15 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y cómo llega cada uno

El combinado nacional se enfrenta a su clásico rival por un lugar en la final del Mundial 2026, donde espera España. Hora, TV, formaciones y cómo llega cada equipo.

El partido que más esperábamos se juega este miércoles.

El partido que más esperábamos se juega este miércoles.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo.

Hora y TV: cómo ver Argentina vs. Inglaterra en vivo

El partido de disputará a las 16 (hora de Argentina).

Televisación y streaming:

  • Telefe
  • TV Pública
  • TyC Sports
  • DSports
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

El árbitro será el estadounidense Ismail Elfath. Estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.

Ismael Efaith, el árbitro del decisivo duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Ismael Efaith, el árbitro del decisivo duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Cómo llega Argentina al duelo con Inglaterra en semifinales

El equipo de Lionel Scaloni arriba a esta semifinal con algunas dudas desde lo futbolístico, tras una serie de partidos muy exigentes:

  • En 16avos, le ganó en tiempo extra a Cabo Verde
  • En octavos, remontó un 0-2 ante Egipto
  • En cuartos, necesitó 120 minutos para eliminar a Suiza

La gran figura sigue siendo Lionel Messi, que a los 39 años lidera la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, con ocho tantos, además de dos asistencias.

Lionel Scaloni introducirá cambios respecto al sufrido triunfo ante Suiza.

Lionel Scaloni introducirá cambios respecto al sufrido triunfo ante Suiza.

Una buena noticia para la Albiceleste fue la recuperación goleadora de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que volvieron a convertir en el último partido.

El DT aún no confirmó el equipo y analiza una modificación importante en el mediocampo: Rodrigo De Paul podría salir del once. Sus posibles reemplazantes son Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Cada variante implicaría un cambio táctico distinto, desde un doble cinco hasta un esquema con más amplitud por las bandas.

Posible formación de Argentina ante Inglaterra:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o Palacios o Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cómo llega Inglaterra al duelo con Argentina

El seleccionado inglés llega con gran confianza y con la ilusión de disputar su primera final mundialista en 60 años. Sus principales figuras en este Mundial son:

  • Jude Bellingham, pieza clave en el mediocampo
  • Harry Kane, goleador del equipo

Ambos acumulan seis goles en el torneo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha mostrado solidez y un funcionamiento equilibrado, con un ataque dinámico y variantes ofensivas.

Jude Bellingham, una de las principales figuras de la Selección de Inglaterra.

Jude Bellingham, una de las principales figuras de la Selección de Inglaterra.

Posible formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina versus Inglaterra: una semifinal con historia

Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial. Cada cruce entre ambos genera una expectativa especial, y este no será la excepción.

Con figuras de primer nivel y estilos diferentes, el duelo promete intensidad, emoción y momentos decisivos. Los dos más recordados en Mundiales son el de cuartos de final de 1986, cuando Diego Armando Maradona se despachó con dos goles históricos; y el de cuartos de final de 1966, el único Mundial ganado por los británicos.

El ganador de este partido enfrentará a España en la final del Mundial 2026. Argentina buscará dar un paso más hacia otro título histórico, mientras que Inglaterra intentará volver a una definición después de seis décadas.

La síntesis del Argentina versus Inglaterra

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