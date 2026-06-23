Florencia Peña llevará a la justicia a Nicolás Occhiato tras su abrupta salida de Luzu TV

La escandalosa desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV, tras haber difundido al aire una noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi durante el Mundial 2026 , escaló a una batalla legal millonaria. Aunque el dueño del canal, Nicolás Occhiato, intentó instalar que se trataba de una renuncia, la actriz iniciará una fuerte contraofensiva judicial.

El entorno de la conductora asegura que fue echada de manera informal. El aviso habría sido mediante un mensaje de texto y declaraciones públicas, omitiendo el preaviso de 30 días que exigía su contrato firmado hasta fin de año.

Fernando Burlando, abogado de la artista, argumenta que existió un trato injurioso y una marcada "doble vara" por parte de Nicolás Occhiato. La defensa de la actriz sostiene que ella solo cumplió directivas de la producción del programa al aire y que resulta injusto que la hayan "tirado por la ventana" mientras los demás responsables directos mantuvieron sus puestos en la empresa.

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¿Qué cifra y reparos exigirá Florencia Peña en Tribunales?

La presentación legal irá por el cobro total de los meses e incentivos estipulados hasta diciembre por el ciclo que realizaba junto a Marley, sumando una fuerte indemnización por daños, perjuicios y el "ninguneo" percibido hacia sus 40 años de trayectoria.

Flor peña, además de ocuparse por darle un cierre a lo sucedido en el streaming Luzu TV, ya se encuentra mirando nuevos horizontes. Pese al revuelo y al dolor inicial de la actriz, sus allegados confirmaron que ya analiza nuevas ofertas para mudar su formato a otra plataforma de streaming.