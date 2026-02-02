2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Lo que dejó la gala

Quiénes se llevaron los Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores

Este domingo se celebraron los Premios Grammy 2026, con la presencia de grandes artistas. Mirá la lista completa de ganadores y quiénes brillaron en la gala.

Quiénes se llevaron los Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores

Quiénes se llevaron los Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores

Por Sitio Andino MuchoShow

Este domingo se celebró la 68ª edición de los Premios Grammy, uno de los eventos más importantes de la industria musical a nivel mundial. En esta nota repasamos la lista completa de los ganadores y los artistas que marcaron la noche histórica.

Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

Los Ángeles fue escenario de los Premios Grammy, donde se reunieron los artistas más destacados de distintos géneros musicales a nivel mundial. La ceremonia estuvo conducida por Trevor Noah y entregó numerosos galardones.

Lee además
MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación
TV

MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación
Los documentos señalan que estos fondos estarían vinculados a la logística de los megadesfiles organizados por Giordano
Escándalo

Una investigación en Estados Unidos reveló vínculos financieros entre Jeffrey Epstein y Roberto Giordano

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso ganó el premio a Mejor álbum de rock o música alternativa latina por su disco Papota, reafirmando el impacto de la escena nacional en el exterior.

Ca7riel & Paco Amoroso
Ca7riel & Paco Amoroso, el dúo argentino que triunfó en los Premios Grammy 2026

Ca7riel & Paco Amoroso, el dúo argentino que triunfó en los Premios Grammy 2026

A continuación, repasamos la lista de los principales ganadores:

Álbum del año

GANADOR: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

  • Justin Beiber - Swag
  • Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Them Out
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Kendrick Lamar - GNX
  • Leon Thomas - MUTT
  • Tyler the Creator - CHROMAKOPIA

Mejor grabación del año

GANADOR: Kendrick Lamar With SZA - Luther

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Doechii - Anxiety
  • Billie Eillish - Wildflower
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Chappell Roan - The Subway
  • Bruno Mars ft. Rosé - apt.

Canción del Año

GANADORA: Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish

  • Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga
  • Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii
  • APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars
  • DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny
  • Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA
  • Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter

Mejor interpretación vocal pop solista

GANADORA: Messy -Lola Young

  • DAISIES - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan

Mejor álbum de pop vocal

GANADORA: Lady Gaga - Mayhem

  • Justin Bieber - Swag
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Miley Cyrus - Something Beautiful
  • Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Mejor Álbum de Música Country Contemporánea

GANADORA: Jelly Roll - Beautifully Broken

  • Eric Church - Evangeline vs. the Machine
  • Kelsea Ballerini - Patterns
  • Miranda Lambert - Postcards From Texas
  • Tyler Childers - Snipe Hunter

Mejor Álbum de Música Urbana

GANADOR: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

  • Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin - Mixteip
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Trueno - EUB Deluxe
  • Yandel - Sinfónico (Live)

Mejor Artista Nuevo

GANADORA: Olivia Dean

  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Álbum de Rap

GANADOR: Kendrick Lamar - GNX

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Glorilla - Glorious
  • JID - God Does Like Ugly
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor interpretación de música africana

GANADORA: Tyla - Push 2 Start

  • Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat
  • Burna Boy - Love
  • Davido Featuring Omah Lay - With You
  • Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love

Mejor interpretación musical general

GANADOR: Bad Bunny - Eoo

  • Angélique Kidjo - Jerusalemema
  • Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar - Daybreak
  • Ciro Hurtado - Cantando en el Camino
  • Shakti - Shrini's Dream (Live)
  • Yeisy Rojas - Inmigrante y ¿Qué?

Mejor álbum de pop tradicional

GANADOR: Laufey - A Matter of Time

  • Barbra Streisand - The Secret of Life Vol. 2
  • Elton John & Brandi Carlile - Who Believes in Angels
  • Jennifer Hudson - The Gift of Love
  • Lady Gaga - Harlequin
  • Laila Biali - Wintersongs

Portada de Álbum

GANADOR: Tyler, the Creator - Chromakopia

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Djo - The Crux
  • Perfume Genius - Glory
  • Wet Leg - Moisturizer

Mejor Álbum Country Tradicional

GANADOR: Zach Top - Ain't in It for My Health

  • Charley Crockett - Dollar a Day
  • Lukas Nelson - American Romance
  • Margo Price - Hard Headed Woman
  • Willie Nelson - Oh What a Beautiful World

Mejor canción country

GANADORA: Bitin' List - Tyler Childers

  • Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
  • A Song to Sing - Miranda Lambert & Chris Stapleton
  • Good News - Shaboozey
  • I Never Lie - Zach Top

Mejor Interpretación Country Solista

GANADOR: Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (De F1® la película)

  • Lainey Wilson - Somewhere Over Lared (En algún lugar de Lared)
  • Shaboozey - Good News
  • Tyler Childers - Nose on the Grindstone (La nariz en la piedra de afilar)
  • Zach Top - I Never Lie

Mejor Canción Rap

GANADOR: TV Off - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

  • Birds Don0t Sing - Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice
  • Anxiety - Doechii
  • TGIF - Glorilla
  • Sticky - Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne

