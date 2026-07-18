18 de julio de 2026
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Supercopa Argentina

La AFA suspendió la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes

La medida se toma en relación a la selección argentina y su último partido por el Mundial 2026. Qué dijo la Lepra ante el enojo de los hinchas.

La AFA suspendió la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes
La AFA suspendió la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes
Por Luis Calizaya

Con el Mundial 2026 en su tramo final, el fútbol argentino comienza a retomar paulatinamente su calendario. Sin embargo, el regreso de la Selección Argentina al país llevó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender todos los partidos programados para este lunes y martes, entre ellos final de laSupercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes, que debía disputarse en Córdoba.

Se suspendió la final de la Supercopa Argentina: qué pasará con el partido

El calendario del fútbol argentino afronta su primer contratiempo tras la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026. Con el objetivo de que los jugadores sean recibidos en su regreso al país junto a los hinchas tras enfrentarse a España, la AFA resolvió reprogramar toda la actividad prevista para el lunes y el martes.

A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que todas las competencias de las distintas categorías programadas para el lunes 20 y el martes 21 de julio quedaron suspendidas con motivo del regreso de la Albiceleste.

Como consecuencia de esta decisión, uno de los partidos afectados fue la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes, que debía jugarse este martes, desde las 18, en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba.

Entre la tristeza y el enojo de los hinchas azules: el comunicado de la Lepra

Tras conocerse la decisión, Independiente Rivadavia emitió un comunicado en el que confirmó la suspensión del encuentro, en el que buscaba conquistar su segundo título, luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina en 2025.

El club también expresó la desilusión de sus hinchas, ya que miles habían organizado el viaje a Córdoba, con pasajes y alojamiento reservados, además de reorganizar sus actividades laborales para asistir al partido. En ese sentido iniciará este martes con el proceso de devolución de dinero para quienes compraron el paquete de viaje.

Respecto de una eventual reprogramación, la Lepra explicó que la nueva fecha deberá definirse de manera conjunta con Estudiantes y la AFA. Por el momento, no existe un día confirmado para la disputa de la final.

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