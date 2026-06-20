20 de junio de 2026
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Sitio Andino
Carne

Aumentan los productos de almacén y la carne se ofrece en surtidos: la postal del consumo en Mendoza

En las góndolas se observan subas en productos de almacén y una carne que busca defenderse a través de distintas estrategias. Te contamos los detalles.

Aumentan los productos de almacén y la carne se ofrece en surtidos: la postal del consumo en Mendoza

Aumentan los productos de almacén y la carne se ofrece en surtidos: la postal del consumo en Mendoza

 Por Soledad Maturano

Mientras algunos productos básicos de almacén continúan registrando aumentos importantes en Mendoza, la carne pareciera -a priori- atravesar una realidad distinta: los precios retroceden, aunque el consumo sigue sin despuntar y se ubica en mínimos históricos.

Los aumentos más destacados relevados por Sitio Andino corresponden a la yerba mate, el aceite y la harina. En contrapartida, el precio de la carne mostró una baja cercana al 18% durante el último mes. Sin embargo, lejos de traducirse en una recuperación de las ventas, el consumo permanece en niveles históricamente bajos.

De hecho, un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) correspondiente a mayo indicó que el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por habitante al año, el registro más bajo de las últimas dos décadas.

carne vacuna en atomo supermercado
El consumo per cápita de carne vacuna tuvo el registro más bajo de las últimas dos décadas.

El consumo per cápita de carne vacuna tuvo el registro más bajo de las últimas dos décadas.

Menos consumo y nuevas estrategias para vender carne

La caída del consumo también responde a una lógica básica de mercado: cuando la demanda disminuye, los precios tienden a ajustarse. Ese es uno de los factores que explica el descenso observado en las carnicerías y supermercados durante las últimas semanas.

Sin embargo, este comportamiento debe analizarse en perspectiva. El propio informe de Ciccra muestra que la carne vacuna viene de varios meses de aumentos sostenidos, por lo que las bajas observadas recientemente no alcanzan para revertir el fuerte encarecimiento acumulado ni para impulsar una recuperación significativa del consumo.

En este escenario, algunas estrategias comerciales para estimular las ventas son quizás las que más se miran en góndola por los mendocinos. Esto ocurre, por ejemplo, con la comercialización de surtidos de carne a precios promocionales. Otra es la venta en porciones más pequeñas, especialmente a través de bandejas de medio kilo.

El sector intenta, así, encontrar alternativas para sostener el volumen de ventas en un contexto marcado por la pérdida de poder de compra.

Aceite, yerba y harina lideran los aumentos

En paralelo, algunos productos de almacén mostraron incrementos significativos. Uno de los casos más notorios es el del aceite. El aceite Natura de litro y medio registró una suba del 10,26% durante junio y había aumentado otro 8% entre abril y mayo. En apenas dos meses acumuló un incremento cercano al 19%.

aceite precio aumento
En los últimos meses el aceite subió casi 20%.

En los últimos meses el aceite subió casi 20%.

Mientras en abril ese producto se comercializaba a $5.815 en un supermercado de Mendoza, en junio alcanzó los $6.975. Si bien existen alternativas más económicas y promociones puntuales, este medio observó que en algunos supermercados las góndolas con aceite en precios más accesibles ya estaban agotadas.

A continuación, un relevamiento realizado en dos cadenas de supermercados ubicadas sobre calle Perú, en la Ciudad de Mendoza.

Supermercado sobre calle Perú

Carnes

  • Medio kilo de bola de lomo: $9.020
  • Medio kilo de peceto: $10.072
  • Medio kilo de nalga: $9.575
  • Medio kilo de cuadril: $9.575

Almacén

  • Aceite de girasol Cañuelas 1,5 litros: $5.470
  • Yerba Playadito 500 gramos: $2.520
  • Harina leudante Blancaflor 1 kilo: $1.450 (oferta)
  • Harina Favorita 000 1 kilo: $690 (oferta)
yerba precio aumento
Medio kilo de yerba -entre las opciones más económicas- está a $2.520

Medio kilo de yerba -entre las opciones más económicas- está a $2.520

Supermercado ubicado frente al Parque Central

Carnes

  • Surtido de carne por kilo: $14.499
  • Bife de novillo por kilo: $14.999 (bandeja de 425 gramos: $6.374)
  • Paleta por kilo: $14.399 (bandeja de 600 gramos: $9.503)
  • Entraña de novillo por kilo: $21.799
  • Vacío por kilo: $17.499
  • Matambre por kilo: $14.799

Almacén

  • Harina Morixe leudante 1 kilo: $1.182 (oferta)
  • Harina Blancaflor leudante 1 kilo: $2.132
  • Yerba Taragüí 1 kilo: $5.370
  • Yerba Playadito 1 kilo: $4.999
  • Aceite de girasol Cañuelas 1,5 litros: $6.530
  • Aceite de girasol Cocinero 1 litro: $4.085

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