Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y cómo llega cada uno

La Selección de fútbol de Argentina se enfrenta este miércoles a Inglaterra en una semifinal cargada de historia, con el objetivo de meterse en la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España tras eliminar a Francia.
El combinado nacional se enfrenta a su clásico rival por un lugar en la final del Mundial 2026, donde espera España. Hora, TV, formaciones y cómo llega cada equipo.
La Selección de fútbol de Argentina se enfrenta este miércoles a Inglaterra en una semifinal cargada de historia, con el objetivo de meterse en la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España tras eliminar a Francia.
El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo.
El partido de disputará a las 16 (hora de Argentina).
El árbitro será el estadounidense Ismail Elfath. Estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.
El equipo de Lionel Scaloni arriba a esta semifinal con algunas dudas desde lo futbolístico, tras una serie de partidos muy exigentes:
La gran figura sigue siendo Lionel Messi, que a los 39 años lidera la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, con ocho tantos, además de dos asistencias.
Una buena noticia para la Albiceleste fue la recuperación goleadora de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que volvieron a convertir en el último partido.
El DT aún no confirmó el equipo y analiza una modificación importante en el mediocampo: Rodrigo De Paul podría salir del once. Sus posibles reemplazantes son Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás González.
Cada variante implicaría un cambio táctico distinto, desde un doble cinco hasta un esquema con más amplitud por las bandas.
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o Palacios o Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
El seleccionado inglés llega con gran confianza y con la ilusión de disputar su primera final mundialista en 60 años. Sus principales figuras en este Mundial son:
Ambos acumulan seis goles en el torneo.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha mostrado solidez y un funcionamiento equilibrado, con un ataque dinámico y variantes ofensivas.
Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial. Cada cruce entre ambos genera una expectativa especial, y este no será la excepción.
Con figuras de primer nivel y estilos diferentes, el duelo promete intensidad, emoción y momentos decisivos. Los dos más recordados en Mundiales son el de cuartos de final de 1986, cuando Diego Armando Maradona se despachó con dos goles históricos; y el de cuartos de final de 1966, el único Mundial ganado por los británicos.
El ganador de este partido enfrentará a España en la final del Mundial 2026. Argentina buscará dar un paso más hacia otro título histórico, mientras que Inglaterra intentará volver a una definición después de seis décadas.