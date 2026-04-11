Tras años de silencio, Los Penitentes vuelve a moverse y apuesta al futuro

El parque de montaña Los Penitentes , uno de los íconos del turismo en Mendoza , atraviesa un proceso de transformación profunda tras años de inactividad y cambios en su modelo de negocio. Desde su inauguración en 1979 hasta la actualidad, el complejo pasó de ser una tradicional estación de esquí a proyectarse como un centro recreativo abierto durante todo el año.

Los Penitentes fue concebido —a fines de los años ’70— por la familia López Frugoni y abrió oficialmente en 1979, con una propuesta pensada para todos los niveles de esquiadores. Durante décadas, el centro funcionó con relativa normalidad, ofreciendo 28 pistas , ocho medios de elevación y una capacidad de transporte de aproximadamente 8.000 personas por hora . Además, contaba con cerca de 1.950 plazas de alojamiento , entre hoteles, hosterías y cabañas ubicadas al pie de la montaña.

Ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en cercanías del Aconcagua, el centro se destacaba por un desnivel esquiable de unos 700 metros, lo que lo posicionó como una alternativa accesible frente a otros centros de esquí del país.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando el Gobierno provincial decidió no renovar la concesión al operador privado Penitentes Centro de Esquí S.A. La medida derivó en un fuerte conflicto con la familia concesionaria, que denunció un “ despojo ”, mientras que el Estado argumentó falta de inversiones.

Penitentes 2015 Con obras en marcha y nuevas actividades en desarrollo, Penitentes Park busca recuperar su protagonismo en la montaña. Foto:Yemel Fil

En 2019, la Legislatura sancionó la ley de expropiación de más de 42 hectáreas, lo que dio inicio a un prolongado proceso judicial y administrativo. Entre 2021 y 2023, se sucedieron intentos fallidos de licitación sin lograr reactivar el complejo. Como si fuera poco, la situación se había agravado con la pandemia de COVID-19, que paralizó la actividad turística, y con la falta de mantenimiento en las instalaciones. Como resultado, la temporada invernal 2023 fue cancelada, consolidando uno de los períodos más críticos en la historia del centro.

Una reapertura gradual y nuevas inversiones

El panorama comenzó a cambiar en 2024, cuando el Gobierno autorizó un permiso temporario a MAPSA Group S.A. para reabrir servicios básicos. Durante las temporadas 2024 y 2025, el complejo operó de manera limitada, con propuestas recreativas como trekking, caminatas guiadas, recorridos en 4x4 y mountain bike, pero sin medios de elevación activos.

En julio de 2025 se concretó un paso clave: la adjudicación formal de la concesión por 20 años a MAPSA El plan contempla una inversión de USD 6 millones en cinco años, destinada a la modernización de infraestructura y diversificación de la oferta turística.

En esta primera etapa, se avanzó en la instalación de servicios básicos, refuncionalización de edificios y mejoras en el predio. Paralelamente, técnicos especializados detectaron la necesidad de reemplazar el cable de una telesilla, una obra clave para recuperar los medios de elevación, cuya habilitación está prevista para 2026.

Cambio climático y reconversión del modelo

Uno de los factores determinantes en la transformación de Los Penitentes —ahora conocido como Penitentes Park— es el cambio climático. La escasez de nieve en los últimos años, sumada a inviernos más cálidos y secos, ha obligado a replantear el funcionamiento del centro.

alta montaña, montaña, invierno, mendoza, ruta, nevado, nieve, invierno, turismo, vacaciones de invierno, penitentes.jpg Los Penitentes inicia una nueva etapa como parque activo durante todo el año. Foto: Yemel Fil

En 2025, por ejemplo, las pistas principales permanecieron inhabilitadas tras años sin uso y por la falta de precipitaciones. Ante este escenario, el complejo avanza hacia un modelo de “parque de montaña” activo todo el año, con propuestas que no dependen exclusivamente de la nieve.

Entre las alternativas en desarrollo se destacan senderismo, escalada y actividades familiares, además de eventos deportivos y turísticos. A futuro, se proyecta la construcción de una bodega con viñedos en altura y la apertura de locales comerciales, buscando integrar la experiencia de montaña con la identidad vitivinícola de Mendoza y los intereses de turistas.

Proyecciones y desafíos hacia 2026

De cara al futuro, las expectativas están puestas en la consolidación de una oferta turística diversificada. Para la temporada invernal de 2026, se prevé el regreso de la oferta de ski. "Actualmente estamos operativos, de 9 a 17 horas, con La Herradura habilitada y una propuesta sencilla de cafetería y comidas rápidas", contó a SITIO ANDINO el Gerente de MAPSA Group S. A., Gustavo Campini.

"El jueves pasado, 2 de abril, se pudo habilitar después de muchos años el Paseo Panorámico en telesilla", sumó. Esto fue posible luego de que el complejo aprobara una exhaustiva 'Gran Inspección', realizada in situ de acuerdo con base en las solicitudes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Penitentes 2015 Actualmente, Penitentes Park cuenta con la zona de La Herradura habilitada, así como el Paseo Panorámico en telesilla. Foto:Yemel Fil

"Para lo que queda de la temporada de otoño —y hasta la llegada de las primeras nevadas—, estamos trabajando en el desarrollo de propuestas pensando a Penitentes Park con eventos especiales (carreras de enduro, ultra trail, entre otras) como también con nuevas experiencias que sumaremos durante abril, como paseos con UTV, trekkings o picnics", añade Campini.

El complejo ya se encuentra preparado, también, para recibir al invierno. "Los medios de arrastre de abajo están habilitados, al igual que la primera telesilla, pudiendo ofrecer una oferta de "mini centro de ski". Se contará además con un rental de indumentaria y equipos, para atender la demanda de turistas y mendocinos de todas las edades que se acerquen a disfrutar de ésta nueva etapa de Penitentes", detalla.

“Estamos trabajando en nuevos productos, como un circuito de overland con Andes Truck, camiones 4x4 y otros atractivos que, por ahora, no se pueden adelantar”, anticipa Campini.

Tras varios años de parálisis y condiciones climáticas adversas, Los Penitentes busca reinventarse. El histórico centro de esquí apuesta ahora a convertirse en un espacio turístico integral, capaz de sostener actividad durante todo el año y recuperar su lugar en el mapa del turismo de montaña argentino.