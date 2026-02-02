Quiénes se llevaron los Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores

Álbum del año
GANADOR: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Justin Beiber - Swag
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Them Out
- Lady Gaga - Mayhem
- Kendrick Lamar - GNX
- Leon Thomas - MUTT
- Tyler the Creator - CHROMAKOPIA
Mejor grabación del año
GANADOR: Kendrick Lamar With SZA - Luther
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Doechii - Anxiety
- Billie Eillish - Wildflower
- Lady Gaga - Abracadabra
- Chappell Roan - The Subway
- Bruno Mars ft. Rosé - apt.
Canción del Año
GANADORA: Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga
- Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii
- APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars
- DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny
- Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA
- Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter
Mejor interpretación vocal pop solista
GANADORA: Messy -Lola Young
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
Mejor álbum de pop vocal
GANADORA: Lady Gaga - Mayhem
- Justin Bieber - Swag
- Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
- Miley Cyrus - Something Beautiful
- Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Mejor Álbum de Música Country Contemporánea
GANADORA: Jelly Roll - Beautifully Broken
- Eric Church - Evangeline vs. the Machine
- Kelsea Ballerini - Patterns
- Miranda Lambert - Postcards From Texas
- Tyler Childers - Snipe Hunter
Mejor Álbum de Música Urbana
GANADOR: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin - Mixteip
- Nicki Nicole - Naiki
- Trueno - EUB Deluxe
- Yandel - Sinfónico (Live)
Mejor Artista Nuevo
GANADORA: Olivia Dean
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Katseye
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum de Rap
GANADOR: Kendrick Lamar - GNX
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
- Glorilla - Glorious
- JID - God Does Like Ugly
- Tyler, the Creator - Chromakopia
Mejor interpretación de música africana
GANADORA: Tyla - Push 2 Start
- Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat
- Burna Boy - Love
- Davido Featuring Omah Lay - With You
- Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love
Mejor interpretación musical general
GANADOR: Bad Bunny - Eoo
- Angélique Kidjo - Jerusalemema
- Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar - Daybreak
- Ciro Hurtado - Cantando en el Camino
- Shakti - Shrini's Dream (Live)
- Yeisy Rojas - Inmigrante y ¿Qué?
Mejor álbum de pop tradicional
GANADOR: Laufey - A Matter of Time
- Barbra Streisand - The Secret of Life Vol. 2
- Elton John & Brandi Carlile - Who Believes in Angels
- Jennifer Hudson - The Gift of Love
- Lady Gaga - Harlequin
- Laila Biali - Wintersongs
Portada de Álbum
GANADOR: Tyler, the Creator - Chromakopia
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Djo - The Crux
- Perfume Genius - Glory
- Wet Leg - Moisturizer
Mejor Álbum Country Tradicional
GANADOR: Zach Top - Ain't in It for My Health
- Charley Crockett - Dollar a Day
- Lukas Nelson - American Romance
- Margo Price - Hard Headed Woman
- Willie Nelson - Oh What a Beautiful World
Mejor canción country
GANADORA: Bitin' List - Tyler Childers
- Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
- A Song to Sing - Miranda Lambert & Chris Stapleton
- Good News - Shaboozey
- I Never Lie - Zach Top
Mejor Interpretación Country Solista
GANADOR: Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (De F1® la película)
- Lainey Wilson - Somewhere Over Lared (En algún lugar de Lared)
- Shaboozey - Good News
- Tyler Childers - Nose on the Grindstone (La nariz en la piedra de afilar)
- Zach Top - I Never Lie
Mejor Canción Rap
GANADOR: TV Off - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- Birds Don0t Sing - Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice
- Anxiety - Doechii
- TGIF - Glorilla
- Sticky - Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne
Mejor colaboración de Rap/Cantada
GANADORES: Kendrick Lamar & SZA - Luther
- Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
- JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholehartedly
- PartyNextDoor & Drake - Somebody Who Loves Me
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj
Mejor Interpretación de Rap
GANADORES: Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips
- Cardi B - Outside
- Doechii - Ansiedad
- Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off
- Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - Darling, I
Mejor Álbum de R&B
GANADOR: Mutt - Leon Thomas
- Why Not More? - Coco Jones
- Beloved - Giveon
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
Mejor interpretación de R&B
GANADORA: Kehlani - Folded
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Justin Bieber - Yukon
- Leon Thomas - Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)
- Summer Walker - Heart of a Woman
Mejor canción R&B
GANADORA: Folded - Kehlani
- It Depends - Chris Brown Featuring Bryson Tiller
- Overqualified - Durand Bernarr
- Yes It Is - Leon Thomas
- Heart of a Woman - Summer Walker
Compositor del año, no clásico
GANADORA: Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Productor del año, no clásica
GANADOR: Cirkut
- Dan Auerbach
- Dijon
- Blake Mills
- Soundwave
Mejor álbum de música alternativa
GANADOR: Songs of a Lost World - The Cure
- Moisturizer - Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams
- Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator
- Sable, Fable - Bon Iver
Mejor álbum de rock
GANADOR: Never Enough – Turnstile
- Private music – Deftones
- I Quit – Haim
- From Zero – Linkin Park
- Idols – Yungblud
Mejor Canción Rock
GANADORA: As Alive as You Need Me to Be - Nine Inch Nails
- Glum - Hayley Williams
- Caramel - Sleep Token
- Never Enough - Turnstile
- Zombie - Yungblud
Mejor actuación de rock
GANADORES: “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II
- Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
- Hayley Williams - Mirtazapine
- Linkin Park - The Emptiness Machine
- Turnstile - Never Enough
Mejor Video Musical
GANADORA: Doechii - Anxiety
- Clipse - So Be It
- OK Go - Love
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sade - Young Lion
Mejor grabación dance/pop
GANADORA: Lady Gaga - Abracadabra
- PinkPantheress - Illegal
- Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
- Tate McRae - Just Keep Watching (De F1® la película)
- Zara Larsson - Midnight Sun
Mejor compilación de medios visuales
GANADOR: Varios Artistas - Sinners
- Timothée Chalamet - A Complete Unknwon
- Varios Artistas - F1® the Album
- Varios Artistas - KPop Demon Hunters
- Varios Artistas - Wicked
Mejor álbum electro/dance
GANADORA: FKA twigs - Eusexua
- Fred Again - Ten Days
- PinkPantheress - Fancy That
- Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
- La Voz De La Mujer - La Voz De La Mujer - La Voz De La Mujer <3
Grabación Dance/Electrónica
GANADOR: Tame Impala - End of Summer
- Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Kaytranada - Space Invader
- Skrillex - Voltage
Mejor actuación pop de dúo o grupo pop
GANADORAS: Cynthia Erivo y Ariana Grande - Defying Gravity
- Huntr/x - Golden
- Katseye - Gabriela
- Rosé & Bruno Mars - Apt
- SZA Con Kendrick Lamar - 30 for 30
Mejor Álbum Pop Latino
GANADORA: Natalia Lafourcade - Cancionera
- Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?
- Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
- Karol G - Tropicoqueta
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Mejor interpretación pop en solitario
GANADORA : Lola Young - Messy
- Justin Bieber - Dasies
- Chapell Roan - The Subway
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Lady Gaga - Disease
Mejor Álbum de Rock o Alternativo
GANADORES: CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA
- Aterciopelados - Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL
- Los Wizzards - ALGORHYTHM
- Fito Paez - Novela
Mejor Álbum de Música Mexicana
GANADOR: Carín León - Palabra de To's (Seca)
- Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)
- Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía
- Grupo Frontera - Y Lo Que Viene
- Paola Jara - Sin Rodeos
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
GANADORES: Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
- Aterciopelados - Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
- Fito Páez - Novela
- Los Wizzards - Algoritmo
Mejor Álbum Tropical Latino
GANADOR: Gloria Estefan - Raíces
- Alain Pérez - Bingo
- Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
- Grupo Niche - Clásicos 1.0
- Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías
Mejor Canción para un Medio Visual
GANADORA: Huntr/x - Golden
- Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (De la película "Elton John: Never Too Late")
- Jayme Lawson - Pale, Pale Moon
- Miles Caton - I Lied to You
- Nine Inch Nails - As Alive AS You Need Me To Be
- Rod Wave - Sinners
