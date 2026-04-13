El tribunal que condenó a Walter Bento dio a conocer los fundamentos del fallo

Complicado. Walter Bento está preso, cumpliendo una condena a 16 años de cárcel.

El Tribunal Oral Federal 2 de la Provincia de Mendoza dio a conocer los fundamentos de la histórica sentencia contra Walter Bento , a través de la cual se condenó al ex juez a 16 años de cárcel, como así también se ordenó penas para otros 17 imputados en el mega juicio por coimas.

A lo largo de 1086 páginas , las juezas Gretel Diamante (presidenta), María Carolina Pereira y Eliana Rattá, destacaron los puntos más importantes de la investigación, haciendo hincapié, en gran parte de los fundamentos, en el “lavado de activos” como un centro del esquema delictivo para poder demostrar las coimas y, ese sentido, el destino del dinero pagado en esos sobornos.

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Empieza una nueva etapa del caso Walter Bento: todos los detalles

En base a esto, las juezas destacaron la existencia de la asociación ilícita que lideraba el ahora ex juez federal y también destacó maniobras económicas para ocultar el origen ilícito de dicho dinero.

De esta forma , ahora las partes tendrán 10 días hábiles para hacer presentaciones en Casación Penal, por lo que se entiende que ahora comenzará una nueva etapa del caso Walter Bento .

Juicio a Walter Bento: los fundamentos de la sentencia

Las juezas del caso Walter Bento afirmaron en sus fundamentos que el lavado de activos fue la síntesis de toda la maniobra, colocando a ese delito como clave para ver el destino final de las coimas.

En ese sentido, sostuvieron que “el resultado conseguido fue la incorporación efectiva de dinero ilícito al circuito formal, bajo una apariencia de legalidad” y agregaron que “la única vía plausible de generación de los fondos fue el acceso a beneficios económicos indebidos”.

04 de Febrero de 2026, Juicio Bento, tribunales federales, jueza El Tribunal Oral Federal 2 del juicio a Walter Bento. Foto: Cristian Lozano

Asimismo, las magistradas hicieron hincapié en la asociación ilícita que lideraba Walter Bento, afirmando que “se trataba de una organización criminal de carácter estable, con vocación de permanencia”.

Agregaron que la organización “no actuaba en soledad, sino en el marco de un aceitado entramado delictivo” y que “cada integrante cumplió una función específica, coordinada y complementaria”.

“Walter Bento era la cabeza de la estructura investigada. Tenía el poder exclusivo para tomar las decisiones que beneficiarían a las personas luego de que realizaran el pago”, destacaron las juezas.

La gravedad de los delitos investigados y cómo sigue el caso

En el documento conocido este lunes por la mañana, las juezas enumeraron los distintos delitos por los cuales se condenó a Walter Bento y en ese sentido destacaron la gravedad institucional del caso.

En ese sentido, destacaron que “el decomiso constituye una condición para la recomposición de la confianza ciudadana en las instituciones”.

Desde la defensa de Walter Bento afirmaron que están “analizando detalladamente” los fundamentos de la sentencia para llevar el caso a Casación Penal. A partir de esto, la situación del ex juez ingresará en una larga batalla judicial.