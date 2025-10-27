27 de octubre de 2025
Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Tupungato

Tras los resultados de este domingo, la alianza oficialista le arrebató una banca al Partido Federal y el PJ retuvo la que arriesgaba. Enterate quiénes son los nuevos concejales.

concejo deliberante tupungato
Por Cecilia Zabala

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Tupungato.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Resultados de las elecciones 2025 en Tupungato

El partido La Libertad Avanza Cambia Mendoza con 41.89% obtiene 4 escaños.

El partido Fuerza Justicialista con 20.24% obtiene 1 escaños.

El partido Nuevo Tupungato con 9.41% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 7.96% obtiene 0 escaños.

El partido Renueva Tupungato con 6.5% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Verde con 6% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 3.93% obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los Jubilados con 2.19% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 1.82% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tupungato

El Concejo tupungatino tiene 10 bancas: 5 de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo Tupungato y 1 del Partido Federal.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de CM (la de Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama), 1 del Partido Justicialista (Marcelo Sánchez) y 1 del Partido Federal (Facundo Arce).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ruth Lucero (Partido Justicialista), Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza), Mónica Benitez (La Unión Mendocina), Natalia Tejera (Cambia Mendoza) y Jorge Llul (Bloque Nuevo).

Así quedó el Concejo Deliberante de Tupungato

Quiénes son los nuevos concejales de Tupungato

Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pelegrina por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

María Gabriela Carleti por Fuerza Justicialista.

