Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de cambiar el equipo con Inglaterra: qué dijo

El día antes del trascendental partido de semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra , el seleccionador argentino Lionel Scaloni brindó una conferencia en la que dejó indicios de que seguramente haya cambios en el once inicial que enfrentó a Suiza en cuartos de final. " Puede haber algún cambio pensando en hacerle daño al rival ", anticipó el DT.

Si bien no dio a conocer el equipo que parará para el duelo a disputarse en el estadio de Atlanta, s us palabras dan a entender que implementará modificaciones . En la previa trascendió que las sustituciones (o la sustitución) sería en el mediocampo . Posiblemente Rodrigo De Paul sea quien salga. Sin embargo, la formación se conocerá mañana mismo.

" El equipo que va a salir mañana a la cancha es el que yo creo que es el mejor . Ningún jugador juega por lo que ya dio, sino por lo que está dando", sostuvo el santafecino, quien resaltó que "los chicos están bien".

Además, respondió a ciertas críticas por el funcionamiento del equipo a lo largo del certamen: " Es muy difícil llegar a una semifinal del Mundial sin sufrir . Otra vez estamos entre los mejores. Si estamos acá, es porque algo bien hicimos ".

#SelecciónMayor Lionel Scaloni : "La idea es agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, tratar de sufrir lo menos posible". pic.twitter.com/xUZ6RYGcbM — Selección Argentina (@Argentina) July 14, 2026

Lionel Scaloni: "Estamos equivocados si mezclamos las cosas; es solo un partido de fútbol"

Como hizo en la previa, el entrenador buscó bajar el tono a la carga emocional que rodea al cruce ante Inglaterra y pidió no sobredimensionar el encuentro. “Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol. Los jugadores lo saben muy bien. Vamos a jugar una semifinal de un Mundial”, expresó.

Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol

En la misma línea, resaltó: “Estamos equivocados si mezclamos las cosas. Esto es fútbol”. Insistió que los recuerdos de la Guerra de Malvinas o la ocupación inglesa en las Islas son cuestiones alejadas del deporte.

Al borde de las lágrimas, al referirse al conflicto bélico de 1982, Scaloni planteó que "fue una historia muy triste para nosotros". "Tenemos memoria, nos acordamos, pero no es necesario ahora mismo hablar de esto. Es un partido de fútbol", volvió a señalar.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni : "Tenemos que darle un valor enorme a lo que hemos conseguido". — Selección Argentina (@Argentina) July 14, 2026

El análisis del rival y el camino a las semifinales

Scaloni también valoró el recorrido del equipo en la competencia. “Soy un agradecido de estos chicos que nos volvieron a llevar a una semifinal. Tenemos que darle un valor enorme a lo que hemos conseguido”, manifestó.

A su vez, remarcó que el cuerpo técnico trabaja para seguir mejorando: “No hay un partido igual al anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien”.

La Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

Con la mira puesta en el duelo ante el conjunto inglés, el DT destacó la jerarquía del rival: “Ellos tienen grandes jugadores a los que intentaremos neutralizar”.

Pese a eso, dejó en claro que el objetivo es claro: “Tenemos la ilusión intacta. Mañana vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final”.

En cuanto a la identidad del equipo, consideró que "nos sobran las ganas y la ambición de conseguir más. Mis jugadores siempre han dejado todo adentro de la cancha. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar, que es lo más importante”.

“La idea es agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, tratar de sufrir lo menos posible”, sentenció.