disclosure & Anderson .Paak - No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage Mejor actuación pop de dúo o grupo pop GANADORAS: Cynthia Erivo y Ariana Grande - Defying Gravity Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt

SZA Con Kendrick Lamar - 30 for 30 Mejor Álbum Pop Latino GANADORA: Natalia Lafourcade - Cancionera Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra Mejor interpretación pop en solitario GANADORA : Lola Young - Messy Justin Bieber - Dasies

Chapell Roan - The Subway

Sabrina Carpenter - Manchild

Lady Gaga - Disease Mejor Álbum de Rock o Alternativo GANADORES: CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL

Los Wizzards - ALGORHYTHM

Fito Paez - Novela Mejor Álbum de Música Mexicana GANADOR: Carín León - Palabra de To's (Seca) Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)

Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía

Grupo Frontera - Y Lo Que Viene

Paola Jara - Sin Rodeos Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa GANADORES: Ca7riel & Paco Amoroso - Papota Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical

Fito Páez - Novela

Los Wizzards - Algoritmo Mejor Álbum Tropical Latino GANADOR: Gloria Estefan - Raíces Alain Pérez - Bingo

Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Grupo Niche - Clásicos 1.0

Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías Mejor Canción para un Medio Visual GANADORA: Huntr/x - Golden Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (De la película "Elton John: Never Too Late")

Jayme Lawson - Pale, Pale Moon

Miles Caton - I Lied to You

Nine Inch Nails - As Alive AS You Need Me To Be

Rod Wave - Sinners Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

