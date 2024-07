La Joaqui y Luck Ra confirmaron su romance con un tierno video en España

Embed

“Me di cuenta que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones. Por dejarme elegir, o un poco porque no quería estar sola, o porque me gustaba jugar a que me enamoraba y bueno, chau. Era como un mood”, aseguró. Esta vez, sin embargo, parece diferente para la intérprete de "Butakera". "Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba. Me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”, confesó, revelando la comodidad y autenticidad de su relación actual./NA.