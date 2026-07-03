La película de Ryan Gosling que arrasó en los cines ya llegó a Amazon Prime Video

Después de conquistar la taquilla mundial, " Proyecto Fin del Mundo " finalmente desembarca en Amazon Prime Video . Con una historia de ciencia ficción y emoción , la película protagonizada por Ryan Gosling se perfila como una de las grandes recomendaciones para quienes buscan una aventura inteligente y visualmente impactante.

Dirigida por Phil Lord y Chris Miller , y basada en la exitosa novela de Andy Weir , autor de The Martian, la película sigue la historia de Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de secundaria que despierta completamente solo a bordo de una nave espacial ubicada a años luz de la Tierra.

Sin recordar quién es ni cómo llegó hasta allí, Grace comienza a reconstruir su memoria y descubre que es el único ser humano capaz de evitar la extinción de la vida en el planeta .

Su misión consiste en detener una amenaza cósmica provocada por unos microorganismos que consumen la energía del Sol y ponen en riesgo el futuro de la humanidad . En el camino deberá enfrentarse a dilemas personales y situaciones límite que pondrán su capacidad de supervivencia.

Por qué verla: su paso taquillero por los cines

Antes de su llegada al streaming, Proyecto Fin del Mundo se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de Amazon MGM Studios.

La película recaudó más de 683 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las producciones de ciencia ficción más exitosas del año y recibiendo elogios tanto por su apartado visual como por la actuación de Ryan Gosling y la fidelidad con la obra original.

Tras permanecer 105 días en cartelera, el filme inició su recorrido en el formato doméstico a través de MGM+ en Estados Unidos, siguiendo la estrategia tradicional de distribución del estudio. Ahora, desde el 3 de julio, también forma parte del catálogo de Amazon Prime Video, donde podrá llegar a una audiencia aún mayor.

Reparto de la película

Ryan Gosling: Dr. Ryland Grace

Dr. Ryland Grace Sandra Hüller: Eva Stratt

Eva Stratt James Ortiz: Rocky

Rocky Lionel Boyce: Carl, oficial de seguridad.

Carl, oficial de seguridad. Milana Vayntrub: Olesya Ilyukhina

Olesya Ilyukhina Ken Leung: Yáo Li-Jie

La película está disponible desde el 3 de julio en Prime Video. Foto: web

Más películas y series con Ryan Gosling

Series:

1. ¿Le temes a la oscuridad?

Un grupo de adolescentes se reúne cada semana para contar historias de terror alrededor de una fogata. Cada episodio presenta un relato diferente repleto de criaturas sobrenaturales, misterios y sucesos paranormales que pondrán a prueba el valor de sus protagonistas.

2. Goosebumps: Escalofríos

Basada en los populares libros de R. L. Stine, la serie sigue a niños y adolescentes que se enfrentan a muñecos malditos, casas embrujadas, monstruos y objetos con poderes sobrenaturales. Cada capítulo desarrolla una historia independiente cargada de suspenso y aventuras.

3. Breaker High

Un grupo de estudiantes vive una experiencia inolvidable al cursar el secundario a bordo de un crucero que recorre distintos destinos del mundo. Entre romances, amistades, conflictos y situaciones disparatadas, deberán afrontar los desafíos típicos de la adolescencia mientras navegan por alta mar.

Películas:

1. Diario de una pasión

Dos jóvenes de orígenes muy diferentes viven un intenso romance durante un verano que cambia sus vidas para siempre. Sin embargo, las diferencias sociales, la guerra y el paso del tiempo pondrán a prueba un amor que se niega a desaparecer.

2. Drive

Un talentoso conductor trabaja como doble de riesgo en Hollywood y, por las noches, ofrece sus habilidades como chofer para atracos. Su vida cambia cuando intenta ayudar a una vecina y a su hijo, quedando atrapado en una peligrosa red de violencia y crimen.

3. Blade Runner 2049

Treinta años después de los acontecimientos de la historia original, un nuevo agente descubre un secreto capaz de alterar el equilibrio entre humanos y replicantes. La investigación lo conduce tras la pista de un antiguo blade runner desaparecido, desencadenando una búsqueda que cambiará el destino de ambos.

Tráiler de "Proyecto Fin del Mundo"