15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la astrología miró el Argentina-Inglaterra y dejó un pronóstico para agarrarse fuerte

La Selección de Argentina choca contra la de Inglaterra en la semi del duro Mundial 2026. Entrá y mirá lo que manifestearon las energías.

El destino está cerrado ya en el exigente Mundial 2026.

El destino está cerrado ya en el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. A horas del encuentro, la astrología también realizó su análisis sobre el clásico al estudiar las cartas astrales de ambos países y los movimientos planetarios que dominarán la jornada para interpretar qué tendencias energéticas podrían influir en el partido.

Mientras Lionel Scaloni define la formación de la Selección argentina y Thomas Tuchel ajusta los últimos detalles del equipo inglés, miles de hinchas siguen recurriendo a las cábalas, los rituales y las distintas disciplinas esotéricas para buscar una señal antes de una semifinal que promete mantener en vilo al mundo del fútbol.

Desde esta perspectiva, el análisis sostiene que la Selección argentina podría encontrar fortaleza en el aspecto colectivo y en la conexión emocional que caracteriza al ciclo de Lionel Scaloni, mientras que Inglaterra buscará sostener su estructura táctica para intentar imponer condiciones.

La Luna en Cáncer aparece como el punto más fuerte para Argentina

El tránsito de la Luna en Cáncer es uno de los aspectos más destacados del análisis. En astrología, este signo representa el hogar, las raíces, la identidad y el sentido de pertenencia, características que se relacionan simbólicamente con la Argentina, cuya Independencia fue declarada el 9 de julio de 1816.

La interpretación considera que esa energía podría potenciar la unión del grupo y la capacidad de la Selección argentina para responder en los momentos de mayor exigencia. El aspecto emocional aparece como uno de los principales factores que podrían inclinar la balanza durante la semifinal del Mundial 2026.

Qué marca la carta astral de Inglaterra para la semifinal

La tradición astrológica suele vincular a Inglaterra con el signo de Capricornio, asociado al orden, la disciplina, la planificación y la estabilidad. Ese perfil coincide con la imagen futbolística que suele mostrar el seleccionado inglés en las grandes competencias internacionales.

Sin embargo, el análisis sostiene que la intensa carga emocional prevista para el encuentro podría obligar a Inglaterra a salir de ese terreno de comodidad. Si el partido se vuelve cambiante y abierto, la capacidad para adaptarse será un factor tan importante como el planteo táctico.

Marte anticipa un partido intenso en el Mundial 2026

Otro de los protagonistas será Marte, planeta relacionado con la acción, la competencia y la intensidad física. Su influencia anticipa una semifinal con mucho roce, alta presión y escaso margen para los errores entre dos seleccionados que buscarán un lugar en la gran final.

Desde la astrología, el desafío para Argentina será transformar esa energía en agresividad deportiva, presión alta y concentración, evitando caer en excesos que puedan traducirse en amonestaciones o pérdidas de control durante el desarrollo del encuentro.

El pronóstico astrológico para Argentina e Inglaterra

La lectura general describe una semifinal muy equilibrada entre Argentina e Inglaterra, con un desarrollo cambiante y un importante componente emocional. La combinación de los principales tránsitos planetarios favorece, desde la interpretación astrológica, la fortaleza anímica del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Como ocurre con cualquier análisis de esta disciplina, se trata de una interpretación simbólica y no de una predicción verificable. Sin embargo, para quienes siguen la astrología, los movimientos del cielo ofrecen una mirada que suma un ingrediente más a la enorme expectativa que genera la semifinal del Mundial 2026.

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