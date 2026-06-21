21 de junio de 2026
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Sitio Andino
Desaparición

A casi 10 años de la desaparición de Viviana Luna, la causa sigue sin avances y su hijo reclama justicia

La mujer desaparació en Potrerillos en diciembre de 2016. Su hijo Matías aseguró que la investigación permanece estancada y cuestionó la falta de medidas para esclarecer el caso.

La mujer tenía 46 años cuando fue vista por última vez el 7 de diciembre de 2016.

La mujer tenía 46 años cuando fue vista por última vez el 7 de diciembre de 2016.

A casi diez años del hecho, la causa sigue caratulada como "averiguación de paradero" y, según denunció su hijo Matías Luna, no se han registrado avances significativos en la investigación.

La causa sigue de la misma manera: averiguación de paradero La causa sigue de la misma manera: averiguación de paradero

Qué se sabe sobre la desaparición de Viviana Luna

El día de su desaparición, Viviana salió de su vivienda ubicada en la zona de Las Vegas, Potrerillos, con el objetivo de asistir a una entrevista laboral en un complejo de cabañas.

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A casi una década del hecho, la causa sigue caratulada como

A casi una década del hecho, la causa sigue caratulada como "averiguación de paradero".

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la última referencia sobre su paradero indica que ingresó a un comercio para comprar una gaseosa. Desde ese momento, nadie volvió a verla.

A lo largo de los años surgieron distintas hipótesis en torno al caso. Entre ellas, los pesquisas nunca descartaron la posibilidad de que la mujer se hubiera quitado la vida. Sin embargo, ninguna línea investigativa permitió establecer qué ocurrió realmente.

El reclamo de su hijo y el dolor de la incertidumbre

Matías Luna sostiene desde hace años el pedido de justicia y asegura que la investigación permanece paralizada. Además, reveló que durante 2025 presentó una serie de solicitudes para impulsar nuevas medidas de prueba.

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Matías Luna sostiene desde hace años el pedido de justicia y asegura que la investigación permanece paralizada.

Matías Luna sostiene desde hace años el pedido de justicia y asegura que la investigación permanece paralizada.

"Se llegaron a tomar una o dos, que fueron testimoniales, y sobre las otras nunca me dieron una respuesta ni positiva ni negativa", expresó en dialogo con Sitio Andino. El joven también manifestó el desgaste emocional que genera convivir durante años con la incertidumbre sobre el destino de su madre.

"Es bastante triste y desesperanzador", señaló, al tiempo que calificó de "nefasta" la actuación de la Justicia provincial y nacional en relación con la causa.

La falta de respuestas, explicó, impide cerrar una etapa marcada por el dolor y la incertidumbre. Para Matías, conocer la verdad sobre lo sucedido no representa únicamente un derecho, sino también la posibilidad de encontrar algo de paz después de casi diez años de búsqueda.

El escándalo del falso perito Marcos Herrero

Uno de los episodios más controvertidos de la investigación estuvo relacionado con Marcos Herrero, un rastreador privado oriundo de Río Negro que fue contratado por la familia para colaborar en la búsqueda junto a sus perros adiestrados.

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Uno de los episodios más controvertidos de la investigación estuvo relacionado con Marcos Herrero.

Uno de los episodios más controvertidos de la investigación estuvo relacionado con Marcos Herrero.

Durante los primeros rastrillajes realizados en Potrerillos, Herrero aseguró haber encontrado restos óseos que podían resultar claves para esclarecer la desaparición. Sin embargo, las pericias posteriores determinaron que aquellos huesos pertenecían al cuerpo de un hombre asesinado en el sur del país y no guardaban relación alguna con el caso de Viviana Luna.

Según estableció el Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, los restos habían sido trasladados desde su lugar de origen hasta Potrerillos, donde fueron presentados falsamente como un hallazgo vinculado a la investigación.

La condena contra Herrero

Como consecuencia de esos hechos, en marzo de 2023 la Justicia mendocina condenó a Marcos Herrero por el delito de encubrimiento simple. Si bien el entonces fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, solicitó una condena por falso testimonio y usurpación de título, el juez Luis Correa Llano consideró que las pruebas reunidas únicamente permitían responsabilizarlo por encubrimiento.

Herrero permaneció detenido durante varios meses, aunque recuperó la libertad en agosto de 2022 al cumplirse los plazos legales de la prisión preventiva. Mientras tanto, la desaparición de Viviana Luna sigue sin resolverse y su familia continúa reclamando respuestas sobre uno de los casos más enigmáticos de la provincia.

Viviana Luna, paradero
Mientras tanto, la desaparición de Viviana Luna sigue sin resolverse y su familia continúa reclamando respuestas.

Mientras tanto, la desaparición de Viviana Luna sigue sin resolverse y su familia continúa reclamando respuestas.

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