Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y cómo llega cada uno

El partido que más esperábamos se juega este miércoles.

La Selección de fútbol de Argentina se enfrenta este miércoles a Inglaterra en una semifinal cargada de historia , con el objetivo de meterse en la gran final del Mundial 2026 , donde ya espera España tras eliminar a Francia .

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo.

El partido de disputará a las 16 (hora de Argentina) .

El árbitro será el estadounidense Ismail Elfath . Estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.

Ismael Efaith, el árbitro del decisivo duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Cómo llega Argentina al duelo con Inglaterra en semifinales

El equipo de Lionel Scaloni arriba a esta semifinal con algunas dudas desde lo futbolístico, tras una serie de partidos muy exigentes:

En 16avos , le ganó en tiempo extra a Cabo Verde

, le ganó en tiempo extra a Cabo Verde En octavos , remontó un 0-2 ante Egipto

, remontó un 0-2 ante Egipto En cuartos, necesitó 120 minutos para eliminar a Suiza

La gran figura sigue siendo Lionel Messi, que a los 39 años lidera la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, con ocho tantos, además de dos asistencias.

Lionel Scaloni introducirá cambios respecto al sufrido triunfo ante Suiza. Foto: Prensa Selección Argentina

Una buena noticia para la Albiceleste fue la recuperación goleadora de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que volvieron a convertir en el último partido.

El DT aún no confirmó el equipo y analiza una modificación importante en el mediocampo: Rodrigo De Paul podría salir del once. Sus posibles reemplazantes son Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Cada variante implicaría un cambio táctico distinto, desde un doble cinco hasta un esquema con más amplitud por las bandas.

Posible formación de Argentina ante Inglaterra:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o Palacios o Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cómo llega Inglaterra al duelo con Argentina

El seleccionado inglés llega con gran confianza y con la ilusión de disputar su primera final mundialista en 60 años. Sus principales figuras en este Mundial son:

Jude Bellingham , pieza clave en el mediocampo

, pieza clave en el mediocampo Harry Kane, goleador del equipo

Ambos acumulan seis goles en el torneo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha mostrado solidez y un funcionamiento equilibrado, con un ataque dinámico y variantes ofensivas.

Jude Bellingham, una de las principales figuras de la Selección de Inglaterra. Foto: FIFA

Posible formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina versus Inglaterra: una semifinal con historia

Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial. Cada cruce entre ambos genera una expectativa especial, y este no será la excepción.

Con figuras de primer nivel y estilos diferentes, el duelo promete intensidad, emoción y momentos decisivos. Los dos más recordados en Mundiales son el de cuartos de final de 1986, cuando Diego Armando Maradona se despachó con dos goles históricos; y el de cuartos de final de 1966, el único Mundial ganado por los británicos.

El ganador de este partido enfrentará a España en la final del Mundial 2026. Argentina buscará dar un paso más hacia otro título histórico, mientras que Inglaterra intentará volver a una definición después de seis décadas.

La síntesis del Argentina versus Inglaterra