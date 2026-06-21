Si estás en Mendoza, estos son los alfajores que tenés que probar

Cada fin de semana, miles de personas salen en busca de nuevas propuestas gastronómicas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Si tenés antojo de algo dulce, Sitio Andino seleccionó tres lugares de Mendoza ideales para descubrir algunos de los alfajores más destacados.

Por un lado, Quantum , ubicada en la Ciudad de Mendoza, se distingue por su propuesta de café de especialidad, pastelería artesanal y un ambiente moderno y acogedor. Gracias a su ubicación estratégica, se ha consolidado como un espacio ideal para disfrutar de opciones dulces durante todo el día, entre las que sobresalen sus reconocidos alfajores.

Por su parte, Café Roverano , un clásico del centro mendocino, combina tradición e innovación en una carta que incluye cafés, pastelería y diversas especialidades gastronómicas. Entre sus productos más destacados se encuentran los alfajores de pistacho, una elaboración que ha despertado gran interés entre quienes visitan el lugar.

Finalmente, Flor y Nata, ubicada en el centro de San Martín, es una reconocida casa de pastelería artesanal que ofrece desayunos, meriendas, tortas y una amplia variedad de productos dulces. En un ambiente cálido y familiar, sus alfajores especiales se han convertido en una de las opciones más elegidas.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.