Una investigación en Estados Unidos reveló vínculos financieros entre Jeffrey Epstein y Roberto Giordano

Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirman transferencias de dinero, visitas a Uruguay y el uso de eventos de moda como pantalla social.

Los documentos señalan que estos fondos estarían vinculados a la logística de los megadesfiles organizados por Giordano

Por Sitio Andino Mundo

Una oscura conexión salió a la luz tras la desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo con la documentación oficial, el magnate Jeffrey Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que además mantuvo durante años un vínculo financiero sostenido con el estilista Roberto Giordano.

Transferencias de dinero y eventos de alta sociedad

Según la información de Noticias Argentinas, Giordano recibió múltiples giros de dinero por parte de Epstein, quien utilizaba sus estadías en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de exclusivos eventos de alta sociedad.

Los documentos señalan que estos fondos estarían vinculados a la logística de los megadesfiles organizados por Giordano, en los que participaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y a los que asistían figuras emblemáticas del espectáculo argentino como Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Jeffrey Epstein 1.jpeg
Jeffrey Epstein mantuvo durante años un vínculo financiero sostenido con el estilista Roberto Giordano

Punta del Este y un correo clave con Ehud Barak

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió a partir de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone una reunión previamente acordada al argumentar que debía viajar de urgencia a Punta del Este.

Ehud Barak - 23262
La presencia de Epstein en Uruguay surgió a partir de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak

Este dato fue clave para los investigadores, ya que permitió ubicar con precisión temporal y geográfica al financista en la región.

Una red de prestigio como pantalla

Los eventos organizados por Giordano también funcionaban como un imán para celebridades internacionales, entre ellas Alain Delon y Sophia Loren, generando un entorno de prestigio y visibilidad social que Epstein, según los investigadores, habría aprovechado para infiltrarse y fortalecer su red de relaciones.

Roberto Giordano estilista peluquero
Los eventos organizados por Giordano también funcionaban como un imán para celebridades internacionales

En este marco, los depósitos realizados a Giordano se remontarían hasta diez años antes de la última visita conocida de Epstein a Uruguay.

Una investigación en curso

La revelación se conoce después de la muerte de Roberto Giordano, ocurrida en noviembre de 2024. El estilista había pasado sus últimos años radicado en Uruguay, lejos del brillo mediático, tras haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

Durante su estadía en el país vecino, Giordano solía manifestar su descontento con la supuesta "falta de seguridad jurídica" en Argentina, mientras que en Washington los archivos ya comenzaban a rastrear el origen de los fondos que financiaron sus años de esplendor en la pasarela.