Mejor colaboración de Rap/Cantada

GANADORES: Kendrick Lamar & SZA - Luther

  • Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
  • JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholehartedly
  • PartyNextDoor & Drake - Somebody Who Loves Me
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

Mejor Interpretación de Rap

GANADORES: Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips

  • Cardi B - Outside
  • Doechii - Ansiedad
  • Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off
  • Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - Darling, I

Mejor Álbum de R&B

GANADOR: Mutt - Leon Thomas

  • Why Not More? - Coco Jones
  • Beloved - Giveon
  • The Crown - Ledisi
  • Escape Room - Teyana Taylor

Mejor interpretación de R&B

GANADORA: Kehlani - Folded

  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
  • Justin Bieber - Yukon
  • Leon Thomas - Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)
  • Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor canción R&B

GANADORA: Folded - Kehlani

  • It Depends - Chris Brown Featuring Bryson Tiller
  • Overqualified - Durand Bernarr
  • Yes It Is - Leon Thomas
  • Heart of a Woman - Summer Walker

Compositor del año, no clásico

GANADORA: Amy Allen

  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Productor del año, no clásica

GANADOR: Cirkut

  • Dan Auerbach
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Soundwave

Mejor álbum de música alternativa

GANADOR: Songs of a Lost World - The Cure

  • Moisturizer - Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams
  • Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator
  • Sable, Fable - Bon Iver

Mejor álbum de rock

GANADOR: Never Enough – Turnstile

  • Private music – Deftones
  • I Quit – Haim
  • From Zero – Linkin Park
  • Idols – Yungblud

Mejor Canción Rock

GANADORA: As Alive as You Need Me to Be - Nine Inch Nails

  • Glum - Hayley Williams
  • Caramel - Sleep Token
  • Never Enough - Turnstile
  • Zombie - Yungblud

Mejor actuación de rock

GANADORES: “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II

  • Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
  • Hayley Williams - Mirtazapine
  • Linkin Park - The Emptiness Machine
  • Turnstile - Never Enough

Mejor Video Musical

GANADORA: Doechii - Anxiety

  • Clipse - So Be It
  • OK Go - Love
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Sade - Young Lion

Mejor grabación dance/pop

GANADORA: Lady Gaga - Abracadabra

  • PinkPantheress - Illegal
  • Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
  • Tate McRae - Just Keep Watching (De F1® la película)
  • Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor compilación de medios visuales

GANADOR: Varios Artistas - Sinners

  • Timothée Chalamet - A Complete Unknwon
  • Varios Artistas - F1® the Album
  • Varios Artistas - KPop Demon Hunters
  • Varios Artistas - Wicked

Mejor álbum electro/dance

GANADORA: FKA twigs - Eusexua

  • Fred Again - Ten Days
  • PinkPantheress - Fancy That
  • Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
  • La Voz De La Mujer - La Voz De La Mujer - La Voz De La Mujer <3

Grabación Dance/Electrónica

GANADOR: Tame Impala - End of Summer

  • Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
  • Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
  • Kaytranada - Space Invader
  • Skrillex - Voltage

Mejor actuación pop de dúo o grupo pop

GANADORAS: Cynthia Erivo y Ariana Grande - Defying Gravity

  • Huntr/x - Golden
  • Katseye - Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars - Apt
  • SZA Con Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum Pop Latino

GANADORA: Natalia Lafourcade - Cancionera

  • Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?
  • Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
  • Karol G - Tropicoqueta
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor interpretación pop en solitario

GANADORA : Lola Young - Messy

  • Justin Bieber - Dasies
  • Chapell Roan - The Subway
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Lady Gaga - Disease

Mejor Álbum de Rock o Alternativo

GANADORES: CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA

  • Aterciopelados - Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL
  • Los Wizzards - ALGORHYTHM
  • Fito Paez - Novela

Mejor Álbum de Música Mexicana

GANADOR: Carín León - Palabra de To's (Seca)

  • Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)
  • Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía
  • Grupo Frontera - Y Lo Que Viene
  • Paola Jara - Sin Rodeos

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

GANADORES: Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

  • Aterciopelados - Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
  • Fito Páez - Novela
  • Los Wizzards - Algoritmo

Mejor Álbum Tropical Latino

GANADOR: Gloria Estefan - Raíces

  • Alain Pérez - Bingo
  • Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
  • Grupo Niche - Clásicos 1.0
  • Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Mejor Canción para un Medio Visual

GANADORA: Huntr/x - Golden

  • Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (De la película "Elton John: Never Too Late")
  • Jayme Lawson - Pale, Pale Moon
  • Miles Caton - I Lied to You
  • Nine Inch Nails - As Alive AS You Need Me To Be
  • Rod Wave - Sinners

Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

Temas
Seguí leyendo

Incendios en la Patagonia: Cazzu y otros famosos impulsaron una colecta solidaria

¿Y ahora? Revelan nuevos detalles sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez

El romance que todos queríamos: Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo

Murió la actriz Catherine O'Hara: el adiós a la inolvidable mamá de "Mi pobre angelito"

Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

"Me tuvieron que atar": el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación
TV

MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta.
Están a salvo

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta