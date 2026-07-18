De local y con una camiseta homenaje, Los Pumas perdieron ante Inglaterra

Los Pumas cayeron 31-24 frente a Inglaterra en Santiago del Estero , en un partido intenso por el Nations Championship . El seleccionado argentino rindió homenaje a la histórica Selección campeona del Mundial de México 1986 con una camiseta especial, pero el tributo no fue suficiente para evitar una nueva derrota ante La Rosa .

La selección nacional de Rugby saltó al campo con una camiseta inspirada en la que utilizó la Albiceleste en la conquista del Mundial de Fútbol de México 1986 , aunque la historia terminó con otro desenlace.

Los Pumas no pudieron ante Inglaterra y cayeron 31-24 en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship. ¡Arriba que esto sigue! Mateo Carreras, Justo Piccardo, try penal. Tomás Albornoz (2 conversiones y 1 penal). #SomosLosPumas pic.twitter.com/csuRBnBgTM

El cierre del encuentro dejó la imagen más impactante de la tarde. Con el tiempo reglamentario cumplido e Inglaterra resistiendo con apenas 13 jugadores por dos tarjetas amarillas, Los Pumas tuvieron la oportunidad de rescatar un empate agónico . Bautista Delguy apoyó la pelota y el árbitro Angus Gardner dio señales de convalidar el try, pero la intervención del TMO lo anuló por una diferencia mínima .

En el complemento llegó la reacción. El try de Mateo Carreras renovó las esperanzas y la indisciplina inglesa permitió que el seleccionado argentino jugara varios minutos con superioridad numérica. En ese tramo, Los Pumas dominaron la posesión , presionaron en campo rival y parecían tener el partido bajo control.

"Delguy":

Por comentarios sobre la última jugada en el partido de Los Pumas contra Inglaterra pic.twitter.com/jBzZF27NMT https://t.co/kextWIhGWw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 18, 2026

Sin embargo, las tarjetas amarillas recibidas por Joaquín Oviedo y Santiago Carreras equilibraron nuevamente el desarrollo y terminaron por diluir el momento favorable. Inglaterra aprovechó ese desconcierto para golpear con el try de Immanuel Feyi-Waboso, una acción que parecía sentenciar el encuentro.

Lejos de resignarse, Los Pumas volvieron a reaccionar. El try de Justo Piccardo, sumado a la conversión de Tomás Albornoz, dejó el marcador a una sola jugada de distancia y alimentó la ilusión de una remontada histórica. Esa última ofensiva terminó con el try anulado de Delguy y el cierre del partido.

Con este resultado, la serie entre ambos hemisferios volvió a quedar igualada. Ahora, Los Pumas afrontarán la segunda etapa del Nations Championship, en noviembre, cuando deberán visitar a Francia, Irlanda e Italia. Antes afrontarán los tradicionales test matches frente a Australia y Sudáfrica en Argentina.

Fuente: Clarín.