20 de junio de 2026
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Tiempo

Último día del otoño: así estará el pronóstico del tiempo este sábado en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 20 de junio en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 20 de junio en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este sábado 20 de junio, una jornada que amanece seminublado, con sectores despejados al amanecer. A partir de las 14:00 aumenta la nubosidad en Zona Sur. La condición seminublada podría mantenerse principalmente en Zona Este.

Según el organismo habrá viento Zonda débil desde las 03 o 04 hasta las 18:00 en precordillera Central y precordillera Sur. Desde media mañana también afectaría Malargüe y el sur de Malargüe. Circulación de viento sur débil desde las 13 en Zona Sur y desde las 15:00 en Zona Norte, prolongándose hasta las 19 horas.

En alta montaña, el día amanecerá totalmente nublado. Se prevén precipitaciones desde las 11 en el sector Sur, extendiéndose luego al sector Central. A partir de las 19 las precipitaciones débiles podrían alcanzar el sector Norte. La mejora se observaría recién desde media mañana del domingo.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 16ºC
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2 °C
  • Mínima (resto de la provincia): entre 2 °C

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Domingo 21 de junio: el día se presentará con descenso de la temperatura, los vientos serán leves del sector sur. Máxima 15°C | Mínima 2°C.

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