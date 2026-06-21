21 de junio de 2026
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Invierno

Comienza el invierno: qué dice el pronóstico del tiempo para Mendoza y cómo será la nueva estación

El invierno comenzó oficialmente este 21 de junio con el solsticio en el hemisferio sur. En Mendoza, el pronóstico para este domingo anticipa una jornada parcialmente nublada.

Comienza el invierno en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 21 de junio de 2026.

Comienza el invierno en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 21 de junio de 2026.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Oficialmente, el invierno llegó a la provincia de Mendoza este 21 de junio, en línea con el comienzo del solsticio hiemal en el hemisferio sur. Con él también llegan distintos feriados y el receso escolar, por lo que no viene mal conocer cómo será esta nueva estación y qué aspectos se debe tener en cuenta.

Para este domingo, el día arrancará con cielo parcialmente nublado a nublado. Sin embargo, de cara al momento del almuerzo, es decir, cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una franca mejoría en la mayor parte del Gran Mendoza y alrededores".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tiempo muy frío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y los 5 grados. Con el correr de las horas, el sol de la tarde empujará una leve recuperación térmica, permitiendo que la máxima trepe hasta los 14 grados.

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Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo en Mendoza.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo en Mendoza.

Invierno 2026, más cálido en toda la Argentina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este invierno, las temperaturas medias tenderán a ubicarse por encima de los valores históricos durante junio y julio, y varias provincias tendrían un escenario de lluvias más limitado.

Se espera que este invierno sea especialmente cálido y húmedo en casi toda la Argentina. El diagnóstico indica una mayor probabilidad de lluvias que de temperaturas elevadas.

En términos concretos, se espera que sectores de Mendoza, toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe, registren precipitaciones superiores a lo habitual, con probabilidades que superan el 50%. A excepción de Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De acuerdo con el documento del organismo, las provincias del NOA y Cuyo atraviesan su estación seca. Si bien el informe no marca anomalías puntuales en esas regiones, distintos estudios detectaron una tendencia sostenida a la baja de las precipitaciones en los últimos 15 años, un fenómeno que los especialistas denominan “megasequía”. Justamente en esa zona se proyectan las mayores anomalías térmicas del país, con temperaturas por encima de lo normal.

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Pronóstico trimestral del SMN de junio, julio y agosto

Pronóstico trimestral del SMN de junio, julio y agosto

En el mapa del SMN, gran parte del territorio aparece con tonos rojos, asociados a temperaturas más altas. Esta señal se intensifica hacia la región afectada por la megasequía y se va disipando de forma gradual hacia otras zonas. Entre las provincias con mayor probabilidad de anomalías térmicas se incluyen sectores de Mendoza, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y parte de la provincia de Buenos Aires. El resto del país, incluido el AMBA, presenta una probabilidad de hasta el 45% de registrar temperaturas superiores a lo habitual.

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