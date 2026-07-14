14 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de cambiar el equipo con Inglaterra: qué dijo

El seleccionador argentino brindó una conferencia en la previa del duelo de semifinales. Dio indicios del posible once que pararía para el trascendental partido. Sus definiciones.

El DT argentino habló en la previa del clásico ante Inglaterra.

El DT argentino habló en la previa del clásico ante Inglaterra.

Foto: Prensa Selección Argentina

Si bien no dio a conocer el equipo que parará para el duelo a disputarse en el estadio de Atlanta, sus palabras dan a entender que implementará modificaciones. En la previa trascendió que las sustituciones (o la sustitución) sería en el mediocampo. Posiblemente Rodrigo De Paul sea quien salga. Sin embargo, la formación se conocerá mañana mismo.

"El equipo que va a salir mañana a la cancha es el que yo creo que es el mejor. Ningún jugador juega por lo que ya dio, sino por lo que está dando", sostuvo el santafecino, quien resaltó que "los chicos están bien".

Además, respondió a ciertas críticas por el funcionamiento del equipo a lo largo del certamen: "Es muy difícil llegar a una semifinal del Mundial sin sufrir. Otra vez estamos entre los mejores. Si estamos acá, es porque algo bien hicimos".

Lionel Scaloni: "Estamos equivocados si mezclamos las cosas; es solo un partido de fútbol"

Como hizo en la previa, el entrenador buscó bajar el tono a la carga emocional que rodea al cruce ante Inglaterra y pidió no sobredimensionar el encuentro. “Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol. Los jugadores lo saben muy bien. Vamos a jugar una semifinal de un Mundial”, expresó.

Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol Sería una locura pensar que esto es más que un partido de fútbol

En la misma línea, resaltó: “Estamos equivocados si mezclamos las cosas. Esto es fútbol”. Insistió que los recuerdos de la Guerra de Malvinas o la ocupación inglesa en las Islas son cuestiones alejadas del deporte.

Al borde de las lágrimas, al referirse al conflicto bélico de 1982, Scaloni planteó que "fue una historia muy triste para nosotros". "Tenemos memoria, nos acordamos, pero no es necesario ahora mismo hablar de esto. Es un partido de fútbol", volvió a señalar.

El análisis del rival y el camino a las semifinales

Scaloni también valoró el recorrido del equipo en la competencia. “Soy un agradecido de estos chicos que nos volvieron a llevar a una semifinal. Tenemos que darle un valor enorme a lo que hemos conseguido”, manifestó.

A su vez, remarcó que el cuerpo técnico trabaja para seguir mejorando: “No hay un partido igual al anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien”.

La Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

La Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

Con la mira puesta en el duelo ante el conjunto inglés, el DT destacó la jerarquía del rival: “Ellos tienen grandes jugadores a los que intentaremos neutralizar”.

Pese a eso, dejó en claro que el objetivo es claro: “Tenemos la ilusión intacta. Mañana vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final”.

En cuanto a la identidad del equipo, consideró que "nos sobran las ganas y la ambición de conseguir más. Mis jugadores siempre han dejado todo adentro de la cancha. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar, que es lo más importante”.

La idea es agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, tratar de sufrir lo menos posible”, sentenció.

Temas
Seguí leyendo

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Selección argentina: cómo está Lionel Messi tras el golpe que sufrió ante Suiza en el Mundial 2026

Argentina quedó a dos pasos de la gloria: cuándo enfrenta a Inglaterra por la semifinal

Mundial 2026: Scaloni destacó el carácter de Argentina y Julián Álvarez ya piensa en Inglaterra

Mundial 2026, en vivo: reviví la gran victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final

Mundial 2026: Scaloni eligió a su 9 y uno de sus goleadores arrancará en el banco ante Suiza

Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Mano a mano como en el ring: apareció el video de Scaloni con el DT de Egipto

Lee además
Diego Maradona Jr. sostuvo que para los argentinos y los maradonianos el duelo con Inglaterra nunca será un partido más en el Mundial 2026 ni en otro.

Mundial 2026: el hijo de Maradona contradijo a Scaloni y dejó una frase que sacude la previa con Inglaterra
Lionel Scaloni escondió la formación para enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026, pero una variante táctica encendió las especulaciones en la previa de la semifinal.

¿Todos atrás? Scaloni juega al misterio y el once ante Inglaterra revolucionará el Mundial
LO QUE SE LEE AHORA
Diego Maradona Jr. sostuvo que para los argentinos y los maradonianos el duelo con Inglaterra nunca será un partido más en el Mundial 2026 ni en otro.

Mundial 2026: el hijo de Maradona contradijo a Scaloni y dejó una frase que sacude la previa con Inglaterra

Las Más Leídas

Temporal extremo en Mendoza: preven hasta 3 metros de nieve en alta montaña y viento Zonda.

Alerta por nieve en Mendoza: prevén un temporal sin precedentes

El accidente vial causó conmoción en Tunuyán. 

Choque fatal en Tunuyán: una mujer murió y otra está internada

El percarbonato de sodio se convirtió en la nueva estrella de la limpieza del hogar video

El "polvo mágico" de la limpieza: qué es el percarbonato de sodio y por qué cada vez más personas lo usan en sus casas

Diego Maradona Jr. sostuvo que para los argentinos y los maradonianos el duelo con Inglaterra nunca será un partido más en el Mundial 2026 ni en otro.

Mundial 2026: el hijo de Maradona contradijo a Scaloni y dejó una frase que sacude la previa con Inglaterra

Lionel Messi publicó un sentido mensaje tras el último entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City de cara a la otra semi del Mundial 2026.

Messi cerró una etapa con un breve posteo antes de la semifinal: "Gracias por todo"