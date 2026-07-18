La AFA suspendió la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes

Con el Mundial 2026 en su tramo final, el fútbol argentino comienza a retomar paulatinamente su calendario. Sin embargo, el regreso de la Selección Argentina al país llevó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender todos los partidos programados para este lunes y martes , entre ellos final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes , que debía disputarse en Córdoba.

El calendario del fútbol argentino afronta su primer contratiempo tras la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026 . Con el objetivo de que los jugadores sean recibidos en su regreso al país junto a los hinchas tras enfrentarse a España , la AFA resolvió reprogramar toda la actividad prevista para el lunes y el martes .

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh

A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que todas las competencias de las distintas categorías programadas para el lunes 20 y el martes 21 de julio quedaron suspendidas con motivo del regreso de la Albiceleste.

Como consecuencia de esta decisión, uno de los partidos afectados fue la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes , que debía jugarse este martes , desde las 18 , en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba .

Entre la tristeza y el enojo de los hinchas azules: el comunicado de la Lepra

Tras conocerse la decisión, Independiente Rivadavia emitió un comunicado en el que confirmó la suspensión del encuentro, en el que buscaba conquistar su segundo título, luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina en 2025.

INFORMACIÓN IMPORTANTE — PAQUETE VIAJE SUPERCOPA



Ante la suspensión del partido del 21/7, informamos a todos los que adquirieron el paquete oficial de viaje:



DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DINERO



Secretaría del club

A partir del martes 21 de Julio

9:00 a 13:00hs - 15:00 a… pic.twitter.com/Ot5hacw7eM — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) July 18, 2026

El club también expresó la desilusión de sus hinchas, ya que miles habían organizado el viaje a Córdoba, con pasajes y alojamiento reservados, además de reorganizar sus actividades laborales para asistir al partido. En ese sentido iniciará este martes con el proceso de devolución de dinero para quienes compraron el paquete de viaje.

Respecto de una eventual reprogramación, la Lepra explicó que la nueva fecha deberá definirse de manera conjunta con Estudiantes y la AFA. Por el momento, no existe un día confirmado para la disputa de la final.