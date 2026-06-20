20 de junio de 2026
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Universidad Nacional de Cuyo

UNCuyo: las mujeres lideran la matrícula en los primeros años, ¿qué carreras eligen?

Las mujeres lideran la matrícula inicial en la Universidad Nacional de Cuyo, predominando un perfil de estudiante predominantemente joven.

UNCuyo: las mujeres lideran la matrícula en los primeros años, ¿qué carreras eligen?. Imagen creada con IA

UNCuyo: las mujeres lideran la matrícula en los primeros años, ¿qué carreras eligen?. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

De acuerdo con el Censo Académico 2025, la Universidad Nacional de Cuyo registra un profundo cambio sociodemográfico en su población estudiantil inicial. Quienes transitan la primera mitad de sus carreras -con menos del 50% del trayecto recorrido- exponen una radiografía clara en las aulas de la provincia de Mendoza: una marcada y mayoritaria presencia de mujeres combinada con un estudiantado predominantemente joven.

educacion universitaria
Universidad Nacional de Cuyo: hay una marcada y mayoritaria presencia de mujeres combinada con un estudiantado joven.

Universidad Nacional de Cuyo: hay una marcada y mayoritaria presencia de mujeres combinada con un estudiantado joven.

Universidad Nacional de Cuyo: una matrícula con rostro de mujer

El dato más saliente del relevamiento oficial es la creciente feminización de la educación universitaria en la provincia. El 65% de quienes cursan los primeros tramos de sus carreras se identifica como mujer, en contraste con el 34% que se identifica como varón. Por su parte, las identidades no binarias y otras categorías representan el 1% restante del total general.

Esta marcada tendencia no es un hecho aislado, sino que ratifica los resultados globales del Censo 2025, posicionando a las mujeres como el principal motor de la matrícula en los bloques iniciales de la casa de altos estudios.

El mapa de las elecciones: ¿dónde estudian más las mujeres?

A la hora de analizar la distribución por unidades académicas, el informe evidencia que las mujeres lideran cómodamente las aulas de disciplinas históricamente vinculadas al cuidado, la enseñanza y la expresión artística.

Las facultades con mayor porcentaje de mujeres en la primera mitad de su trayecto son:

  • Facultad de Educación: concentra el nivel más alto de feminización con un 93% de estudiantes mujeres.

  • Facultad de Ciencias Médicas: registra un sólido 72%.

  • Facultad de Arte y Diseño: alcanza el 66% de la matrícula inicial.

  • Facultad de Ciencias Agrarias: cuenta con un 63% de presencia femenina.

En la vereda opuesta, el sesgo de género todavía se mantiene firme en las áreas técnicas. Las unidades académicas más masculinizadas de la UNCuyo continúan siendo la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Estos indicadores confirman que, a pesar del avance general en el ámbito universitario, persisten diferencias estructurales al momento de elegir carreras vinculadas a la tecnología y las ingenierías (las denominadas áreas STEM).

Juventud y acceso tecnológico universal

El perfil de los estudiantes que dan sus primeros pasos en la UNCUYO también arroja precisiones sobre la edad y las condiciones materiales para el estudio. La mediana de edad se ubica en los 22 años, reflejando que la mitad de los alumnos tiene menos de esa edad y la otra mitad la supera.

Específicamente, el 71% de la matrícula inicial se concentra en el rango de los 18 a 24 años. No obstante, la universidad pública mantiene sus puertas abiertas a la formación continua: un 18% tiene entre 25 y 30 años, un 5% entre 31 y 36 años, y un notable 4% supera los 42 años de edad.

escuelas de la uncuyo 3

Finalmente, el Censo Académico 2025 arroja una excelente noticia respecto a la equidad técnica y la reducción de la brecha digital que tanto afectó al sistema educativo en años anteriores.

Actualmente, el acceso a recursos tecnológicos es prácticamente universal dentro de la comunidad universitaria: un 99% cuenta con conexión a internet y dispone de algún dispositivo propio para estudiar, mientras que el 71% posee un espacio físico específico en su hogar destinado exclusivamente al aprendizaje.

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