De local y con una camiseta homenaje, Los Pumas perdieron ante Inglaterra

Los Pumas cayeron 31-24 frente a Inglaterra en Santiago del Estero, en un partido intenso por el Nations Championship. El seleccionado argentino rindió homenaje a la histórica Selección campeona del Mundial de México 1986 con una camiseta especial, pero el tributo no fue suficiente para evitar una nueva derrota ante La Rosa.
Los Pumas no pudieron ante Inglaterra y cayeron 31-24 en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship. ¡Arriba que esto sigue!
La camiseta homenaje que no alcanzó para la victoria: así perdieron Los Pumas
La selección nacional de Rugby saltó al campo con una camiseta inspirada en la que utilizó la Albiceleste en la conquista del Mundial de Fútbol de México 1986, aunque la historia terminó con otro desenlace.
El cierre del encuentro dejó la imagen más impactante de la tarde. Con el tiempo reglamentario cumplido e Inglaterra resistiendo con apenas 13 jugadores por dos tarjetas amarillas, Los Pumas tuvieron la oportunidad de rescatar un empate agónico. Bautista Delguy apoyó la pelota y el árbitro Angus Gardner dio señales de convalidar el try, pero la intervención del TMO lo anuló por una diferencia mínima.
En el complemento llegó la reacción. El try de Mateo Carreras renovó las esperanzas y la indisciplina inglesa permitió que el seleccionado argentino jugara varios minutos con superioridad numérica. En ese tramo, Los Pumas dominaron la posesión, presionaron en campo rival y parecían tener el partido bajo control.
Sin embargo, las tarjetas amarillas recibidas por Joaquín Oviedo y Santiago Carreras equilibraron nuevamente el desarrollo y terminaron por diluir el momento favorable. Inglaterra aprovechó ese desconcierto para golpear con el try de Immanuel Feyi-Waboso, una acción que parecía sentenciar el encuentro.
Lejos de resignarse, Los Pumas volvieron a reaccionar. El try de Justo Piccardo, sumado a la conversión de Tomás Albornoz, dejó el marcador a una sola jugada de distancia y alimentó la ilusión de una remontada histórica. Esa última ofensiva terminó con el try anulado de Delguy y el cierre del partido.
Con este resultado, la serie entre ambos hemisferios volvió a quedar igualada. Ahora, Los Pumas afrontarán la segunda etapa del Nations Championship, en noviembre, cuando deberán visitar a Francia, Irlanda e Italia. Antes afrontarán los tradicionales test matches frente a Australia y Sudáfrica en Argentina.